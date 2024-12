Manchester United - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2024

SPORT1 Betting 30.12.2024 • 10:04 Uhr Manchester United - Newcastle Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Geht die Krise der Red Devils weiter?

Unser Manchester United - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.12.2024 lautet: Die Roten Teufel machen unter dem neuen Coach keine Fortschritte. Und auch im Wett Tipp heute gegen die Magpies reicht es nicht zum Sieg.

Mit der Verpflichtung von Ruben Amorim waren bei Manchester United große Hoffnungen verbunden. Der Portugiese sollte die Red Devils wieder nach oben führen. Doch der Coach hat den schlechtesten Start eines Trainers im Old Trafford seit fast 100 Jahren hingelegt. Auf Rang 14 ist United aktuell näher an der Abstiegszone dran als an den CL-Plätzen.

Und in unserer Manchester United Newcastle Prognose droht das nächste Unheil. Denn die “Roten Teufel” müssen kurz vor dem Jahreswechsel noch gegen Newcastle ran. Die Magpies gehören mit vier Siegen aus den letzten vier Pflichtspielen zu den formstärksten Teams in England.

Wir haben auch unsere Zweifel an den Gastgebern und spielen mit einer Quote von 1,80 bei ODDSET den Manchester United Newcastle Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Newcastle auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Manchester hat die letzten 3 Pflichtspiele alle verloren

Newcastle kann wettbewerbsübergreifend 4 Siege in Folge vorweisen

Die Magpies konnten 3 der letzten 4 Pflichtspiele gegen die Red Devils für sich entscheiden

Manchester United vs Newcastle Quoten Analyse:

Die Hausherren stehen in der Tabelle auf Platz 14, die Gäste dagegen auf Rang 5. Trotzdem können sich die Buchmacher, die auch Sportwetten ohne Einzahlung ermöglichen, für keinen Favoriten entscheiden. So bekommen wir sehr ausgeglichene Manchester United vs Newcastle Quoten präsentiert.

Die Magpies sind mit einer Höchstquote für einen Sieg von 2,60 sogar minimal favorisiert. Denn für einen Erfolg der Hausherren bekommt ihr Manchester United gegen Newcastle Wettquoten zwischen 2,65 und 2,72.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Newcastle Prognose: Findet Amorim eine Lösung?

Zehn Spiele hat Manchester United nun unter Coach Amorim absolviert. Nach den ersten sieben Partien sah die Bilanz mit vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen noch ganz ordentlich aus. Doch seit Anfang Dezember hat kein Team in der englischen Eliteliga mehr Niederlagen kassiert als die Red Devils (4). Die letzten beiden Matches in der Premier League daheim gegen Bournemouth (0:3) und in Wolverhampton (0:2) gingen sogar ohne eigenen Treffer verloren.

Nimmt man das 2:3 im Old Trafford vom 7. Dezember gegen Nottingham mit dazu, kassierte der MUFC in der Premier League zwei Heimpleiten in Serie. Drei Niederlagen vor den eigenen Fans in der Liga in Folge gab es zuletzt in der Saison 1979. Auf der einen Seite ließen nur Liverpool und Manchester City in dieser Spielzeit weniger Schüsse zu. Trotzdem gab es seit Anfang Dezember wettbewerbsübergreifend 14 Gegentore in sechs Spielen. Auf der anderen Seite haben lediglich drei Ligakonkurrenten eine schwächere Shot Conversion.

Im Vorjahr hatte Newcastle das Ziel „internationales Geschäft“ um drei Punkte und einen Platz verpasst. Ein Hauptgrund war das große Verletzungspech. Kein Team in der Premier League hatte in der Vorsaison auf mehr Spieler verzichten müssen. Zudem kassierten die Männer von Eddie Howe in der abgelaufenen Saison elf Pleiten in der Fremde. Nur drei Mannschaften waren hier noch schlechter gewesen. 2024/25 wollen die Magpies wieder das internationale Geschäft erreichen. Mit Platz fünf ist der NUFC aktuell voll im Soll.

