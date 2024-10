Österreich - Norwegen Tipp, Prognose, Quoten | 13.10.2024

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 11:00 Uhr Österreich - Norwegen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Verteidigen die Skandinavier die Tabellenführung?

Unser Österreich - Norwegen Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 13.10.2024 lautet: Im Spitzenspiel der Gruppe B3 ist auf den ersten Blick kein Favorit zu erkennen. Im Wett Tipp heute läuft aber alles auf ein unterhaltsames Spiel mit Toren auf beiden Seiten hinaus.

Nach drei Spieltagen spitzen sich die Dinge in der Nations-League-Gruppe B3 so langsam zu. Die Norweger sind noch ungeschlagen und führen die Tabelle mit sieben Zählern an. Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger Österreich (4 Punkte). Mit einem Sieg könnten die Skandinavier einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen, der auch gleichbedeutend mit dem Aufstieg in Liga A wäre. Bei der Österreich Norwegen Prognose gehen Haaland und Co. aber als leichte Außenseiter ins Rennen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei AdmiralBet für den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Österreich vs Norwegen auf “Beide Teams treffen”:

Österreich hat in 23 der jüngsten 24 Partien zumindest einmal getroffen

Haaland kommt in 36 Länderspielen auf 34 Treffer

In den letzten drei Duellen zwischen beiden Nationen klingelte es auf beiden Seiten



Österreich vs Norwegen Quoten Analyse:

In der Weltrangliste hat die ÖFB-Auswahl auf Platz 22 etwas die Nase vorne, denn die Skandinavier finden sich im FIFA-Ranking aktuell nur auf Rang 47 wieder. Zusammen mit dem Heimvorteil bilden sich die Österreich Norwegen Quoten somit eine Meinung.

Die Hausherren sind die Favoriten bei den besten Buchmachern, die vermehrt Sportwetten mit PayPal im Angebot haben. Allerdings klettern die Quoten für einen Heimsieg auch auf einen Höchstwert von 2,15. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Österreich gegen Norwegen Wettquoten nur zwischen 3,20 und 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs Norwegen Prognose: Können sich die “Rot-Weiß-Roten” revanchieren?

Lange Zeit sorgten die Leistungen der österreichischen Nationalmannschaft unter Trainer Ralf Rangnick in der Heimat für eine große Euphorie. Das Highlight dabei war sicher der 1. Platz in der Vorrunden-Gruppe D der EM 2024 vor Frankreich, den Niederlanden und Polen. Doch inzwischen musste die ÖFB-Auswahl auch einige Rückschläge hinnehmen. Dazu gehört sicher das Aus im EM-Achtelfinale gegen die Türkei (1:2). Zudem blieben die “Rot-Weiß-Roten” in den ersten beiden Spielen der Nations League ohne Sieg. Die Gegner haben sich inzwischen besser auf das Pressing von Teamchef Rangnick eingestellt.

Zudem fehlen immer wieder wichtige Spieler verletzungsbedingt oder sind außer Form. Zudem ist das Land auf manchen Positionen, wie beispielsweise dem Sturmzentrum, etwas dünn besetzt. Am Donnerstag gab es dann mit dem klaren und verdienten 4:0 daheim gegen Kasachstan endlich den ersten Sieg in der laufenden NL-Saison. 29:5 Torschüsse und 66 Prozent Ballbesitz sprachen klar für die Hausherren. So hat Österreich in 23 der jüngsten 24 Partien zumindest einmal getroffen. Außerdem gab es in der neuen Linzer Raiffeisen Arena, in der man nach vier Partien noch ungeschlagen ist, den vierten Heimerfolg in Serie. Der fünfte wird im Österreich Norwegen Tipp angestrebt.

Seit dem Jahr 2000 hat sich Norwegen für kein großes Turnier mehr qualifiziert. Seit Jahren macht die aktuelle Generation mit Profis wie Haaland (Manchester City), Ödegaard (Arsenal) und Sörloth (Atletico) große Hoffnungen auf ein Ende dieser Serie. Doch wenn es darauf ankam, konnte die norwegische Auswahl in der jüngsten Vergangenheit nicht liefern. Auch beim Kampf um die Tickets für die EM 2024 reichte es in der Quali-Gruppe hinter Spanien und Schottland nur für den dritten Rang. Sicherlich hat die Mannschaft, was die Spielanlage angeht, unter Trainer Stale Solbakken deutliche Fortschritte gemacht.

