Monterrey - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 18.06.25

SPORT1 Betting 16.06.2025 • 00:00 Uhr Monterrey - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Haben die Nerazzurri den Königsklassen-Frust verdaut?

Unser Monterrey - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 18.06.2025 lautet: Die Italiener sind der Favorit. In unserem Wett Tipp heute trauen wir aber auch den Mexikanern ein Tor zu.

Knapp drei Wochen nach dem verlorenen Finale in der Champions League haben die Nerazzurri die Möglichkeit, ihr Können bei der FIFA Klub-WM unter Beweis zu stellen. In der Monterrey Inter Mailand Prognose sind die Italiener für uns der Favorit gegen einen Gegner, der in der Gruppe E als größter Außenseiter gilt.

Einen Treffer trauen wir dem Underdog aber zu, denn einen solchen erzielte er in den letzten Wochen und Monaten immer. Wir entscheiden uns daher für den Monterrey Inter Mailand Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,76 bei Merkur Bets.

Solltet ihr noch kein Konto bei diesem Wettanbieter haben, dann ist das aktuelle Angebot dieses Bookies vielleicht etwas für euch. Neukunden gewährt er nämlich einen 100 % Bonus auf eine Einzahlung bis 100 €. Heißt: 100 € einzahlen, 100 € zusätzlich als Bonus erhalten. Hilfestellung bei der Registrierung erhaltet ihr in unserem Ratgeber zur Merkur Bets Anmeldung.

Darum tippen wir bei Monterrey vs Inter Mailand auf “Beide Teams treffen”:

Monterrey hat in jedem der vergangenen 14 Pflichtspiele getroffen.

In 14 ihrer letzten 17 Partien kassierten die Mexikaner Gegentreffer.

Inter Mailand hatte in der abgelaufenen Serie A-Saison die meisten Tore erzielt (79).

Monterrey vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Monterrey Inter Mailand Quoten in der Merkur Bets Sportwetten App sprechen eine deutliche Sprache. Während der Buchmacher für einen Sieg der Nerazzurri eine Quote von 1,44 auf den Markt wirft, erhält man für einen Tipp auf die Mexikaner derzeit eine Wettquote von 5,96.

Interessant sind die Monterrey Inter Mailand Wettquoten auf dem Over-/Under-Markt. Bei einer Quote von 1,59 für “Über 2,5 Tore” hält Merkur Bets drei Treffer im Spiel für sehr wahrscheinlich. Für nur einen Treffer mehr, sprich für “Über 3,5 Tore”, gibt es hingegen schon eine viel stolzere Wettquote von 2,56.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monterrey vs Inter Mailand Prognose: Kein Spaziergang für Nerazzurri

Der CF Monterrey hat sich als Sieger der Champions League der Nord- und Zentralamerikanischen und Karibischen Fußballkonföderation (CONCACAF) für die FIFA Klub-WM 2025 qualifiziert. Allerdings gewann er die Königsklasse bereits 2021, was aber dennoch zur Teilnahme berechtigte.

In der heimischen Liga belegten die Rayados in der zweiten Meisterschaft der Saison 2024/25, der sogenannten Clausura, Platz 7 und qualifizierten sich über Umwege für die Meisterschafts-Playoffs. Dort war aber bereits im Viertelfinale gegen den späteren Meister Toluca Endstation. Nachdem sie das Hinspiel zu Hause mit 3:2 gewinnen konnten, gab es auswärts eine 1:2-Pleite.

Nach den Regeln des mexikanischen Fußballverbands kam Toluca beim Gesamtstand von 4:4 eine Runde weiter, weil der Klub in der Hauptrunde die bessere Platzierung erreicht hatte. In der ersten Meisterschaft der Saison 2024/25, der sogenannten Apertura, hatte es Monterrey bis ins Endspiel geschafft, war dort aber nach Hin- und Rückspiel am Club America gescheitert.

Die letzten Begegnungen der Mexikaner waren recht unterhaltsam. Selbst konnten sie in jeder ihrer letzten 14 Begegnungen treffen. Auf der anderen Seite blieben sie in nur drei ihrer letzten 17 Pflichtspiele ohne Gegentreffer. Auch deswegen gehen wir in unserer Monterrey Inter Mailand Prognose von Toren auf beiden Seiten aus.

Monterrey vs Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monterrey: 1:2 Toluca (A), 3:2 Toluca (H), 2:0 UNAM Pumas (H), 1:2 Pachuca (H), 2:0 Club Leon (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:5 PSG (N), 2:0 Como (A), 2:2 Lazio Rom (H), 2:0 FC Turin (A), 3:3, 4:3 n.V. Barcelona (H)

Letzte Spiele Monterrey vs Inter Mailand: -

Für die Nerazzurri hätte die Saison 2024/25 dabei keinen bitteren Ausgang nehmen können. Am vorletzten Spieltag der Serie A konnten sie den Ausrutscher Neapels nicht nutzen, spielten selbst nach zweimaliger Führung nur remis und verpassten damit den Sprung an die Tabellenspitze. Am letzten Spieltag half dann der eigene Sieg nicht mehr, weil die Neapolitaner ebenfalls gewannen.

