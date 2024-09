Midtjylland - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten 25.9.2024

SPORT1 Betting 24.09.2024 • 11:00 Uhr Midtjylland - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Setzt die TSG den Negativtrend fort?

Unser Midtjylland - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 25.09.2024 lautet: Die Kraichgauer wollen die Europa League nutzen, um sich vom tristen Liga-Alltag zu rehabilitieren. Ob dieses Unterfangen gelingt, ist im Wett Tipp heute mehr als fraglich.

Hoffenheim hat auf nationaler Ebene einen kompletten Fehlstart hingelegt und ging zuletzt dreimal am Stück im deutschen Oberhaus leer aus. Neues Selbstvertrauen soll mit einem Triumph in der Europa League getankt werden. Midtjylland mühte sich kürzlich am Wochenende bei Randers zu einem Last-Minute-2:2, führt aber nach wie vor die Tabelle in der obersten dänischen Spielklasse an. Unsere Midtjylland Hoffenheim Prognose zielt auf keinen Favoriten ab. Beide Konkurrenten werden sich offensiv begegnen.

Aus diesem Grund spielen wir unseren Midtjylland Hoffenheim Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,68 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Midtjylland vs Hoffenheim auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Die Dänen absolvierten 5 ihrer 6 Liga-Duelle mit 3 oder mehr bzw. beiderseitigen Toren.

Hoffenheim traf bislang in jedem Bundesliga-Spiel.

Die TSG aus Sinsheim stand defensiv im deutschen Oberhaus sehr unsicher und kassierte 11 Gegentore in 4 Liga-Partien.

Midtjylland vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum Markt „1x2″ gerichtet wird, zeichnet sich keine Tendenz zu einem Favoriten ab. Beide Mannschaften dürften sich mehr oder weniger ein ebenbürtiges Kräftemessen liefern. Ein Umstand, der anhand der Midtjylland Hoffenheim Quoten untermauert wird. Siegwetten bewegen sich nämlich zwischen 2,50 und 2,65.

Beide Konkurrenten standen in dieser Saison defensiv bisher nicht sicher. Die Bookies gehen auch diesmal von drei oder mehr Toren aus und bieten für diesen Spielausgang durchschnittlich den 1,50-fachen Wetteinsatz.

Midtjylland vs Hoffenheim Prognose: Schießen die Dänen den Bundesligisten tiefer in die Krise?

Die Wölfe aus Midtjylland, wie die Recken aus Jütland genannt werden, stellten in der vergangenen Spielzeit die dänische Meisterschaft sicher und starteten somit einst in den Champions-League-Qualifikationsrunden. Dort schieden die Dänen jedoch in den Playoffs gegen Slovan Bratislava (1:1, 2:3) aus. Somit wurde der direkte Einzug in die Europa League verbucht.

In dieser wartet direkt im ersten Liga-Duell mit Hoffenheim keine einfache Aufgabe. Für ein gewisses Maß an Selbstvertrauen sorgen die bisherigen Liga-Ergebnisse. Nach neun Spieltagen sind die Schützlinge von Trainer Thomas Thomasberg weiterhin ungeschlagen (6S, 3U). Fünf der sechs Liga-Duelle brachten drei oder mehr Tore mit sich. Darüber hinaus endeten die letzten fünf Liga-Spieltage mit beiderseitigen Treffern. Anhand der Statistiken verhärten sich in unserem Midtjylland Hoffenheim Tipp die Anzeichen für eine torreiche Begegnung.

Mit 21 erbeuteten Punkten thront der FCM an der Spitze der Tabelle und verkörpert weiterhin die stärkste Kraft im dänischen Fußball. Der viermalige dänische Meister hat auf internationaler Ebene aber bisher noch wenig bewegt.

Midtjylland - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Midtjylland: 2:2 Randers FC (H), 4:1 Hilleröd (A), 2:1 FC Kopenhagen (H), 3:1 Silkeborg IF (A), 2:3 Slovan Bratislava (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:2 Union Berlin (A), 1:4 Bayer Leverkusen (H), 1:3 Eintracht Frankfurt (A), 3:2 Holstein Kiel (H), 5:3 n.E. Würzburger Kickers (A).

