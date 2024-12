Nottingham - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.24

SPORT1 Betting 25.12.2024 • 06:00 Uhr Nottingham - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Nächstes Torfestival mit Beteiligung der Spurs?

Unser Nottingham - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.12.2024 lautet: In den letzten Spielen der Spurs kam man mit dem Torezählen nicht mehr hinterher. Auch im Wett Tipp heute erwarten wir wieder einige Treffer.

Wo die Spurs zuletzt waren, da gab es vor allem eines: Tore! Allein in den letzten drei Pflichtspielen der Whites schlug der Ball insgesamt 21 Mal in den jeweiligen Kästen ein. In unserer Nottingham Tottenham Prognose erwarten wir ein abwechslungsreiches Match und abermals einige Treffer in der Partie.

Dabei trauen wir beiden Mannschaften einen Sieg grundsätzlich zu, sodass eine Torwette für uns dann auch die beste Option ist. Wir entscheiden uns für den Nottingham Tottenham Wett Tipp heute “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 2,15 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Nottingham vs Tottenham auf “Über 3,5 Tore”:

In 7 der letzten 9 PL-Spiele mit Beteiligung Nottinghams gab es mindestens 3 Treffer in der Partie.

In jedem der letzten 3 Pflichtspiele mit Beteiligung der Spurs gab es mindestens 5 Tore zu bestaunen.

2 der letzten 3 direkten Duelle endeten mit 4 Toren in der Begegnung.

Nottingham vs Tottenham Quoten Analyse:

Gleich vorweg: Für unseren vorgeschlagenen Tipp könnt ihr auch den Interwetten Einzahlungsbonus verwenden. Natürlich ist er aber auch auf jede andere Wette anwendbar. Die Bookies sehen dabei die Gastgeber nur hauchdünn vorne. Die Nottingham Tottenham Wettquoten für einen Tipp auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte bis 2,35.

Mit Werten um 2,80 liegen die Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Spurs nicht allzu weit entfernt. Dass auch die Buchmacher grundsätzlich ein torreiches Match erwarten, wird daran deutlich, dass die Nottingham Tottenham Quoten für die Wettoption “Über 2,5 Tore” in keinem Fall die Marke von 1,50 knacken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Tottenham Prognose: Tore satt im City Ground

Nottingham bleibt die positive Überraschung der laufenden Premier-League-Saison. Am vergangenen Wochenende gewannen die Tricky Trees auswärts bei Brentford mit 2:0 und holten den vierten Sieg an den letzten fünf Spieltagen. Die einzige Pleite in diesem Zeitraum gab es bei Manchester City.

Das 0:3 im Etihad Stadium war auch eine von nur zwei Partien an den letzten elf Spieltagen, in denen Forest kein eigenes Tor erzielen konnte. Das zweite Match war ebenfalls ein Auswärtsspiel bei einem Großen und es endete ebenfalls mit 0:3 - und zwar Ende November bei Arsenal.

An jedem der letzten drei Spieltage konnten die Tricky Trees wiederum mindestens zweimal treffen. Nicht zuletzt deswegen trauen wir ihnen auch in unserem Nottingham Tottenham Tipp mindestens einen Treffer zu. Zu Hause konnte Forest vier der letzten fünf Ligaspiele gewinnen, drei von ihnen zu Null.

Insgesamt kommt der Klub aber nur auf eine 4-2-2-Heimbilanz, die gerade einmal für Rang zehn in der Heimtabelle reicht. Ansonsten sind die Roten drauf und dran, auf einem Champions-League-Platz zu überwintern. Im Gesamtranking belegen sie nämlich den vierten Platz - drei Punkte vor Bournemouth und nur zwei Zähler hinter Arsenal.

Nottingham - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 2:0 Brentford (A), 2:1 Aston Villa (H), 3:2 Manchester United (A), 0:3 Manchester City (A), 1:0 Ipswich Town (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:6 Liverpool (H), 4:3 Manchester United (H), 5:0 Southampton (A), 1:1 Glasgow Rangers (A), 3:4 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham vs. Tottenham: 1:3 (A), 0:2 (H), 1:3 (A), 2:0 (H), 0:2 (H)

Die Spurs auf der anderen Seite stehen in der Tabelle der Premier League nur auf Rang elf. In einer Kategorie sind sie allerdings führend und das ist die Anzahl der erzielten Treffer. Mit 39 Toren stellen die Lilywhites den besten Angriff Englands vor den beiden Führenden Liverpool und Chelsea.

