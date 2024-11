Manchester United - Leicester Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 09.11.2024 • 06:00 Uhr Manchester United - Leicester Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verabschiedet sich van Nistelrooy mit Sieg?

Unser Manchester United - Leicester Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 10.11.2024 lautet: Im EFL-Cup-Duell vor anderthalb Wochen gab es ein wahres Torfestival. Das könnte in unserem Wett Tipp heute ähnlich werden.

Mit dem Spiel gegen Leicester City hat Ruud van Nistelrooy seine Zeit als Interimstrainer bei den Red Devils begonnen. Mit der Partie gegen die Foxes wird er sie auch wieder beenden. Vor anderthalb Wochen feierte der Niederländer einen furiosen Sieg. In unserer Manchester United Leicester Prognose für den kommenden Sonntag ist sein Team wieder der Favorit.

Der englische Rekordmeister zeigt sich unter “Van the Man” durchaus verbessert, doch auch er konnte in der kurzen Zeit natürlich noch nicht alle Probleme abstellen. Wir entscheiden uns für den Manchester United Leicester Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,87 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Leicester auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Manchester United traf zuletzt in 6 Pflichtspielen in Folge.

Leicester konnte an allen bisherigen 10 Premier-League-Spieltagen treffen.

Vor anderthalb Wochen schlugen die Red Devils die Foxes mit 5:2.



Manchester United vs Leicester Quoten Analyse:

Bevor wir auf die Manchester United Leicester Quoten eingehen, sei noch ein Hinweis auf den aktuellen Bet365 Angebotscode gestattet, den ihr nutzen könntet, um zusätzliches Wettguthaben für unseren vorgeschlagenen Tipp zu erhalten. Die Bookies sehen die Red Devils dabei in der klaren Favoritenrolle.

Die Manchester United Leicester Wettquoten für einen Tipp auf den englischen Rekordmeister erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,43. Wer auf die Gäste setzt, darf sich über Quoten bis 7,50 freuen. Die Buchmacher erwarten dabei ein torreiches Match. Die Quoten für den Tipp “Über 2,5 Tore” liegen durchgehend unter der Marke von 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Leicester Prognose: Van Nistelrooy mit gelungenem Abschied

Auch im dritten Pflichtspiel unter Interimstrainer Ruud van Nistelrooy blieb Manchester United ungeschlagen. Am Donnerstag gab es in der Europa League einen 2:0-Heimsieg gegen den griechischen Vertreter PAOK Saloniki. Es war am vierten Spieltag der Liga-Phase der erste Dreier für die Red Devils (3U), der sie auf Platz 15 von 36 hievte.

Zudem war es das erste Mal nach fünf Pflichtspielen, dass der Rekordmeister hinten mal wieder die Null halten konnte. Selbst konnte er in seinen letzten sechs Pflichtspielen immer treffen. Betrachtet man nur die Partien in der Premier League, so kommt Man United dort auf einen Horror-Wert.

Nach zehn Spieltagen in Englands Elite-Liga kommt United auf gerade einmal neun Tore. So wenige nach zehn Partien hatte der Klub zuletzt vor 51 Jahren! Auch die Punktzahl ist erschreckend. Denn es stehen gerade einmal zwölf Zähler auf der Habenseite. Weniger Punkte zum Vergleichszeitpunkt hatten die Red Devils vor 38 Jahren.

In seinem letzten Spiel als Interimstrainer, bevor am kommenden Montag Ruben Amorim das Zepter beim Rekordmeister übernimmt, will van Nistelrooy nochmal drei Punkte. Im EFL-Cup (5:2 gegen Leicester) und in der Europa League (2:0 gegen PAOK) hat er bereits gewonnen. Ein Sieg in der Premier League (bisher nur ein 1:1 gegen Chelsea) fehlt ihm noch.

