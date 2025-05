Paderborn - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 10.5.2025

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 23:00 Uhr Paderborn - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verabschiedet sich der FCM aus dem Aufstiegsrennen?

Unser Paderborn - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Das Momentum liegt auf Seiten des SCP, der zu Hause nicht verlieren sollte. Einen Gegentreffer wird es in unserem Wett Tipp heute aber geben.

Spannung pur im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga - vor allem, was den Relegationsplatz angeht. Selbst der Neunte Karlsruhe hat diesbezüglich noch theoretische Chancen. Nach dem 33. Spieltag wird das Feld der potentiellen Kandidaten aber kleiner. In unserer Paderborn Magdeburg Prognose kommt es zum wohl heißesten Duell um Rang 3, denn in der Home Deluxe Arena trifft der Vierte auf den Fünften.

Gewinnt der SCP, dann war es das für die Elbestädter. Diese hatten jedenfalls auswärts zuletzt massive Probleme.

Nicht zuletzt deswegen entscheiden wir uns für den Paderborn Magdeburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,88 bei VBET.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Magdeburg auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Paderborn holte an den letzten 3 Spieltagen 7 von 9 möglichen Punkten.

Magdeburg ist seit 5 Zweitliga-Auswärtsspielen sieglos (3U, 2N).

Beide Klubs benötigen im Kampf um Platz 3 einen Sieg.

Paderborn vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich schicken die Gastgeber als Favoriten ins Rennen. Bei Paderborn Magdeburg Quoten von bis zu 2,08 für Wetten auf einen Heimsieg kann man von der ganz klaren Favoritenstellung aber nicht sprechen. Wer auf die Gäste setzt, darf aktuell mit Quoten bis 3,25 rechnen.

Nach Einschätzung der Bookies wird es in der Home Deluxe Arena torreich zugehen. Die Paderborn Magdeburg Wettquoten für “Über 2,5 Tore” bleiben fast durchgängig unter der Marke von 1,50. Das gilt erst recht für die Option “Beide Teams treffen”. Ein Remis, das in der Vergangenheit häufigste Ergebnis in den direkten Duellen, bringt Quoten bis 3,80.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Magdeburg Prognose: Momentum auf Seiten des SCP

Der SC Paderborn war sicherlich einer der Gewinner des vergangenen Spieltags. Durch den 2:0-Erfolg auf Schalke kletterten die Ostwestfalen auf Rang 4. Dort stehen sie punktgleich mit dem Dritten Elversberg. Gegenüber den Saarländern hat der SCP allerdings das um elf Treffer schlechtere Torverhältnis.

Will man die Elversberger noch überholen, dann wird man an den verbliebenen beiden Spieltagen wohl schon mehr Punkte holen müssen. Die bisherige Rückrunde macht diesbezüglich Mut, denn die Paderborner gewannen sieben der 15 Partien in der Rückserie und holten insgesamt 24 Punkte. Nur der HSV fuhr mehr Dreier (8) und Zähler ein (28).

Nicht zuletzt deswegen sehen wir die Gastgeber in unserer Paderborn vs Magdeburg Prognose ebenfalls vorne. Allerdings setzen wir bewusst auf eine Absicherung über die Doppelte Chance, denn der SCP gewann nur drei der letzten zehn Heimspiele im Unterhaus und sammelte dabei lediglich zehn Zähler (1U, 6N).

Seit Beginn des 15. Spieltags kassierte kein anderer Verein daheim so viele Niederlagen (6) und Gegentreffer (18) wie die Ostwestfalen. Aktuell sind sie seit drei Partien in der heimischen Home Deluxe Arena sieglos. Nach zwei Heim-Pleiten in Folge gab es zuletzt ein Remis gegen Elversberg.

Paderborn - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:0 Schalke (A), 1:1 Elversberg (H), 3:2 Nürnberg (A), 1:2 Düsseldorf (H), 2:3 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:5 Magdeburg (H), 1:1 Hertha (A), 3:0 Regensburg (H), 0:1 Ulm (A), 2:0 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Magdeburg: 1:1 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 0:0 (A), 1:0 (H)

Wenn die Paderborner am vergangenen Spieltag einer der Gewinner im Aufstiegskampf waren, dann waren die Magdeburger wohl der größte Verlierer im selbigen. Mit 0:5 ging der FCM zu Hause gegen den bis dato Vorletzten Preußen Münster unter und das, nachdem er die beiden Heimspiele davor selbst mit insgesamt 5:0 Toren für sich entscheiden konnte.

