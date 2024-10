Paderborn - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten 04.10.2024

SPORT1 Betting 03.10.2024 • 09:00 Uhr Paderborn - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Spitzt sich Regensburgs Krise zu?

Unser Paderborn - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.10.2024 lautet: Satte 13 Plätze trennen beide Konkurrenten in der Tabelle voneinander. Somit sind die Rollen in unserem Wett Tipp heute klar verteilt.

Trotz zweimaliger Führung beim Hamburger SV gelang Paderborn am vergangenen Spieltag kein Erfolgserlebnis. Nach 90 Minuten wurden die Punkte geteilt (2:2). Dennoch ist der SCP nach wie vor im deutschen Unterhaus ungeschlagen und will im Zuge unserer Paderborn Regensburg Prognose seine Serie fortsetzen.

Regensburg ist am Ende der Tabelle angekommen, holte aber zuletzt gegen Kaiserslautern zumindest einen Punkt. In unserem Paderborn Regensburg Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Paderborn & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,82 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Regensburg auf „Sieg Paderborn & Unter 4,5 Tore“:

Der SC Paderborn holte in der laufenden Spielzeit 9 Punkte mehr als das Tabellenschlusslicht aus Regensburg.

Die Recken aus Bayern haben alle 3 Liga-Auswärtsspiele verloren.

Paderborn holte zu Hause 7 von 9 möglichen Punkten in dieser Saison.

Paderborn vs Regensburg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Hausherren aus Nordrhein-Westfalen in der Favoritenrolle und bewerten den Heimsieg mit durchschnittlichen Paderborn Regensburg Quoten in Höhe von 1,45. Absolut nachvollziehbar, da der SCP drei der letzten vier Heimspiele gegen Regensburg siegreich gestaltete (1U).

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Paderborn Regensburg Wettquoten von ca. 1,50 untermauern diesen Umstand. Darüber hinaus geht Merkur Bets von beiderseitigen Treffern aus und hält für seine deutschen Kunden einen steuerfreien Wettabschluss bereit. Genauere Informationen zum Bookie sind in unserem Merkur Bets Test ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Regensburg Prognose: Klettert Paderborn in die Aufstiegszone?

Sieben Spieltage wurden im deutschen Unterhaus bereits bestritten. Nach wie vor ist der SC Paderborn ungeschlagen, konnte aber auf der anderen Seite auch nur drei der sieben Ansetzungen siegreich gestalten. Satte viermal wurden die Punkte nach einem Remis geteilt.

Eine Ausbeute von 13 Zählern reicht momentan für den fünften Tabellenplatz. Der Rückstand zur Aufstiegszone beträgt zwei Punkte. Seit nunmehr fünf Jahren ist der SCP im deutschen Unterhaus, könnte mit einem Sieg aber erstmals wieder von der Bundesliga träumen. Mehr als 70 Prozent der Liga-Duelle endeten mit drei oder mehr Toren. Dennoch brachten sechs der sieben Paarungen in der 2. deutschen Bundesliga weniger als 4,5 Treffer mit sich.

Zwei der Erfolgserlebnisse resultierten auf heimischem Boden. Die Siege kamen gegen Darmstadt (3:1) und Hannover (2:1) zum Vorschein. Darüber hinaus wurden mit SSV Ulm die Punkte nach einem torlosen Remis geteilt. Alle drei Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten mit weniger als 4,5 Toren. Zwei der drei Heimspiele in dieser Saison führten zu beiderseitigen Treffern, was auch Einfluss auf den Paderborn Regensburg Tipp hat.

Paderborn - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:2 HSV (A), 2:1 Hannover 96 (H), 3:3 Preußen Münster (A), 0:0 SSV Ulm (H), 1:1 Greuther Fürth (A).

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:0 Kaiserslautern (H), 0:3 Preußen Münster (H), 0:5 HSV (A), 0:4 Greuther Fürth (H), 0:2 Hertha BSC (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Regensburg: 0:1 (A), 3:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 0:1 (A).

