Neapel - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 01.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 09:00 Uhr Neapel - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kassieren die Nerazzurri die dritte Auswärtspleite in Serie?

Unser Neapel - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 01.03.2025 lautet: Napoli wird dieses Match nicht verlieren. Außerdem erwarten wir in unserem Wett Tipp heute nicht allzu viele Tore.

Das Top-Spiel des 27. Spieltags der italienischen Serie A findet an diesem Samstag ab 18 Uhr im Stadio Diego Armando Maradona statt. In unserer Neapel Inter Mailand Prognose kommt es zum Duell des Zweiten gegen den Ersten. Erst am vergangenen Wochenende haben die beiden Kontrahenten die Plätze getauscht.

Napoli will nun mit einem Heim-Dreier zurück an die Tabellenspitze, während die Nerazzurri den Vorsprung auf den Verfolger ausbauen wollen. Wir erwarten ein ausgeglichenes Duell mit nicht allzu vielen Torraumszenen und entscheiden uns für den Neapel Inter Mailand Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,96 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Neapel vs Inter Mailand auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Neapel kommt nach 12 Heimspielen auf eine 9-1-2-Bilanz bei 18:8 Toren.

Inter Mailand ist seit 3 Serie-A-Auswärtsspielen sieglos.

In Partien Napolis fallen ligaweit die viertwenigsten Tore.

Neapel vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Trotz des Heimvorteils sehen die Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich die Gastgeber in der Außenseiterrolle. Die Neapel Inter Mailand Quoten für Wetten auf einen Sieg Napolis liegen durchgehend über der Marke von 3,00 mit Höchstwerten bis 3,20. Wetten auf einen Auswärtserfolg der Gäste sind mit Quoten bis höchstens 2,45 verbunden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens zwei oder mindestens drei Tore in dieser Begegnung fallen, sehen die Bookies als in etwa gleich hoch an. Die Neapel Inter Mailand Wettquoten für “Beide Teams treffen” sind in etwa genauso hoch wie die Quoten für die Gegenwette und bewegen sich im Bereich von 1,80 bis 1,90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Inter Mailand Prognose: Wenige Highlights am Vesuv

Lange Zeit sah es so aus, als würde Neapel nach 2023 den zweiten Scudetto binnen zwei Jahren gewinnen, doch vor allem zuletzt ließen die Azzurri viele Federn. Den Tiefpunkt gab es dabei am vergangenen Sonntag. Nach drei Remis am Stück verloren die Neapolitaner ihr Auswärtsspiel bei Como Calcio mit 1:2.

Damit holten die Partenopei gerade einmal nur drei Punkte aus den letzten vier Liga-Partien. Da der kommende Gegner Inter Mailand seine Begegnung vom 26. Spieltag gewann, musste die SSC die Tabellenführung endgültig abgeben. Der Rückstand auf die Nerazzurri beträgt allerdings nur einen Punkt.

Mit einem Heimsieg am Samstag will man sich Platz 1 wieder zurückholen. Dabei baut man am Vesuv vor allem auf die Defensive. Diese ließ in den bisherigen zwölf Serie-A-Heimspielen nämlich nur acht Gegentore zu und damit ligaweit die wenigsten. Überhaupt stellt Napoli mit nur 21 Gegentreffern nach 26 Spieltagen die beste Abwehr Italiens.

Selbst kamen die Gastgeber bislang 42 Mal zum Torerfolg. Von den Top 5 der Serie A haben sie die wenigsten Treffer. So kommt es dann auch, dass in den Spielen mit Beteiligung der Neapolitaner ligaweit die viertwenigsten Tore fallen. In unserem Neapel Inter Mailand Tipp setzen wir nicht zuletzt deswegen ebenfalls auf nicht allzu viele Treffer im Spiel.

Neapel - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:2 Como Calcio (A), 2:2 Lazio Rom (A), 1:1 Udinese (H), 1:1 AS Rom (A), 2:1 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Lazio Rom (H), 1:0 FC Genua (H), 0:1 Juventus (A), 2:1 Fiorentina (H), 0:3 Fiorentina (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Inter Mailand: 1:1 (A), 1:1 (A), 0:1 (N), 0:3 (H), 3:1 (H)

Mit den Nerazzurri kommt zwar die beste Offensive ins Stadio Diego Armando Maradona, die schon 59 Mal ins Schwarze traf, allerdings hatte diese zuletzt vor allem auswärts so ihre Probleme. Keine der letzten drei Auswärtspartien in der Serie A konnte Inter für sich entscheiden.

