Manchester United - Glasgow Rangers Tipp, Prognose 23.01.

SPORT1 Betting 22.01.2025 • 11:00 Uhr Manchester United - Glasgow Rangers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer gewinnt das britische Duell?

Unser Manchester United - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 23.01.2025 lautet: Die Red Devils spielen eine ihrer schlechtesten Saisonen in der Geschichte und finden keinen Ausweg aus der Krise. Im Wett Tipp heute sind ebenfalls nur einige Tore garantiert.

Am siebten Spieltag der Europa League treffen am 23. Januar 2025 Manchester United und die Rangers aufeinander. Old Trafford wird der Schauplatz dieses spannenden Duells sein.

Manchester United, derzeit auf Platz 7 mit zwölf Punkten, geht als Favorit ins Spiel. Die Red Devils haben in 100 Prozent ihrer EL-Spiele in dieser Saison ein Tor erzielt und Rasmus Höjlund hat bereits fünf Tore in diesem Wettbewerb beigetragen. Die Rangers, knapp dahinter auf Platz 8 mit elf Punkten, haben in den letzten fünf Pflichtspielen eine starke Form gezeigt (3S, 2U).

Wichtige Fakten sind, dass Manchester United in 83 Prozent der EL-Spiele das erste Tor erzielte und im Durchschnitt 2,0 Tore pro Spiel in diesem Bewerb in dieser Saison erzielt hat. Ein spannendes und torreiches Spiel ist laut Manchester United vs. Glasgow Rangers Prognose zu erwarten!

Daher lautet unser Manchester United Glasgow Rangers Wett Tipp heute: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,58 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Manchester United vs Glasgow Rangers auf „Über 2,5 Tore“:

Manchester United erzielte in 100 Prozent ihrer EL-Spiele mindestens ein Tor.

Die Rangers haben in den letzten 5 Pflichtspielen insgesamt 15 Tore erzielt und sind für den Manchester United gegen Glasgow Rangers Tipp warmgeschossen.

Mit Spielern wie Höjlund und Hamza Igamane, die in Top-Form sind, ist ein torreiches Spiel zu erwarten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Unsere Wette für dieses spannende Duell lautet: „Über 2,5 Tore“. Beide Mannschaften haben in ihren letzten Spielen gezeigt, dass sie offensiv stark sind. Manchester United hat in dieser Saison in jedem Europa-League-Spiel ein Tor erzielt, während die Rangers in den letzten fünf Pflichtspielen im Schnitt drei Tore geschossen haben. Die Quoten spucken die Hausherren trotz Krise mit Manchester United vs. Glasgow Rangers Quoten von 1,43 als klaren Favoriten aus. Diese Quoten könnt ihr auch mobil in diversen Sportwetten Apps spielen.

Das Unentschieden bringt schon relativ hohe Werte von 4,85 zum Vorschein. Sollte den Schotten ein Triumph im Old Trafford gelingen, winken Manchester United gegen Glasgow Rangers Wettquoten von 6,69, die ihr nicht ohne Sportwetten Bonus anspielen solltet.

Manchester United - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:3 Brighton (H), 3:1 Southampton (H), 1:1, 3:5 n.E. Arsenal (A), 2:2 Liverpool (A), 0:2 Newcastle (H).

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 5:0 Fraserburgh (H), 3:0 Aberdeen (H), 3:1 St. Johnstone (H), 1:1 Dundee FC (A), 3:3 Hibernian (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Glasgow Rangers: 2:0 (A), 1:0 (A), 0:0 (H), 3:0 (H), 1:0 (A).

Ein intensiver und offensiver Schlagabtausch ist vorprogrammiert, ideal für eine Wette auf viele Tore! Diese sollten laut Manchester United vs Glasgow Rangers Prognose auf jeden Fall fallen.