Neapel - Hellas Verona Tipp, Prognose & Quoten 12.01.2025

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 11:00 Uhr Neapel - Hellas Verona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Was steckt hinter dem zunehmenden Erfolg der Gäste?

Unser Neapel - Hellas Verona Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.01.2025 lautet: Im Wett Tipp heute verteidigt Neapel erfolgreich die Tabellenspitze und lässt Hellas Verona kaum ins Spiel kommen.

Für Antonio Conte zählt bei der Arbeit ausschließlich das Resultat. Attraktiver Fußball muss es nicht sein, doch der Erfolg gibt ihm recht. In seiner ersten Saison mit Neapel hat der 55-Jährige die Partenopei wieder in die Gruppe der italienischen Top-Mannschaften gebracht. Ein Top-Team sind die Gäste in unserer Neapel Hellas Verona Prognose bei weitem nicht, aber sie reisen mit neuem Selbstvertrauen zum Spitzenreiter.

Seit einer nachhaltigen Systemumstellung haben die Scaliger nur eines von vier Liga-Spielen verloren. Am vergangenen Wochenende gab es allerdings nur ein torloses Remis gegen Udinese (0:0). Im Neapel Hellas Verona Wett Tipp heute bleiben die Gelb-Blauen erneut ohne Treffer. Mit einer Quote von 1,80 spielen wir bei Interwetten “Neapel gewinnt ohne Gegentor”.

Darum tippen wir bei Neapel vs Hellas Verona auf “Neapel gewinnt ohne Gegentor”:

Neapel kassierte bis jetzt die wenigsten Gegentore (12).

Neapel sammelte bereits 11 Weiße Westen (1.).

Neapel gewann 7 der ersten 9 Liga-Heimspiele.

Neapel vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter nehmen die ansteigende Formkurve der Scaliger gelassen zur Kenntnis und behalten das erwartbare Verhältnis in den Neapel Hellas Verona Quoten bei. Dem Tabellenführer werden nicht mehr als Siegquoten bis circa 1,30 zugeschrieben.

Dagegen durchbrechen die Neapel Hellas Verona Wettquoten bei einem Sieg der Gäste den zweistelligen Bereich und pendeln sich letztlich in der Nähe von 13,00 ein. Unserer Meinung nach ist das eine realistische Einschätzung der Kräfteverhältnisse.

Neapel vs Hellas Verona Prognose: Ein Einzelfall

In der abgelaufenen Spielzeit lief so ziemlich alles gegen Neapel. Die Partenopei beendeten die Vorsaison auf dem zehnten Tabellenplatz und verpassten das internationale Geschäft. Die Verpflichtung von Antonio Conte hat einiges verändert, bisher fast ausschließlich zum Positiven.

Der 55-Jährige weiß, wie man in Italien gewinnt. Sein Trophäenschrank enthält vier gewonnene Meistertitel in der Serie A und er hat Kurs auf den fünften Scudetto genommen. Dafür hat er einige Anpassungen bei der SSC vorgenommen. Vergangenes Jahr hatte Neapel noch den meisten Ballbesitz (61,1 Prozent), in dieser Saison sind es nur noch 52,9 Prozent (9.).

Der Mehrwert ist offensichtlich und in unserem Neapel vs. Hellas Verona Tipp zu erkennen. Neapel spielte in dieser Saison häufiger zu Null als jede andere Mannschaft innerhalb der Serie A (11).

Im eigenen Stadion verhinderten die Partenopei in mehr als der Hälfte ihrer Paarungen (56 Prozent) einen Gegentreffer, weshalb nur 13 Treffer in neun Heimspielen für sieben Siege ausgereicht haben.

Neapel - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 3:0 Fiorentina (A), 1:0 Venezia (H), 2:1 Genua (A), 3:1 Udinese (A), 0:1 Lazio Rom (H).