Nach vier Niederlagen am Stück holte Regensburg am vergangenen Matchday gegen Kaiserslautern nach einem torlosen Remis zumindest einen Zähler. In jedem Fall ein glückliches Remis, da die Roten Teufel über 70 Prozent Ballbesitz aufzeigten.

Vor allem die Offensive ist als Totalausfall einzustufen und erzielte an den bisherigen sieben Spieltagen nur einen mageren Treffer. Satte sechs der sieben Liga-Duelle liefen ohne eigenen Torerfolg ab.

Dass Regensburg als Aufsteiger in dieser Saison um den Klassenerhalt spielen würde, war bereits einem Großteil der Fans vor dem ersten Spieltag bewusst. Dennoch sind die Leistungen bisher als schwach zu bewerten. Mit vier erbeuteten Punkten ist der Jahn am Tabellenende angekommen. Vor allem defensiv tun sich mit 16 Gegentoren Abgründe auf. Alle drei Auswärtsspiele gingen verloren.

In der Ferne wartet Regensburg weiterhin auf den ersten Treffer und darüber hinaus hat die Abwehr neun Gegentore zugelassen. Fairerweise gilt es aber zu erwähnen, dass mit Hannover (0:2), Hertha BSC (0:2) und dem Hamburger SV (0:5) auswärts keine einfachen Gegner auf der Agenda standen. Sechs der sieben Liga-Spieltage brachten weniger als 4,5 Tore zum Vorschein.

Neukunden haben bei Merkur Bets die Möglichkeit, sich anhand der Paderborn Regensburg Prognose eine 10-Euro-Gratiswette zu sichern. Die Freebet landet direkt nach der erfolgreichen Kontoverifizierung auf dem Wettkonto und erfordert keine Einzahlung.

So seht ihr Paderborn - Regensburg im TV oder Stream:

04. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Auch in dieser Saison überträgt der Bezahlsender Sky sämtliche Spiele der 2. Bundesliga live im Fernsehen oder per Live-Stream über das Internet.

Aus diesem Grund ist auch das Kräftemessen zwischen Paderborn und Regensburg bei Sky zu sehen. Wer die Begegnung somit am TV verfolgen möchte, kommt um ein Abo beim Bezahlsender nicht herum, um den Paderborn Regensburg Tipp mitzuverfolgen.

Paderborn vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Boevink - Curda, Götze, Brackelmann - Obermair, Castaneda, Bilbija, Zehnter, Kostons, Ansah - Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert, M. Hoffmeier, Musliu, Scheller, L. Herrmann, Kinsombi, Klaas, Bauer, Grimaldi

Startelf Regensburg: Gebhardt - Wurm, Bulic, L. Breunig - Geipl, Viet, Pröger, Hein - Kühlwetter, Kother, Ganaus

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Ballas, Eisenhuth, S. Ernst, Bauer, Meyer, Ouro-Tagba, Hottmann, Huth

Paderborn hat mit Filip Bilbija einen Knipser in den eigenen Reihen. Satte fünf Tore in sieben Spielen gehen auf das Konto des Rechtsaußen, der bei Trainer Lukas Kwasniok zuletzt eher im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam. Gegen den HSV überzeugte der 24-Jährige mit einem Doppelpack.

Regensburg mangelt es in dieser Spielzeit schlichtweg an starken Offensivkräften. Allgemein weist das Team aus Bayern mit 10,15 Millionen Euro den niedrigsten Kader-Marktwert in der 2. Bundesliga auf und dürfte es in der Paderborn Regensburg Prognose schwer haben.

Unser Paderborn - Regensburg Tipp: Sieg Paderborn & Unter 4,5 Tore

Die Nordrhein-Westfalen haben das Heimrecht auf ihrer Seite und verfügen über spürbar mehr Qualität in den eigenen Reihen. Zudem holte der SCP in der laufenden Saison neun Punkte mehr und liegt 13 Plätze vor dem Schlusslicht aus Regensburg.

Deshalb deutet viel auf einen Heimsieg hin, ebenso der Direktvergleich. Drei der letzten vier Heimspiele gegen die Schützlinge aus Bayern gewann der SCP nämlich mit zwei Toren Vorsprung.