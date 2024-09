Monaco - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 19.09.2024

SPORT1 Betting 18.09.2024 • 11:00 Uhr Monaco - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Nimmt Barca den Schwung aus der Liga mit in die CL?

Unser Monaco - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2024 lautet: Die Katalanen stellen auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge dar und haben bisher keinen einzigen Punkt abgegeben. In unserem Wett Tipp heute sind sie auch gegen die Monegassen zu favorisieren.

AS Monaco hat am Donnerstag im heimischen Stade Louis II gegen Barcelona nichts zu verschenken, ist aber vom spielerischen Potenzial her dennoch unterlegen. Trotzdem rechnen wir in unserer Monaco Barcelona Prognose mit einem packenden Match. Beide Konkurrenten sind nämlich auf nationaler Ebene ungeschlagen.

Nichtsdestotrotz verfügen die Spanier über einen größeren internationalen Erfahrungsschatz. In unserem Monaco Barcelona Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Barcelona“ zu einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Monaco vs Barcelona auf „Sieg Barcelona“:

Barca gewann bisher alle 5 Liga-Duelle.

Mit 875,4 Millionen Euro zeichnen sich die Katalanen durch den 2,6-fachen Kader-Marktwert der Franzosen aus.

2 Mal trafen beide Teams in der Königsklasse aufeinander, beide Male setzten sich die Spanier durch.

Monaco vs Barcelona Quoten Analyse:

Zuletzt standen sich beide Konkurrenten im August dieses Jahres im Zuge eines Testspiels gegenüber. Dieses ging mit einem deutlichen 3:0 an Monaco. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist jedoch zumindest laut Buchmacher-Einschätzung nicht zu rechnen. Am Drei-Weg-Markt deuten die Monaco Barcelona Quoten in Höhe von durchschnittlich 1,70 auf einen Auswärtssieg hin. Der Heimsieg bringt Quoten rund um 4,10.

Auf nationaler Ebene haben die Recken aus Katalonien einen Hang zu mehr als 2,5 Toren und bestritten alle fünf Liga-Duelle mit mindestens drei Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monaco vs Barcelona Prognose: Legt Barca einen Fehlstart in der Königsklasse hin?

Als Tabellenzweiter der Vorsaison haben sich die Monegassen direkt für die Liga-Phase der Königsklasse qualifiziert. Ein Unterfangen, das bereits seit 2019 nicht mehr gelungen ist.

In der heimischen Ligue 1 spielten die Recken von Trainer Adi Hütter stark auf und sind nach vier Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Dabei kamen drei Siege und ein Remis zum Vorschein. Satte zehn Punkte fanden ihren Weg auf das Konto der Kicker aus dem Fürstentum. Dennoch beträgt der Rückstand auf Tabellenführer PSG zwei Punkte.

Vor allem defensiv standen die Monegassen sicher und ließen in den vier Begegnungen nur ein Gegentor zu. Somit wurde dreimal die Null gehalten. Die Offensive muss sich mit sieben Treffern im französischen Oberhaus keineswegs verstecken.

In der vergangenen Spielzeit lag der Fokus voll und ganz auf dem nationalen Geschäft. Die Teilnahme am internationalen Geschehen wurde nämlich schlichtweg verpasst. Ob der Kader die Mehrfachbelastung verträgt, wird sich erst im Laufe der Saison und im Monaco Barcelona Tipp herausstellen.

Monaco - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monaco: 3:0 AJ Auxerre (A), 1:1 RC Lens (H), 2:0 Olympique Lyon (A), 1:0 AS Saint-Etienne (H), 4:0 Nantes (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:1 FC Girona (A), 7:0 Real Valladolid (H), 2:1 Rayo Vallecano (A), 2:1 Athletic Bilbao (H), 2:1 FC Valencia (A).

Letzte Spiele Monaco vs. Barcelona: 0:1 (H), 0:2 (A).

Die Katalanen lösten genau wie Monaco als Vorjahres-Zweiter direkt das Ticket für die Königsklasse und konnten somit die Qualifikationsrunden umgehen. In der aktuellen Spielzeit streben die Recken aus Katalonien jedoch nach größerem und wollen die 28. Meisterschaft einheimsen. Bisher ist Barça voll im Soll und holte 15 Punkte aus den verstrichenen fünf Duellen. Kurzum kann festgehalten werden, dass der einstige deutsche Bundestrainer Hansi Flick einen sehr guten Job bei den Spaniern ausübt und nicht ohne Grund an der Spitze der Tabelle steht und in der Monaco Barcelona Prognose als Favorit gilt.

Nachdem die ersten drei Spieltage knapp mit 2:1 gegen Valencia, Bilbao und Rayo Vallecano gewonnen wurden, überrollte Barcelona zuletzt seine Konkurrenten und fegte Valladolid mit 7:0 vom Feld. Jüngst wurde der Vorjahres-Dritte Girona mit 4:1 niedergerungen. Satte 17 Tore brachte die Offensive im spanischen Oberhaus zustande. Defensiv hat die Flick-Elf noch deutlich Luft nach oben und hielt nur in einem der fünf Liga-Duelle die Null. Zudem endeten alle fünf Spieltage mit mindestens drei Toren.

In der vergangenen Saison schafften die Blaugrana den Sprung bis ins Viertelfinale der Königsklasse, hatten dort aber gegen PSG das Nachsehen. Nur zwei der fünf Fernduelle sollten auf internationaler Bühne gewonnen werden (1U, 2N). Die Offensive erzielte sieben Tore und der Abwehr wurden zudem sieben Gegentore eingeschenkt.



Monaco vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Monaco: Köhn - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Zakaria, Camara, Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Embolo

Ersatzbank Monaco: Lienard, Magassa, Mawissa, Singo, Ouattara, Teze, Minamino, Balogun, Ilenikhena

Startelf Barcelona: ter Stegen - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen, Garcia, Dominguez, Martin, Fort, Fernandez, Pablo Torre, Torres, Victor

Wenngleich Monaco zuletzt auf nationaler Ebene AJ Auxerre mit 3:0 abgefertigt hat, sind die Franzosen den Spaniern in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich unterlegen und verfügen schlichtweg nicht über ein ähnliches Spielermaterial wie die Gäste.

Bei den Katalanen sorgt in dieser Saison der erst 17-jährige Lamine Yamal für Furore. Der Rechtsaußen verbuchte gegen Girona einen Doppelpack und erzielte in der laufenden Saison drei Tore. Darüber hinaus fungiert der spanische Youngster als erstklassiger Vorlagengeber und bereitete in der laufenden Saison bereits vier Tore vor. Die Rolle des besten Angreifers in den eigenen Reihen übernimmt Robert Lewandowski. Der Pole ging zwar zuletzt gegen Girona leer aus, blickt aber auf vier Saisontore.

Unser Monaco - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona

Für Spannung ist im Stade Louis II gesorgt. Trotzdem blicken die Gäste auf den größeren internationalen Erfahrungsschatz und verfügen zudem über mehr Qualität in den eigenen Reihen. In der Monaco Barcelona Prognose schließen wir uns der Einschätzung der Wettanbieter an und sehen die Gäste ebenfalls in der Favoritenrolle. Aufgrund der defensiven Stabilität der Monegassen dürfte mit nicht allzu vielen Toren zu rechnen sein.