Newcastle hat die letzten drei Liga-Partien mit einem gesamten Torverhältnis von 11:0 gewonnen. Zudem gab es seit Mitte Dezember noch ein 3:1 daheim gegen Brentford im Ligapokal. Auch Angreifer Alexander Isak konnte in jedem der letzten fünf PL-Spiele treffen. Diese Statistiken unterstützen unseren Manchester United Newcastle Tipp. Allerdings haben die Magpies die zweitschwächste “Shooting Accuracy” ligaweit. Das heißt, nur 45,1 Prozent der Schüsse kommen aufs gegnerische Tor. Zudem konnte der Verein seit 2016 nicht mehr das letzte Ligaspiel eines Kalenderjahres gewinnen (5U, 2N).

Manchester United - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:2 Wolverhampton (A), 0:3 Bournemouth (H), 3:4 Tottenham (A), 2:1 Manchester City (A), 2:1 Viktoria Pilsen (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 3:0 Aston Villa (H), 4:0 Ipswich Town (A), 3:1 Brentford (H), 4:0 Leicester (H), 2:4 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Newcastle: 3:2 (H), 0:1 (A), 0:3 (H), 0:2 (A), 2:0 (H)

Im Old Trafford gab es selten etwas zu holen für die Magpies. In den letzten 39 Gastspielen glückte gerade mal ein Sieg (10U, 28N). Dieser Erfolg stammt auch schon vom Dezember 2013 und hat keine Bedeutung für unsere Manchester United Newcastle Prognose.

Auf der Gegenseite konnte Newcastle aber drei der letzten vier Pflichtspiele gegen Manchester United für sich entscheiden. Nur das jüngste Duell im Mai 2024 ging bei den Red Devils mit 3:2 an die Hausherren.

In den vergangenen sieben Spielen haben die Männer von Coach Ruben Amorim jeweils das erste Tor im Spiel kassiert. Auch gegen die formstarken und selbstbewussten Magpies droht ein Rückstand.

Für den Manchester United Newcastle Tipp “1. Tor Newcastle” bekommen wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,93. Was der Buchmacher alles zu bieten hat und wie er sich im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt, verrät euch unser Merkur Bets Test .

So seht ihr Manchester United - Newcastle im TV oder Stream:

30. Dezember 2024, 21 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky Deutschland bleibt langfristig das Zuhause der Premier League in Deutschland. Bis einschließlich der Saison 2027/28 zeigt der Bezahlsender alle Partien der ersten englischen Liga. Dazu gehört auch das Spiel am Montag zwischen Manchester United und Newcastle.

Die Partie wird um 21 Uhr im Old Trafford angepfiffen.

Manchester United vs Newcastle: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana - de Ligt, Maguire, Martinez - Mazraoui, Casemiro, Mainoo, Dalot - Garnacho, Diallo - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir (Tor), Evans, Collyer, Antony, Eriksen, Zirkzee, Yoro, Amad

Startelf Newcastle: Dubravka - Trippier, Schär, Burn, Hall - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Murphy, Isak, Gordon

Ersatzbank Newcastle: Vlachodimos (Tor), Kelly, Almiron, Longstaff, Targett, Barnes, Willock, Miley, Osula

Die Hausherren müssen ohne Luke Shaw, Mason Mount, Victor Lindelöf, Bruno Fernandes und Manuel Ugarte auskommen. Bei den Gästen fallen Jamaal Lascelles, Emil Krafth, Callum Wilson und Nick Pope sicher aus. Tino Livramento, Kieran Trippier und Sven Botman sind noch fraglich.

Vor allem das Fehlen von Bruno Fernandes könnte einen Einfluss auf die Manchester United Newcastle Prognose haben. Denn der Portugiese kommt in acht PL-Spielen gegen die Magpies auf sechs Scorerpunkte (3 Tore, 3 Vorlagen).

Unser Manchester United - Newcastle Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Sicher kann Manchester eine extrem gute Heimbilanz gegen Newcastle vorweisen. Doch grundsätzlich fällt uns aktuell ein Tipp auf die “Red Devils” schwer. Auch Coach Amorim hat den Krisenmodus ausgerufen.

Der neue Mann hat einfach keine Ruhe, um mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Im Moment müsse man einfach nur überleben und etwas Zeit gewinnen. Doch die formstarken und selbstbewussten Magpies sind sicher kein Aufbaugegner.

Da auch die jüngste Bilanz bei dieser Paarung für Newcastle spricht, trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürfen sich die Zuschauer aber auf ein paar Tore freuen.