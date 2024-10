Neapel - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 06:00 Uhr Neapel - Lecce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Punktet Napoli gegen seinen Angstgegner?

Unser Neapel - Lecce Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.10.2024 lautet: Seit 2011 hat SSC Neapel zu Hause nicht mehr gegen US Lecce gewonnen. In unserem Wett Tipp heute könnte diese Negativbilanz ein Ende finden.

Satte 14 Punkte trennen Napoli und die Recken aus der süditalienischen Region Apulien voneinander. Die Partenopei führen souverän die Tabelle an. Lecce hingegen belegt den vorletzten Platz und kämpft nach drei Jahren in der Serie A um den Klassenerhalt. In unserer Neapel Lecce Prognose sind die Rollen bereits vor dem Kickoff deutlich verteilt. Der Liga-Primus genießt das Heimrecht und ist auf jeder Position besser besetzt.

Unser Neapel Lecce Wett Tipp heute zielt auf „Sieg Neapel (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,88 bei Merkur Bets ab.

Darum tippen wir bei Neapel vs Lecce auf „Sieg Neapel (Handicap -1)“:

Die Blauen aus Neapel haben bisher alle 4 Serie-A-Heimspiele gewonnen.

Lecce holte im italienischen Oberhaus in 4 Fernduellen nur einen Punkt.

Napoli liegt in der Tabelle 18 Plätze vor dem Abstiegskandidaten und holte 14 Punkte mehr.

Neapel vs Lecce Quoten Analyse:

Lecce ist durchaus als Angstgegner der Blauen zu betrachten. Immerhin konnten sie auf heimischem Boden keines der letzten drei direkten Duelle gewinnen. Deutsche Wettanbieter gewährten für eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ teilweise mehr als den dreifachen Wetteinsatz. Die hohen Neapel Lecce Wettquoten könnten zum Beispiel mit einer Gratiswette abgesichert werden, um eigene Verluste zu vermeiden.

Für wesentlich wahrscheinlicher halten die Bookies jedoch den Heimsieg. Dieser bringt durchschnittliche Neapel Lecce Wettquoten von 1,30 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren in dieser Saison alle vier Heimspiele souverän gestalteten.

Neapel vs Lecce Prognose: Baut Napoli die Tabellenführung weiter aus?

In der vergangenen Spielzeit landete Napoli nur auf dem zehnten Tabellenplatz und konnte somit nicht überzeugen. Mit Antonio Conte wurde im Sommer ein Trainer verpflichtet, der sehr gut mit dem Team harmoniert. Er versteht es, seine Elf taktisch sehr gut auf den jeweiligen Konkurrenten einzustellen und den Gegner auf dem Platz zu dominieren bzw. die jeweiligen Stärken auszuspielen.

Vor allem auf heimischem Boden waren die Blauen eine Bank und holten zwölf Punkte aus den vier Begegnungen. Drei der vier Erfolgserlebnisse kamen dabei mit mindestens zwei Toren Vorsprung zum Vorschein. Auch defensiv konnte der Liga-Primus überzeugen und ließ zu Hause nur wenig zu. Zwei der vier Heimspiele endeten mit Weißer Weste.

Darüber hinaus offenbart der Angriff im eigenen Stadion mit zehn erzielten Toren einen gewissen Zug zum gegnerischen Gehäuse. Inwiefern SSC Neapel nach der vierten Meisterschaft greift, bleibt abzuwarten. Nach acht Spieltagen beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz zwei Zähler.

Kein anderes Team in der Serie A zeigt so viele Erfolgserlebnisse in der aktuellen Spielzeit auf wie Napoli. Sechs waren es an der Zahl, vier davon mit zwei oder mehr Toren Vorsprung. In unserem Neapel Lecce Tipp ist davon auszugehen, dass am kommenden Matchday drei weitere Punkte auf das Konto des Tabellenführers wandern.

Neapel - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:0 FC Empoli (A), 3:1 Calcio Como (H), 2:0 AC Monza (H), 5:0 FC Palermo (H), 0:0 Juventus Turin (A).

Letzte 5 Spiele Lecce: 0:6 AC Florenz (H), 0:1 Udinese Calcio (A), 0:3 AC Milan (A), 0:2 Sassuolo Calcio (H), 2:2 Parma FC (H).