Letzte Spiele Midtjylland vs. Hoffenheim: -

Hoffenheim landete in der vergangenen Spielzeit auf Rang 7 und löste somit direkt das Ticket für die Europa League. Der komplett umgestaltete Wettbewerb bringt jedoch im Liga-Betrieb mit Kiew, Porto, Lyon und Braga einige dicke Brocken zum Vorschein. Die Dänen scheinen in der Midtjylland Hoffenheim Prognose durchaus eine der einfacheren Aufgaben zu sein.

Auf nationaler Ebene mühten sich die Kraichgauer zum Auftakt gegen den Aufsteiger Holstein Kiel zu einem 3:2. Im Anschluss mussten jedoch drei Niederlagen hingenommen werden. Diese kamen gegen Frankfurt (1:3), Leverkusen (1:4) und Union Berlin (1:2) zum Vorschein. Vor allem brennt es aber mit elf Gegentoren im eigenen Sechzehner lichterloh. Die Offensive erzielte bisher sechs Tore und traf an jedem Spieltag.

Mit drei erbeuteten Punkten überzeugte die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo im deutschen Oberhaus keineswegs. Alle vier Spieltage führten bisweilen zu beiderseitigen Toren und brachten darüber hinaus jeweils mehr als 2,5 Tore zum Vorschein. Dreimal fielen sogar mehr als 3,5 Treffer.

So seht ihr Midtjylland - Hoffenheim im TV oder Stream:

25. September 2024, 21:00 Uhr, MCH Arena, Herning (Dänemark)

Übertragung TV: RTL, RTL+

Übertragung Stream: RTL, RTL+

Fußball-Fans aufgepasst! Die Begegnung zwischen den Dänen und dem Bundesligisten wird im Free-TV übertragen. Bei RTL wird die Paarung kostenlos zu sehen sein.

Um passende Live-Bilder für den Midtjylland Hoffenheim Tipp zu erhalten, ist kein Abo bei einem Pay-TV-Anbieter erforderlich.

Midtjylland vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Midtjylland: Olafsson - Mbabu, Diao, Sørensen , Andersson - Osorio, Martinez, Castillo, Andreasen - Franculino, Kuchta

Ersatzbank Midtjylland: Lössl, Bak, Konteh Krubally, H.-B. Lee, Chiluzfya, Simsir, Askildsen, Bravo, Lind

Startelf Hoffenheim: Baumann - Drexler, Hranac, Akpoguma - Kaderabek, Stach, Bischof, Prass, Kramaric, Bülter - M. Berisha

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Arthur Chaves, Gendrey, Nsoki, Samassekou, Tohumcu, Larsen, Hlozek, Tabakovic

Auf nationaler Ebene ist Oliver Sörensen mit vier Toren der beste Angreifer bei den Dänen. Ob er auch in der Europa League jubeln darf, wird sich zeigen. Mit einem Kader-Marktwert von 63,05 Millionen Euro sind die Hausherren dem Bundesligisten (156,15 Millionen Euro) deutlich unterlegen.

Bei den Sinsheimern nimmt nach wie vor Andrej Kramaric mit vier Toren in vier Bundesliga-Begegnungen die Rolle des besten Angreifers ein. An den vergangenen beiden Spieltagen ging der Neuner jedoch leer aus. Neuzugang Haris Tabakovic wartet weiterhin auf seinen ersten Startelf-Einsatz bzw. überhaupt den ersten Treffer im Dress der TSG. Eine neue Chance bietet sich in der Midtjylland Hoffenheim Prognose.

Unser Midtjylland - Hoffenheim Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Wenngleich der Bundesligist aus Sinsheim über mehr Qualität in den eigenen Reihen verfügt, gilt es zu berücksichtigen, dass die Dänen das Heimrecht auf ihrer Seite haben. Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir in unserer Midtjylland Hoffenheim Prognose keinen Favoriten und rechnen mit einem Match auf Augenhöhe.

Beide Konkurrenten standen im Laufe der Saison defensiv nicht sicher und zeigten darüber hinaus einen gesunden Zug zum gegnerischen Gehäuse auf. Aus diesem Grund tendieren wir zu einer torreichen Angelegenheit.