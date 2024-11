Montenegro - Island Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

Unser Montenegro - Island Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 16.11.2024 lautet: Die Montenegriner sind in der Nations League schlichtweg als Totalausfall zu bewerten und dürften auch im Wett Tipp heute gegen Island keinen leichten Stand haben.

Montenegro legte vor allem in der Offensive große Probleme an den Tag und hat bisweilen erst ein Tor im Turnierverlauf erzielt. Zuletzt setzte es beim 0:1 in Wales die bereits vierte Niederlage im vierten Spiel. In unserer Montenegro Island Prognose dürfte es auch gegen die Recken vom nordischen Inselstaat sehr schwierig werden. Island ging kürzlich beim 2:4 zuhause gegen die Türkei leer aus und hat somit in der Gruppe 4 an Boden verloren.