Statt zwei Punkte Rückstand auf Rang 2 heißt es jetzt zwei Zähler Rückstand auf Platz 3. Die Niederlage am vergangenen Wochenende war für die Elbestädter die zweithöchste in ihrer Zweitliga-Historie. Zudem kassierten sie in diesem Match so viele Gegentore wie in den sechs Partien zuvor zusammen. Aber: Zwei Pleiten in Folge gab es für den FCM in dieser Saison erst einmal.

Weiter zurückblickend gewannen die Gäste nur zwei ihrer letzten acht Begegnungen im Unterhaus (3U, 3N). Zudem gelangen ihnen in diesem Zeitraum auch lediglich sieben Tore. Nur Absteiger Regensburg (6) und Fürth (5) trafen in dieser Phase seltener. Vor allem auswärts stimmten die Leistungen des FCM nicht mehr.

Nachdem er von den ersten elf Auswärtsspielen in dieser Zweitliga-Saison sage und schreibe neun gewann, blieb er zuletzt fünfmal in Folge auf des Gegners Platz sieglos (3U, 2N). Auch das ist mit ein Grund für unseren Paderborn gegen Magdeburg Tipp, auch wenn die Elbestädter trotz der letzten schwachen Auswärts-Leistungen nach wie vor das beste Auswärtsteam im Unterhaus sind.

So seht ihr Paderborn - Magdeburg im TV oder Stream:

10. Mai 2025, 13 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das tabellarische Top-Spiel des Vierten gegen Fünften gibt es live und exklusiv bei Sky im TV bzw. über Sky Go im Stream zu sehen. Alternativ lässt sich die Begegnung auch bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, mitverfolgen.

Der direkte Vergleich darf in unserer Paderborn vs. Magdeburg Prognose keinesfalls fehlen, denn er ist überaus interessant. Gleich sieben der vergangenen acht direkten Duelle endeten mit einer Punkteteilung. Das verbliebene entschied der SCP in der Zweitliga-Saison 2022/23 zu Hause mit 1:0 für sich.

Paderborn vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Riemann - Brackelmann, Götze, Scheller; Obermair, Mehlem, Hansen, Bilbija, Zehnter; Ansah, S. Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Castaneda, Engelns, Grimaldi, Curda, Hoffmeier, Herrmann, Platte, Klaas

Startelf Magdeburg: Reimann; Musonda, Hugonet, Heber, Nollenberger; Mathisen, Kaars, Gnaka; Amaechi, Atik, Burcu

Ersatzbank Magdeburg: Kruth, Holmstrom, Loric, Hercher, Ömer El-Zein, Teixeira, F. Michel, Müller, Pfeiffer

Die vergangenen vier direkten Aufeinandertreffen endeten im Wechsel 0:0 und 1:1. Bei dieser Statistik und der Ausgangsposition ist der Paderborn Magdeburg Tipp auf ein Remis alles andere als abwegig. Insbesondere wenn ihr euch eine der aktuell angebotenen Gratis Sportwetten sichern könnt, ist ein Tipp auf ein Unentschieden durchaus zu überlegen.

Auch der Tipp auf ein Remis zur Halbzeit ist zu erwägen, denn in diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die erst in der zweiten Hälfte so richtig aufdrehen. In einer Tabelle der zweiten Halbzeit sind die Paderborner Erster und die Magdeburger Dritter. Zudem erzielte der SCP im zweiten Durchgang bislang die meisten Tore (37).

Unser Paderborn - Magdeburg Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Für beide Klubs steht viel auf dem Spiel. Verliert Magdeburg, dann hat sich ein möglicher Aufstieg erledigt. Verlieren die Paderborner, dann könnte es das auch für sie gewesen sein, wenn Köln punktet und Elversberg gewinnt. Das Momentum liegt auf Seiten der Gastgeber, die keines der letzten acht direkten Duelle verloren, aber eben auch nur eines gewonnen haben.

Der FCM knabbert sicherlich noch an der Klatsche gegen Münster und ist zudem auswärts seit über drei Monaten sieglos. Die Vorteile liegen für uns auf Seiten des SCP, eine Absicherung muss in solch einem Match aber sein. Da beide Mannschaften auf Sieg spielen werden, sollten auf beiden Seiten auch Tore fallen.