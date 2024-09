Navarro - Sabalenka Tipp, Prognose, Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 10:44 Uhr Navarro - Sabalenka Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Wer zieht ins Finale der US Open ein?

Unser Navarro - Sabalenka Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Die gebürtige New Yorkerin Navarro spielt in Flushing Meadows das Turnier ihres Lebens. Doch im Wett Tipp heute dürfte der Lauf zu Ende gehen.

Bei den US Open 2024 stehen mit Jessica Pegula (WTA Nr. 6), Karolina Muchova (WTA Nr. 52) und Emma Navarro (WTA Nr. 13) drei Frauen im Halbfinale, die vor dem Turnier nicht unbedingt zu den großen Favoritinnen gehört haben. So scheint der Weg zum Titel für Aryna Sabalenka frei zu sein. Doch die Nummer 2 der Welt bekommt es in der Runde der letzten Vier in der Navarro Sabalenka Prognose mit der Lokalmatadorin Navarro zu tun, die in New York vom Publikum von Sieg zu Sieg getragen wird.

Wir kommen in der Vorschlussrunde aber zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Bookies und spielen beim Navarro Sabalenka Wett Tipp heute mit einer Quote von 3,65 bei Bet-at-home den Wett Tipp heute „Sieg Sabalenka 2:1″.

Darum tippen wir bei Navarro vs Sabalenka auf „Sieg Sabalenka 2:1″:

Sabalenka hat die letzten 10 Spiele alle gewonnen

Die Weißrussin kommt bei Grand Slams auf Hardcourt auf eine Bilanz von 48-11

Emma Navarro steht erstmals in einem Major-Halbfinale

Navarro vs Sabalenka Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen sich die Navarro Sabalenka Quoten auf die Seite der ehemaligen Nummer 1. Mit Siegquoten von maximal 1,23 wird die Weißrussin sogar sehr deutlich favorisiert.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, für einen Sieg der Lokalmatadorin Navarro Sabalenka Wettquoten zwischen 4,25 und 4,35.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Navarro vs Sabalenka Prognose: Wächst Navarro wieder über sich hinaus?

Emma Navarro musste man für den Halbfinal-Einzug bei den US Open 2024 nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel haben. Vor dieser Saison hatte die gebürtige New Yorkerin noch nicht wirklich für großes Aufsehen gesorgt. Doch schon im Januar gewann die 23-Jährige beim Hobart International ihren ersten WTA-Titel. Bei den Australian Open zog sie dann erstmals bei einem Major in die dritte Runde ein. Nach dem Achtelfinale bei den French Open reichte es in Wimbledon sogar für die Runde der letzten Acht. In Flushing Meadows steht die aktuelle Nummer 13 der Weltrangliste nun im Halbfinale.

Auf dem Weg dorthin hatte sie auch die Titelverteidigerin Coco Gauff (WTA Nr. 3) besiegt. Dann kam im Viertelfinale ein souveränes 6:2 und 7:5 gegen die Spanierin Paula Badosa (WTA Nr. 29) dazu. Im zweiten Satz lag Navarro schon mit 1:5 zurück. Zudem hatte sie vor dem laufenden Wettbewerb beim Major in New York noch kein einziges Spiel gewonnen. Nun hat sie in ihrer Geburtsstadt in fünf Runden gerade mal zwei Sätze abgegeben. Durch den Erfolg wird die US-Spielerin erstmals in die Top 10 der Weltrangliste klettern, nachdem sie Anfang 2023 noch auf Platz 147 stand.

Im vergangenen Jahr übernahm Aryna Sabalenka zum ersten Mal in ihrer Karriere die Position der Nummer 1 der Weltrangliste. Zum Ende der Saison musste sie die Pole Position im WTA-Ranking allerdings wieder an Iga Swiatek abgeben. Doch zum Anfang der laufenden Spielzeit meldete sich die Weißrussin mit dem Sieg bei den Australian Open, bei denen sie ohne Satzverlust geblieben war, eindrucksvoll zurück. Danach hatte die 26-Jährige mit ein paar gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auf den nordamerikanischen Hardcourts ist Sabalenka nun aber wieder in Bestform.

Zuerst gewann sie das WTA 1000 in Cincinnati, nun stürmte sie ins Halbfinale der US Open 2024. Auf diesem Weg hat die Spielerin aus Minsk nur einen Satz liegen gelassen. Im Viertelfinale machte sie mit einem 6:1 und 6:2 kurzen Prozess mit Zheng Qinwen (WTA Nr. 7). Damit befindet sich die Weißrussin auf einer 10-Spiele-Siegesserie. Außerdem ist die Nummer 2 der Welt die erste Spielerin seit Serena Williams 2016, die zum vierten Mal in Folge bei den US Open im Halbfinale steht. Bei Grand Slams auf Hardcourt kann Sabalenka eine Bilanz von 48-11 vorweisen. Das ist aktuell der beste Wert aller aktiven Spielerinnen und unterstreicht die Navarro Sabalenka Prognose.

Navarro - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Navarro: 2:0 Badosa, 2:1 Gauff, 2:1 Kostyuk, 2:0 Rus, 2:0 Blinkova

Letzte 5 Spiele Sabalenka: 2:0 Zheng, 2:0 Mertens, 2:1 Alexandrova, 2:0 Bronzetti, 2:0 Hon

Letzte Spiele Navarro vs Sabalenka: 0:2, 2:1

In diesem Jahr trafen beide Spielerinnen erstmals aufeinander. In Indian Wells setzte sich Navarro im Achtelfinale auf Hardcourt in drei Sätzen durch. Bei den French Open gewann dann Sabalenka im Achtelfinale in zwei Durchgängen.

Geht der Navarro Sabalenka Tipp im Halbfinale wieder über die volle Distanz, bekommt ihr bei Winamax für die Wette „Über 2,5 Sätze“ eine Wettquote von 2,80. Wie der Anbieter im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser Winamax Tipp.,

Unser Navarro - Sabalenka Tipp: Sieg Sabalenka 2:1

Emma Navarro spielt ein unglaubliches Turnier. Vor den frenetischen US-Tennis-Fans ist die 23-Jährige nur schwer zu schlagen. Zudem weiß die Nummer 12 der Welt, wie man gegen Aryna Sabalenka gewinnt.

Doch die Weißrussin ist ebenfalls in Topform und steht zum neunten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale. Wir trauen der Außenseiterin auf jeden Fall einen Satz zu. Am Ende müssten sich die Form, die Erfahrung und die Klasse der Weltranglisten-Zweiten aber durchsetzen.