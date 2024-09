Paderborn - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 20.09.2024

SPORT1 Betting 19.09.2024 • 09:00 Uhr Paderborn - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Können die 96er auch auswärts treffen?

Unser Paderborn - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.09.2024 lautet: Der SCP und die 96er sind ganz gut in die neue Saison gestartet. Im Wett Tipp heute sehen wir die Hausherren im direkten Duell allerdings etwas vorne.

Nach fünf Spieltagen der Zweitliga-Saison 2024/25 sind drei Mannschaften noch ohne Auswärtstor. Dazu gehört neben den beiden Aufsteigern Jahn Regensburg und SSV Ulm etwas überraschend auch Hannover. Die 96er erzielten in der eingleisigen 2. Liga bisher immer spätestens beim dritten Gastspiel einen Treffer. Diese Serie wollen die Männer von Coach Stefan Leitl auch in dieser Spielzeit aufrechterhalten. Am Freitag sind die Niedersachsen zu Gast in Paderborn. Die Wettquoten schlagen sich bei der Paderborn Hannover Prognose leicht auf die Seite der Hausherren.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei ODDSET für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Hannover kommt in 7 Gastspielen in Paderborn nur auf einen Punkt und 3 Tore (13 Gegentreffer)

Der SCP ist saisonübergreifend seit 7 Zweitliga-Spielen unbesiegt

96 wartet in dieser Spielzeit auswärts noch auf den 1. Sieg und das 1. Tor

Paderborn vs Hannover Quoten Analyse:

Wie ihr einem Blick in die besten Sportwetten Apps entnehmen könnt, schicken die Buchmacher die Hausherren am Freitag mit Paderborn Hannover Quoten für einen Sieg im Schnitt von 2,19 aufs Feld.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Paderborn Hannover Wettquoten zwischen 3,00 und 3,10.

Paderborn vs Hannover Prognose: Beide Teams spielen gerne freitags

Paderborn ist vor dem Paderborn Hannover Tipp saisonübergreifend seit sieben Zweitliga-Spielen unbesiegt (4S, 3U) und kann schon neun Punkte auf dem Konto vorweisen. Das sind mehr als doppelt so viele Zähler als zum Vergleichszeitpunkt in der Vorsaison (4). Nur einmal (2021/22) war der Verein nach den ersten fünf Partien einer BL2-Saison noch ohne Niederlage. Den guten Start mit zwei Siegen konnte der SCP aber nicht fortsetzen. Das 3:3 in Münster war nach dem 1:1 in Fürth und dem 0:0 gegen Ulm das dritte Remis in Serie.

In allen drei Begegnungen ließ Paderborn die Chancen auf einen Sieg liegen. Ein Problem liegt in der Defensive. Die Ostwestfalen ließen in dieser Zweitliga-Saison erst 3,4 Expected Goals Against zu. Das ist der Bestwert im Unterhaus. Allerdings hat die Truppe von Coach Lukas Kwasniok schon sechs Gegentore kassiert. Das ist weit weg von der besten Defensive (Düsseldorf mit 1 Gegentreffer). In den letzten 24 Zweitliga-Freitagsspielen erzielte die Mannschaft immer mindestens ein Tor.

Hannover steht nach fünf Spieltagen mit zehn Punkten da. Das ist der beste Start der Niedersachsen seit dem Jahr 1999/2000. In der eingleisigen Liga stand 96 zum gleichen Zeitpunkt nur zweimal besser da. Vom Aufstiegskampf will man rund um den Maschsee aber nichts wissen. Dafür fehlt der Mannschaft in der Paderborn vs. Hannover Prognose noch die Konstanz und die Balance. Das gute Standing hat man vor allem der tollen Heimbilanz zu verdanken. Das 3:1 am Wochenende gegen Kaiserslautern war der dritte Sieg im dritten Heimspiel.

Dafür läuft es auswärts aber noch nicht wirklich. Im Unterhaus gab es ein 0:0 bei Aufsteiger Münster und ein 0:1 bei Fortuna Düsseldorf. Zudem war man mit einem 0:2 bei Drittligist Bielefeld gleich in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. Gegen den FCK ist die Offensive nach vier Liga-Spielen mit nur drei Treffern endlich besser in Schwung gekommen. Nun will Hannover eine andere Statistik ausbauen: Von den letzten zehn BL2-Freitagsspielen ging nur eines verloren (5S, 4U).

Paderborn - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:3 Preußen Münster (A), 0:0 Ulm (H), 1:1 Greuther Fürth (A), 4:0 Bremer SV (A), 3:1 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:1 Kaiserslautern (H), 1:2 Wolfsburg (A), 0:1 Düsseldorf (A), 1:0 HSV (H), 0:2 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Hannover: 2:3 (A), 1:0 (H), 4:3 (A), 4:2 (H), 3:0 (H)

Paderborn führt die Bilanz gegen Hannover nach zwölf Duellen mit sieben Siegen klar an. Demgegenüber stehen drei Remis und zwei Niederlagen. Vor allem zu Gast beim SCP gab es für die Niedersachsen bisher kaum etwas zu holen.

In sieben Gastspielen in Ostwestfalen kommen die 96er auf einen Punkt (6N) und 3:13 Tore. Gewinnen die Hausherren auch am Freitag, hätte man mit dem fünften BL2-Heimsieg in Serie den Vereinsrekord eingestellt.

Paderborn hat 2024/25 sieben von neun Toren nach dem Seitenwechsel erzielt. Vier von sechs Gegentoren kassierte man ebenfalls im zweiten Durchgang. Wir rechnen damit, dass sich diese Tendenz fortsetzt.

Somit bekommt ihr bei Merkur Bets für den Paderborn Hannover Tipp „Mehr Tore in 2. HZ“ eine Quote von 2,01. Wie sich der Bookie mit seinem Wettprogramm, dem Merkur Bets Bonus oder den Quoten im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, verrät euch unser Merkur Bets Test.

So seht ihr Paderborn - Hannover im TV oder Stream:

20. Juni 2024, 18:30 Uhr, Home Deluxe Arena

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Fans der 2. Bundesliga können alle Spiele im deutschen Unterhaus live auf Sky verfolgen.

So auch das Duell zwischen Paderborn und Hannover, welches am frühen Freitagabend in der Home Deluxe Arena von Hannover angepfiffen wird.

Paderborn vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Boevink - Brackelmann, Götze, Scheller - Obermair, Castaneda, Klaas, Zehnter, Bilbija, Michel - Kostons

Ersatzbank Paderborn: Schubert - Curda, Baur, D. Kinsombi, Herrmann, Grimaldi, Ansah, Platte, Musliu

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Christiansen, Leopold, Lee, Rochelt - Ngankam, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf - Dehm, Ezeh, Knight, Voglsammer, Nielsen, Momuluh, Kunze, Gindorf

Nach dem Heimsieg gegen Kaiserslautern könnte 96-Coach Leitl wieder auf die gleiche Startelf setzen.

Bei den Hausherren ist dagegen der eine oder andere Wechsel möglich.

Unser Paderborn - Hannover Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Hannover gehört zu den Lieblingsgegnern von Paderborn. Bisher gab es für die Niedersachsen bei den Ostwestfalen noch nicht viel zu holen. Zudem tun sich die 96er aktuell in der Fremde viel schwerer als daheim.

Da der SCP auch eine gute Serie ohne Niederlage vorweisen kann, trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürfen sich die Zuschauer aber auf ein paar Tore freuen.