Paderborn - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2024

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 09:00 Uhr Paderborn - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Baut Paderborn den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter aus?

Unser Paderborn - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.12.2024 lautet: Paderborn spielt eine starke Saison und will auch in unserem Wett Tipp heute gegen die Königsblauen von Schalke punkten.

Der SC Paderborn zeigte zuletzt bei Elversberg Nehmerqualitäten. Ein frühzeitiger Rückstand wurde in einen 3:1-Sieg umgemünzt. Ist gegen die Knappen mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen? Eine Frage, der wir uns in der nachfolgenden Paderborn Schalke Prognose umfassend widmen. Die Schalker gingen kürzlich beim 0:3 auf heimischem Boden gegen Kaiserslautern leer aus

In unserem Paderborn Schalke Wett Tipp heute räumen wir den Hausherren klare Vorteile ein und tendieren zu “Sieg Paderborn”. Für diesen Spielausgang gewährt ODDSET eine Quote von 1,82 .

Darum tippen wir bei Paderborn vs Schalke auf “Sieg Paderborn”:

Der SCP ist zu Hause ungeschlagen (4S, 2U).

Die Schalker holten nur einen Sieg in 7 Auswärtsspielen.

Der Tabellenführer erspielte in der laufenden Saison mehr als doppelt so viele Punkte wie Schalke.

Paderborn vs Schalke Quoten Analyse:

Der klassische Wettmarkt “1x2” lässt auf einen Sieg der Gastgeber aus Paderborn schließen. Der SCP spielt die deutlich bessere Saison und steht an der Spitze der Tabelle. Somit haben die Paderborn Schalke Quoten von durchschnittlich 1,80 für den Heimsieg ihre Daseinsberechtigung. Wer dennoch Königsblau in Front sieht, darf sich auf den durchschnittlich vierfachen Wetteinsatz freuen.

Beide Mannschaften bestritten mehr als 70 Prozent ihrer Liga-Duelle mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Match und preisen den Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore” entsprechend ein. In der Betano App werden für drei oder mehr Treffer Paderborn Schalke Wettquoten von 1,65 bereitgestellt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Schalke Prognose: Rutschen die Knappen in die Abstiegszone?

Im vergangenen Fußballjahr reichte es bei Paderborn nur für Rang 7. Mit neun Punkten Rückstand auf den Tabellendritten wurde der Aufstieg ins deutsche Oberhaus sehr deutlich verpasst. Nach fünf Jahren Zweitklassigkeit träumt der eine oder andere in dieser Spielzeit aber von einer Rückkehr in die Bundesliga.

Das Team von Trainer Lukas Kwasniok thront nämlich nach wie vor an der Tabellenspitze und konnte den Vorsprung auf die Konkurrenz auf satte vier Punkte ausbauen.

Nur eine einzige Niederlage musste hingenommen werden. Dem 0:3 gegen Kaiserslautern stehen auf der anderen Seite sieben Siege und sechs Remis gegenüber. Vier der sieben Erfolgserlebnisse kamen auf heimischem Boden zum Vorschein. Darüber hinaus wurden zu Hause mit Eintracht Braunschweig und dem SSV Ulm nach einem torlosen Remis die Punkte geteilt.

Hierbei handelte es sich gleichzeitig um die einzigen beiden Heimspiele, in denen ein eigener Treffer verpasst wurde, das sollte im Paderborn Schalke Tipp nicht passieren. Drei der sechs Ansetzungen auf heimischem Boden endeten mit einem “Clean Sheet”. Dennoch führten zwei Drittel der Spiele zu Hause zu drei oder mehr Toren.

Paderborn - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:1 SV Elversberg (A), 3:2 FC Nürnberg (H), 1:1 Fortuna Düsseldorf (A), 0:0 Eintracht Braunschweig (H), 0:1 Werder Bremen (H).

