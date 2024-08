Marokko - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

Unser Marokko - Spanien Sportwetten Tipp zum Fußball Olympia 2024 Spiel am 05.08.2024 lautet: Dynamisch und ziemlich ungefährdet zogen Marokko und Spanien in das Olympia-Halbfinale ein. Thema für den Wett Tipp heute sind die beiden Angriffsreihen.

Zum achten Mal befindet sich Marokko im Teilnehmerfeld des Olympischen Fußballturniers. Nie zuvor zogen die Löwen vom Atlas in das Halbfinale ein. Womöglich hatten sie auch noch nie zuvor eine derart talentierte Mannschaft zu den Olympischen Spielen geschickt, die zugleich den besten Torschützen des Turniers stellt. Spanien hingegen könnte nach 2020 in Tokio der zweiten Finaleinzug in Serie gelingen.