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 0:0 Udinese (H), 3:2 Bologna (A), 0:1 AC Milan (H), 3:2 Parma (A), 1:4 Empoli (H).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Hellas Verona: 0:3 (A), 2:1 (H), 3:1 (A), 0:0 (H), 5:2 (A).

In der Hinrunde leistete sich der Tabellenführer einen völlig untypischen Ausreißer und verlor mit 0:3 gegen Hellas Verona. Die übrigen 14 Begegnungen gegen Teams ab dem sechsten Tabellenplatz haben die Gastgeber allesamt für sich entschieden.

Das ist eine phänomenale Bilanz, die den letzten Vergleich mit den Scaligern als Einzelfall verstehen lässt und uns in der Neapel vs. Hellas Verona Prognose positiv bezüglich eines Heimsieges stimmt.

Neapel gewann zuletzt vier Liga-Spiele in Serie, die letzten beiden davon zu Null. Im eigenen Stadion wurde Venezia mit 1:0 niedergerungen und am vergangenen Wochenende ein furioser 3:0-Auswärtssieg gegen Fiorentina gefeiert.

Wesentlich erfolgreicher als in den vorherigen Wochen waren zuletzt auch die Gäste unterwegs. Hellas Verona verhinderte in drei der vier vorangegangenen Liga-Spiele eine Niederlage (2S, 1U). Nur gegen AC Milan (0:1) setzte es eine Pleite.

Beeinflusst hat Gäste-Trainer Paolo Zanetti diese Entwicklung mit einer konsequenten Umstellung auf eine Dreierkette. Zuvor hatte der 42-Jährige noch häufiger eine Viererkette favorisiert.

So seht ihr Neapel - Hellas Verona im TV oder Stream:

12. Januar 2025, 20.45 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zu Gast im Stadio Diego Armando Maradona trauen wir Zanetti und seiner Auswahl keinen Treffer zu. Die Mastini treffen im Neapel Hellas Verona Tipp auf die beste Defensive der Serie A (12 Gegentore). Viele Abschlüsse werden die Gäste nicht erhalten, schon gar nicht innerhalb des gegnerischen Strafraums.

Den eigenen Sechzehner verteidigt Neapel besser als jedes andere Team im italienischen Oberhaus. Die Conte-Elf zwang ihre Konkurrenten zu einer 43-prozentigen Rate an Schüssen außerhalb des Sechzehners - Bestwert in der Serie A!

Neapel vs Hellas Verona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, McTominay, Lobotka, Anguissa, Neres, Lukaku, Spinazzola

Ersatzbank Neapel: Contini, Caprile, Marin, Mazzocchi, Gilmour, Gioielli, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Simeone

Startelf Hellas Verona: Montipo - Coppola, Ghilardi, Dawidowicz, Tchatchoua, Belahyane, Duda, Bradaric, Suslov, Tengstedt, Sarr

Ersatzbank Hellas Verona: Perilli, Berardi, Magnani, Okou, Daniliuc, Faraoni, Dani Silva, Lazovic, Cisse, Kastanos, Alidou, Lambourde, Mosquera, Livramento

Kein Wunder, dass Neapel die niedrigste Schussverwandlungs-Quote aller Teams der Serie A gegen sich zugelassen hat (6,38 Prozent). Kommt doch einmal ein gefährlicher Schuss auf den Kasten, wartet dort noch ein überragender Torhüter.

Alex Meret hielt bislang 73,2 Prozent der Bälle, die auf sein Tor geflogen sind (4.). Grund genug laut Neapel Hellas Verona Prognose, auf eine Quote von 1,70 auf "Hellas Verona Unter 0,5 Tore" zu platzieren.

Unser Neapel - Hellas Verona Tipp: Neapel gewinnt ohne Gegentor

Die Partenopei sind nach dem Patzer in der Hinrunde gegen Hellas Verona (0:3) gewarnt und werden sich einen zweiten Ausrutscher gegen einen Abstiegskandidaten nicht leisten. Stattdessen erwarten wir einen typischen Sieg der Gastgeber, in dem sie einen Gegentreffer verhindern.