Doch zu oft brechen individuelle Fehler in der Defensive der Truppe das Genick. In der Nations League läuft es für Norwegen bisher aber noch ganz ordentlich. Der Auftakt mit einem 0:0 in Kasachstan war noch recht enttäuschend. Die beiden Heimsiege gegen Österreich (2:1) und Slowenien (3:0) kamen dann aber doch etwas überraschend. Vor allem das Sturmtrio aus Nusa (Leipzig), Sörloth und Haaland sorgte dabei für großen Wirbel. Stürmer-Star Erling Haaland hat im 36. Länderspiel schon sein 34. Tor erzielt und wurde damit zum Rekordtorschützen Norwegens.

Österreich - Norwegen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 4:0 Kasachstan (H), 1:2 Norwegen (A), 1:1 Slowenien (A), 1:2 Türkei (H), 3:2 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Norwegen: 3:0 Slowenien (H), 2:1 Österreich (H), Kasachstan (A), 1:3 Dänemark (A), 3:0 Kosovo (H)

Letzte 5 Spiele Österreich vs Norwegen: 1:2 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 0:1 (H), 0:0 (H)



Zwischen beiden Nationen gab es schon 13 Duelle. Die Österreicher führen den Vergleich mit acht Siegen zu drei Niederlagen (2U) eigentlich klar an. Zwei der drei Pleiten kassierte man aber in den vergangenen vier Aufeinandertreffen. So setzte es am 9. September 2024 in Oslo auch ein 1:2, das sich auf die Österreich gegen Norwegen Prognose auswirkt.

In Pflichtspielen sind die “Rot-Weiß-Roten” daheim gegen die Skandinavier aber noch ungeschlagen (3S, 1U). Schon 2020/21 trafen beide in der Nations League aufeinander. Damals gewann die ÖFB-Auswahl auswärts mit 2:1, musste sich aber im Rückspiel in Wien mit einem 1:1 begnügen.

Auf Seiten der Hausherren sollte man am Sonntag Christoph Baumgartner auf dem Zettel haben. Der Leipziger erzielte gegen Kasachstan sein sechstes ÖFB-Tor in diesem Jahr. Damit kommt der offensive Mittelfeldmann auf sieben Treffer in den vergangenen zwölf Länderspielen.

Netzt der 25-Jährige auch am Sonntag gegen Norwegen ein? Dann bekommt ihr für diesen Österreich Norwegen Tipp bei NEO.bet eine Quote von 3,20. Diese Wette könnt ihr in Verbindung mit dem aktuellen NEO.bet Code zudem noch völlig entspannt spielen.

So seht ihr Österreich - Norwegen im TV oder Stream:

13. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Raiffeisen Arena, Linz

Übertragung TV: ORF 1

Übertragung Stream: DAZN, ORF On



Die meisten Spiele der laufenden Nations-League-Saison sind exklusiv bei DAZN zu sehen. Die Partien der ÖFB-Auswahl werden aber in Österreich auch im ORF im Free-TV und im Stream zu sehen sein.

Anpfiff in der Raiffeisen Arena von Linz ist am Sonntag um 20:45 Uhr.

Österreich vs Norwegen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Österreich: Pentz - Posch, Trauner, Lienhart, Querfeld - Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Adamu

Ersatzbank Österreich: Schlager, Pentz - Daniliuc, Friedl, Stöger, Weimann, Arnautovic, Svoboda, Wimmer, Seidl, Grillitsch

Startelf Norwegen: Nyland - Ajer, Hanche-Olsen, Östigard, Möller Wolfe - Ryerson, Berge, Thorsby, Nusa - Sörloth, Haaland

Ersatzbank Norwegen: Dyngeland, Selvik - Heggem, Langaas, Myhre, Thorstvedt, Hauge, Pedersen, Berg, Strand Larsen, Dönnum, Vetlesen

Am Donnerstag durfte Salzburg-Reservist Alexander Schlager im Tor Spielpraxis sammeln.

Stammkeeper Patrick Pentz soll aber am Sonntag laut Österreich Norwegen Prognose wieder zum Zug kommen. Der Neo-Hoffenheimer Alexander Prass verpasst die Partie wegen einer Sperre.

Unser Österreich - Norwegen Tipp: Beide Teams treffen

Die Österreicher waren zuletzt mit Siegen gegen Nationen wie Deutschland, die Türkei und Serbien recht heimstark. Doch im Spitzenspiel gegen Norwegen bleiben doch ein paar Zweifel.

Das hat einerseits damit zu tun, dass die ÖFB-Auswahl aktuell auf viel Qualität verzichten muss und die Mannschaft etwas von dem ersten Momentum unter Coach Rangnick verloren hat.

Zudem traten die Norweger in den letzten beiden Spielen sehr souverän auf. Da hier aber zwei Teams aufeinandertreffen, deren Stärke im Spiel nach vorne liegt, rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten.