Nürnberg - Regensburg Tipp, Prognose, Quoten | 25.10.2024

Unser Nürnberg - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.10.2024 lautet: Zwei Siege in Serie, dazu ein krachender Erfolg im Franken-Derby lassen Nürnberg im Wett Tipp heute zum Favoriten aufsteigen.

Den Tabellenkeller hat Nürnberg dank zwei Siegen in Serie hinter sich gelassen. Miroslav Klose scheint sein favorisiertes System für die Clubberer gefunden zu haben und setzt seit Beginn der kurzen Siegesserie auf ein 3-4-1-2-System mit zwei Spitzen. Die beiden FCN-Angreifer spielen eine große Rolle in unserer Nürnberg Regensburg Prognose.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Regensburg auf „Sieg Nürnberg“:

Nürnberg vs Regensburg Quoten Analyse:

Nürnberg vs Regensburg Prognose: Lobende Worte für das Sturmduo

Im 3-4-1-2-System fühlen sich die Clubberer offensichtlich am wohlsten. Erstmals schickte Klose seine Spieler gegen Münster in dieser Anordnung aufs Feld und wurde prompt mit einem 3:2-Sieg belohnt.

Nürnberg - Regensburg Statistik & Bilanz:

Der 18-jährige Tzimas steht damit bei vier Saisontoren, die er allesamt in seinen drei vorangegangenen Auftritten erzielt hat. Gemeinsam mit Klose arbeitet die PAOK-Leihgabe seit Wochen an Details. Ein zusätzlicher Aufwand, der jetzt Früchte trägt.

Habt ihr die Winamax App auf eurem Smartphone, findet ihr dort eine Quote von 3,10 für „Stefanos Tzimas trifft“. Bei seinem aktuellen Lauf, ist diese Wette mit äußerst viel Value versehen.

Bestätigen die Clubberer ihre zuletzt gezeigten Leistungen in der Nürnberg vs. Regensburg Prognose, ist ein „Sieg Nürnberg (HC -1)“ bei Quoten von über 3,00 ein Ziel für eine Gratiswette . Zudem verlor Regensburg sieben der neun bestrittenen Spieltage mit mindestens zwei Toren Unterschied.

So seht ihr Nürnberg - Regensburg im TV oder Stream:

Nürnberg vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Unser Nürnberg - Regensburg Tipp: Sieg Nürnberg

Regensburg hat in allen vier Auswärtsspielen „Über 1,5 Gegentore“ zugelassen. Nürnberg kommt gerade aus zwei Begegnungen, in denen ihnen sogar je „Über 2,5 Treffer“ gelungen sind. Das Angriffsspiel der Gäste war bisher enttäuschend (1 Tor in 9 Liga-Spielen) und wird sie an einem Punktgewinn im Max-Morlock-Stadion hindern.