Allein am vergangenen Sonntag trafen sie dreifach, allerdings sollte es (mal wieder) nicht zu etwas Zählbarem reichen. Denn das Heimspiel gegen Liverpool ging mit 3:6 verloren. Schon im Premier-League-Heimspiel davor hatte Tottenham dreimal getroffen, beim 3:4 gegen Chelsea aber ebenfalls keinen Punkt geholt.

Besser lief es im EFL-Cup, als die Spurs zu Hause Manchester United mit 4:3 bezwingen konnten und auch in der bislang letzten Premier-League-Auswärtspartie zeigten sich die Weißen extrem torfreudig, als sie bei Southampton mit 5:0 gewannen. Allein in den letzten drei Pflichtspielen erzielten die Whites zwölf Treffer.

Insgesamt sind in diesen letzten drei Pflichtspielen der Gäste satte 21 Tore und damit im Schnitt sieben pro Match erzielt worden. In jedem der letzten vier Pflichtspiele der Spurs in nationalen Wettbewerben gab es mindestens fünf Treffer zu bestaunen. Insofern sind wir mit unserem Nottingham Tottenham Tipp ziemlich zuversichtlich.

So seht ihr Nottingham - Tottenham im TV oder Stream:

26. Dezember 2024, 16 Uhr, City Ground, Nottingham

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky hält die Übertragungsrechte an der Premier League und entsprechend bekommt ihr die Partie dort im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos entweder im linearen Fernsehen oder im Stream zu sehen. Alternativ lässt sich die Begegnung auch bei WOW streamen.

In unserer Nottingham Tottenham Prognose wollen wir auch noch einen Blick auf den direkten Vergleich werfen, denn der ist sehr interessant. So haben die Spurs die letzten sechs Duelle in der Premier League allesamt für sich entschieden. Den letzten PL-Sieg über die Whites feierte Forest im März 1997.

Nottingham vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nottingham: Sels; Murillo, Milenkovic, Morato; Aina, Gibbs-White, Anderson, Williams; Elanga, Hudson-Odoi, Wood

Ersatzbank Nottingham: Carlos Miguel, Dominguez, Toffolo, Boly, Awoniyi, Jota SIlva, Moreno, Yates, Ward-Prowse

Startelf Tottenham: Forster; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Bissouma, Kulusevski, Maddison, Son; Solanke

Ersatzbank Tottenham: Austin, Bergvall, Johnson, Dorrington, Olusesi, Lankshear, Udogie, Reguilon, Werner

Von den letzten zehn Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben konnten die Tricky Trees nur ein einziges für sich entscheiden. Acht der übrigen neun Begegnungen haben sie verloren (1U). Ein neuerlicher Sieg täte den Gästen gut, bei denen Dominic Solanke drei Tore in den letzten beiden Pflichtspielen erzielte.

Der Nottingham Tottenham Tipp auf den Spurs-Stürmer als Torschützen ist mit Quoten um 2,80 verbunden. Im Rahmen einer Gratiswette ohne Einzahlung kann man diese Option durchaus wagen.

Unser Nottingham - Tottenham Tipp: “Über 3,5 Tore”

Beide Teams haben einige Argumente auf ihrer Seite, wobei wir uns auf keinen Favoriten festlegen können. Nach den letzten Ergebnissen, allen voran der Spurs, halten wir eine Torwette allerdings ohnehin für die beste Option. Die Gäste stellen die beste Offensive der Premier League, kassierten in ihren letzten beiden Pflichtspielen aber auch jeweils drei Gegentore. Da sich die Tricky Trees in den letzten Wochen auch ziemlich treffsicher zeigten, können wir uns im City Ground ein wahres Torfeuerwerk vorstellen.