Manchester United - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:0 PAOK (H), 1:1 Chelsea (H), 5:2 Leicester (H), 1:2 West Ham (A), 1:1 Fenerbahce (A)

Letzte 5 Spiele Leicester: 1:1 Ipswich (A), 2:5 Manchester United (A), 1:3 Nottingham Forest (H), 3:2 Southampton (A), 1:0 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Leicester: 5:2 (H), 3:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (H), 2:4 (A)



Leicester City steht in der Tabelle der Premier League nur zwei Punkte und zwei Plätze hinter dem kommenden Gegner und trotzdem sehen nicht nur die Bookies, sondern auch wir die Foxes in unserem Manchester United Leicester Tipp hinten. Am vergangenen Wochenende rettete der Aufsteiger quasi mit dem Schlusspfiff ein 1:1 bei Mitaufsteiger Ipswich.

Damit setzte sich aber eine doch sehr beeindruckende Serie fort. Denn die Füchse sind damit neben Meister Manchester City weiterhin das einzige Team, das an allen bisherigen zehn Premier-League-Spieltagen mindestens ein Tor erzielen konnte. In ihrer Vereinsgeschichte starteten sie bisher nur zweimal mit mehr Treffern am Stück.

Gewonnen haben die Foxes von den bisherigen zehn Liga-Spielen aber nur zwei (4U, 4N). Auch deswegen kommt für uns in der Manchester United Leicester Prognose der Tipp auf “Sieg Manchester United & Beide Teams treffen” in die engere Auswahl. Bei Betano zum Beispiel gibt es hierfür eine Quote von 2,45, für die man auch den aktuellen Betano Bonus verwenden könnte.

Kurios: In den letzten vier Premier-League-Auswärtsspielen des Meisters von 2016 gab es immer mindestens ein Tor in der Nachspielzeit. In der Auswärtspartie bei Arsenal gab es sogar zwei Treffer im Nachschlag - beide zu Ungunsten der Foxes, welche die Partie bei den Gunners nach aufopferungsvollem Kampf am Ende doch noch mit 2:4 verloren.

So seht ihr Manchester United - Leicester im TV oder Stream:

10. November 2024, 15 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW



Die Übertragungsrechte an der englischen Premier League hält auch in dieser Saison Sky. Der Anbieter zeigt die Partie im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos im TV und Stream. Aufgrund einer entsprechenden Partnerschaft wird diese Begegnung auch von WOW gestreamt.

Fun Fact: Van Nistelrooy musste sich als Interimstrainer nicht einmal “bewegen”. Auch das vierte Match unter seiner Leitung darf er im Old Trafford bestreiten. Die Red Devils haben dabei in den letzten 28 Premier-League-Duellen mit den Foxes getroffen - ein nicht unwesentlicher Aspekt für unseren Manchester United Leicester Tipp.

Manchester United vs Leicester: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Casemiro, Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Amass, Eriksen, Mount, Wheatley, Zirkzee, Lindelöf, Evans, Amad

Startelf Leicester: Hermansen; Ricardo, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Soumare, Winks, Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy

Ersatzbank Leicester: Ward, Ndidi, Coady, El Khannous, McAteer, Justin, Skipp, Okoli, Mavididi

Von den letzten 17 direkten Aufeinandertreffen in Englands höchster Spielklasse haben die Füchse nur zwei gewonnen und zehn verloren (5U). Im Old Trafford haben die Foxes nur eines der letzten 14 Gastspiele in der Premier League für sich entscheiden können (3U, 10N).

Ebenfalls nicht uninteressant bei der Manchester United Leicester Prognose: Der englische Rekordmeister hat keines der letzten 20 Premier-League-Duelle mit einem Aufsteiger verloren. Ganze 18 dieser Begegnungen hat er gewonnen (2U).

Unser Manchester United - Leicester Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Es ist elf Tage her, da schoss Manchester United die Foxes mit 5:2 aus dem Old Trafford. Die Partie im EFL-Cup ist aber mit dem kommenden Premier-League-Match nur bedingt vergleichbar. Zwar gehen wir davon aus, dass die Red Devils abermals gewinnen, ganz so deutlich dürfte es aber nicht werden. Eine Torwette scheint uns jedenfalls die bessere Variante zu sein. Leicester konnte an allen bisherigen zehn Spieltagen treffen, während Man United in den letzten 28 direkten Duellen stets mindestens ein Tor gegen die Füchse erzielen konnte. In Summe sollte es dann auch mindestens drei Treffer geben.