Letzte Spiele Neapel vs. Lecce: 0:0 (H), 4:0 (A), 2:1 (A), 1:1 (H), 2:3 (H).

US Lecce wurde zuletzt in der Serie A auf heimischem Boden vom AC Florenz deklassiert und mit 0:6 vom Platz gefegt. Dabei stand die von Trainer Luca Gotti bevorzugte Viererkette offen wie ein Scheunentor. Im Schnitt kassierte der Tabellen-Vorletzte pro Serie-A-Duell 2,25 Gegentore und ließ mit 18 Gegentoren die meisten Buden im italienischen Oberhaus zu. Nur eines der bisherigen acht Spiele brachte einen Dreier zum Vorschein. Dem 1:0 gegen Cagliari Calcio stehen auf der anderen Seite zwei Remis und fünf Niederlagen gegenüber.

Nur ein Punkt wurde aus den bisherigen vier Auswärtsspielen geholt. Die Offensive ist in den Stadien des Gegners als Totalausfall zu bewerten und wartet weiterhin auf das erste Auswärtstor. Somit könnte sich laut der Neapel Lecce Prognose eine Wette auf einen Sieg der Hausherren ohne Gegentor als sinnvoll herausstellen.

Intertops stellt für Neukunden einen zusätzlichen 100 Euro Intertops Einzahlungsbonus plus 5 Euro Gratiswette bereit. Dieser kann direkt mit dem Neapel Lecce Tipp kombiniert werden.

So seht ihr Neapel - Lecce im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 15:00 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel (Italien)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung zwischen Napoli und Lecce wird auf DAZN übertragen und ist somit nicht im Free-TV zu sehen.

Wer das Match dennoch verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim Streaming-Dienstleister.

Neapel vs Lecce: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Caprile - di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola - Anguissa, Gilmour, McTominay - Politano, R. Lukaku, Kvaratskhelia

Ersatzbank Neapel: Contini - Turi, Juan Jesus, Rafa Marin, Olivera, Mazzocchi, Folorunsho, Ngonge, Raspadori, Zerbin, Neres, Simeone

Startelf Lecce: Falcone - Guilbert, Kialonda Gaspar, Baschirotto, Jean - Oudin, Pierret, Ramadani, Dorgu - Rebic, Krstovic

Ersatzbank Lecce: Borbei - Früchtl, Samooja, Pelmard, Kaba, McJannet, Rafia, Coulibaly, Pierotti, Sansone, Morente, Banda

Nach der verkorksten letzten Saison haben die Neapolitaner 149,5 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Dabei wurde das Team unter anderem mit Alessandro Buongiorno (IV), Scott McTominay (ZM), Romelu Lukaku (MS) und David Neres (RA) auf sämtlichen Positionen aufgebessert. Vor allem Mittelstürmer Romelu Lukaku wusste zu überzeugen und erzielte in sechs Serie-A-Spielen drei Tore. Lediglich Khvicha Kvaratskhelia ist mit vier Toren in acht Spielen treffsicherer.

Ein Großteil der Neuzugänge hat sich gut ins Team integriert und aus diesem Grund agiert die Elf in der Neapel gegen Lecce Prognose als Einheit auf dem Platz. Darüber hinaus gibt es, abgesehen von Stammtorhüter Alex Meret und Mittelfeldakteur Stanislav Lobotka, kaum verletzte Spieler zu beklagen. Beim US Lecce fällt der gesperrte Linksverteidiger Antonio Gallo aus. Der 24-Jährige absolvierte alle acht Liga-Duelle und wird ein Loch in die eh schon wackelige Abwehr reißen. Als potenzieller Ersatz fungiert Gaby Jean, der sonst eher als Innenverteidiger unterwegs ist.

Unser Neapel - Lecce Tipp: Sieg Neapel (Handicap -1)

Spielerisch ist Neapel den Gästen in allen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen und holte nicht ohne Grund 14 Punkte mehr in der aktuellen Spielzeit. Die Defensive des Tabellenvorletzten zerfiel zuletzt gegen Florenz nicht nur aufgrund des Platzverweises von Antonino Gallo und wird auch in Neapel keinen leichten Stand haben.

Wir gehen von einem einseitigen Match aus. Letztlich dürfte der Liga-Primus das Heimrecht nutzen und seiner negativen Heimbilanz gegen Lecce ein Ende setzen.