Noch bitterer als die verpasste Titelverteidigung dürfte dann aber das Champions League-Finale gegen PSG gewesen sein, das man mit dem rekordträchtigen Ergebnis von 0:5 klar verlor. Verloren haben die Lombarden auch kurz darauf ihren Trainer: Simone Inzaghi wechselte kurzerhand zu Al Hilal nach Saudi-Arabien.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Neuer Mann an der Seitenlinie ist Cristian Chivu, der mit den Nerazzurri als Spieler insgesamt drei Scudetti und im Jahr 2010 auch die Königsklasse sowie die Klub-WM gewann. Wir trauen ihm in unserem Monterrey Inter Mailand Tipp ein gelungenes Trainer-Debüt bei seinem neuen Klub zu.

Vor allem erwarten wir einige Tore der Italiener, die in der abgelaufenen Serie A-Saison die meisten Treffer aller 20 Klubs erzielt hatten. Insgesamt waren es 79 an der Zahl. Vor dem verlorenen CL-Endspiel gegen die Pariser hatte Inter in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen immer mindestens doppelt getroffen.

So seht ihr Monterrey vs Inter Mailand im TV oder Stream:

18. Juni 2025, 03:00 Uhr, Rose Bowl, Pasadena

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung wird, wie alle anderen Partien der Klub-WM ohne deutsche Beteiligung auch, exklusiv von DAZN übertragen. Allerdings gibt es dennoch gute Nachrichten. Ein kostenpflichtiges Abo ist ausnahmsweise nicht erforderlich. Der Anbieter zeigt die Spiele nach Errichtung eines Kontos “for free”.

Das kommende Aufeinandertreffen zwischen den beiden Klubs ist dabei das erste. Insofern können wir euch im Rahmen der Monterrey Inter Mailand Prognose nicht mit Ergebnissen aus bisherigen direkten Duellen versorgen.

Stattdessen erlauben wir uns an dieser Stelle einen Hinweis auf unseren Merkur Bets Test, in dem ihr alles Wissenswerte zu diesem Bookie findet. So bietet euch dieser Buchmacher einen Kombi Boost von bis zu 30 Prozent auf bestimmte Kombis an oder erleichtert euch mit der Quickbet das Erstellen von Kombiwetten nach euren persönlichen Vorlieben.

Monterrey vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Monterrey: Andrada - Chavez, Rodriguez, Guzman, Arteaga; Deossa, Medina, Canales, Ambriz, Fimbres; Berterame

Ersatzbank Monterrey: Cardenas, Alvarado, Corona, Cortizo, Leone, de la Rosa, Ocampos, Moreno, Torres, Reyes

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Cal hanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, de Vrij, Asllani, Frattesi, Taremi, Zielinski, Luis Henrique

Zudem sind Kombiwetten bei Merkur Bets grundsätzlich steuerfrei. So würde zum Beispiel auf den Monterrey Inter Mailand Tipp “Sieg Inter Mailand & Beide Teams treffen” im Erfolgsfall keine Wettsteuer berechnet. Die Wettquote ist mit einer 2,80 durchaus attraktiv und könnte mit dem freien Wettguthaben aus dem eingangs erwähnten Merkur Bets Bonus angespielt werden.

Die Nerazzurri konnten bei ihrer bisher einzigen Teilnahme an der Klub-WM den Titel gewinnen. Im Jahr 2010 setzten sie sich im Finale klar mit 3:0 gegen TP Mazembe aus der Demokratischen Republik Kongo durch. Die Mexikaner nehmen hingegen schon zum sechsten Mal an diesem Wettbewerb teil.

Unser Monterrey vs Inter Mailand Tipp: “Beide Teams treffen”

Fünfter, Dritter, Fünfter, Dritter, Fünfter - das waren die Platzierungen Monterreys bei den bisherigen fünf Teilnahmen. Dass sich diese Serie fortsetzt und sie nun wieder Dritter werden, scheint angesichts des neuen Modus mit 32 Mannschaften nahezu ausgeschlossen. In einer Gruppe mit außerdem River Plate und den Urawa Red Diamonds wird es überhaupt schwer, sich für die KO-Phase zu qualifizieren.

Wir gehen zwar davon aus, dass sie mit einer Niederlage ins Turnier starten. Nachdem sie aber zuletzt Ende Februar kein Tor erzielen konnten und zuletzt in 14 Pflichtspielen in Folge trafen, trauen wir ihnen zumindest einen Treffer zu. Einen solchen erwarten wir erst recht von der besten italienischen Offensive der abgelaufenen Serie A-Saison.