Nach einem 1:1 bei Stadtrivale AC Milan, bei dem man nur auf dem Papier Gast war, wurden die folgenden beiden Auswärtsbegegnungen in Florenz (0:3) und bei Juventus (0:1) jeweils ohne ein eigenes Tor verloren. Bei diesen letzten drei Auswärtspleiten kassierten die Gäste mit fünf auch die Hälfte ihrer überhaupt erst nur zehn Auswärts-Gegentore.

Vor allem die letzten Auswärts-Ergebnisse der Nerazzurri geben in unserer Neapel Inter Mailand Prognose genug Grund zur Annahme, dass sie auch am Vesuv nicht gewinnen. Die Generalprobe ist ihnen allerdings gelungen. Unter der Woche setzten sie sich, allerdings zu Hause, im Viertelfinale der Coppa Italia mit 2:0 gegen Lazio Rom durch.

Es war das vierte Mal in den letzten fünf Pflichtspielen Inters, dass nur eine Mannschaft ein Tor erzielen konnte. Deswegen und auch wegen des Topspiel-Charakters des Zweiten gegen den Ersten, lässt sich über den Tipp “Beide Teams treffen: Nein” definitiv nachdenken, insbesondere, wenn man dafür eine Sportwetten Freiwette nutzen kann.

So seht ihr Neapel - Inter Mailand im TV oder Stream:

01. März 2025, 18 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr bei eurem Neapel Inter Mailand Tipp live und vor allem in Farbe mitfiebern wollt, dann benötigt ihr hierzulande ein Abo bei DAZN. Nur dieser Anbieter zeigt die Top-Begegnung des 27. Serie-A-Spieltags im Stream.

Die letzten beiden Duelle zwischen diesen beiden Kontrahenten endeten jeweils 1:1. Davor blieben die Nerazzurri zweimal in Folge siegreich und sicherten sich dabei in der Vorsaison den nationalen Supercup. Weiter zurückblickend haben die Mailänder nur eines der letzten zwölf direkten Aufeinandertreffen verloren (6S, 5U).

Neapel vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori

Ersatzbank Neapel: Scuffet, Contini, Juan Jesus, Marin, Olivera, Gilmour, Hasa, Simeone, Ngonge, Okafor

Startelf Inter Mailand: J. Martinez - Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Calligaris, Zamarian, Cocchi, Bisseck, De Vrij, Frattesi, Zielinski, Asllani, Arnautovic, Taremi, Correa

Der direkte Vergleich mag in der Neapel Inter Mailand Prognose vielleicht eher für die Gäste sprechen, doch diese haben zuletzt zweimal in Folge auswärts ohne einen eigenen Treffer verloren. Am Vesuv gewannen sie außerdem nur eines der letzten fünf Gastspiele, wenn auch das bislang letzte in der Vorsaison (3U, 1N).

Dabei gab es in nur jeweils einem der letzten sieben Duelle drei bzw. vier Tore. In den anderen fünf Fällen bekamen die Fans höchstens zwei Treffer zu sehen. In keiner der letzten vier direkten Begegnungen wurde die von uns anvisierte Marke von drei Toren im Spiel überboten.

Unser Neapel - Inter Mailand Tipp: “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”

Zugegeben: Neapel ist seit vier Partien in der Serie A sieglos, was in diesem Top-Spiel nicht unbedingt für die Gastgeber spricht. Allerdings fanden drei der letzten Begegnungen auf des Gegners Platz statt. Zu Hause ist die SSC dagegen seit vier Partien ungeschlagen, holte drei Siege und hat dabei unter anderem Juve mit 2:1 geschlagen.

Deswegen und auch aufgrund der letzten Auswärts-Auftritte Inters gehen wir nicht davon aus, dass Napoli dieses Heimspiel verliert. Viele Tore sollte es zudem auch nicht geben, wenn die beste (Heim-)Defensive der Serie A auf die beste Auswärts-Defensive trifft.