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:3 Kaiserslautern (H), 2:2 Hamburger SV (A), 2:0 Regensburg (H), 0:0 SSV Ulm (A), 0:3 FC Augsburg (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Schalke: 3:3 (A), 3:1 (H), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:5 (A).

Die Schalker legen in dieser Spielzeit große Probleme an den Tag und werden in unserer Paderborn Schalke Prognose keinen leichten Stand haben. Derzeit sind die Königsblauen in der Tabelle auf dem 14. Platz anzutreffen und müssen mittlerweile um den Klassenerhalt bangen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf einen mageren Zähler geschrumpft.

Nur eines der vergangenen sieben Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem 2:0 gegen Regensburg stehen auf der anderen Seite drei Remis und drei Niederlagen gegenüber. Selbst der neue Trainer Kees van Wonderen scheint das Ruder nicht herumreißen zu können. In den sieben Pflichtspielen unter seiner Federführung steht ein enttäuschender Schnitt von 0,71 Punkten zu Buche.

Nur eines der bisherigen sieben Fernduelle war im deutschen Unterhaus von Erfolg gekrönt. Darüber hinaus mussten drei Remis und drei Niederlagen hingenommen werden.

Intertops gewährt für Neukunden, die ihr Wettkonto erfolgreich verifizieren, eine 5-Euro-Gratiswette. Die Intertops Gratiswette lässt sich direkt für den Paderborn Schalke Tipp verwenden.

So seht ihr Paderborn - Schalke im TV oder Stream:

06. Dezember 2024, 18:30 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Sky beansprucht die kompletten Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Nur das Samstags-Top-Spiel ist auch bei Sport1 zu sehen.

Fans des zweitklassigen deutschen Fußballs brauchen aber ein kostenpflichtiges Abo bei Sky, um die Begegnung zwischen Paderborn und Schalke zu sehen.

Paderborn vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Schubert - Curda, Götze, Brackelmann - Obermair, Zehnter, Bilbija, Castaneda, Kostons, Baur - Ansah

Ersatzbank Paderborn: Boevink, Bäuerle, L. Herrmann, D. Kinsombi, Scheller, Engelns, Klaas, Bravo Sanchez, Platte

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Kalas, M. Kaminski, Murkin - Grüger, Schallenberg, Sylla, Bachmann, Younes - Karaman

Ersatzbank Schalke: R. Hoffmann, Gantenbein, Sanchez, Remmert, Donkor, Seguin, Tempelmann, Aydin, Lasme

Bei den Recken aus Paderborn ist nach wie vor Adriano Grimaldi gesperrt. Zudem fallen Mattes Hansen und Sven Michel verletzungsbedingt aus. Offensiv geht beim SCP viel über Filip Bilbija. Der 24-Jährige ist im Mittelfeld unterwegs und mit fünf Toren der treffsicherste Spieler in den eigenen Reihen.

Schalkes Coach Kees van Wonderen setzte zuletzt auf ein 4-2-3-1 und wollte auf diesem Weg die Räume im Mittelfeld sehr eng gestalten, um die Konkurrenz bereits am Spielaufbau zu hindern. Eine Taktik, die jedoch nicht aufging, wie das 0:3 gegen Kaiserslautern offenbarte. In der Offensive verfügen die Knappen mit Kenan Karaman und Neuzugang Moussa Sylla über zwei durchschlagskräftige Spieler. Beide erzielten jeweils sieben Tore. Trainer Kees van Wonderen kann voraussichtlich seine beste Elf auflaufen lassen, da er keine Ausfälle zu beklagen hat.

Unser Paderborn - Schalke Tipp: Sieg Paderborn

In Bezug auf die Kader-Marktwerte liegen beide Mannschaften nahezu gleichauf und sind als gleichwertig zu bezeichnen. Dennoch holte der Liga-Primus in der laufenden Saison mehr als doppelt so viele Punkte wie die Knappen und ist in unserer Paderborn Schalke Prognose zu favorisieren.

Die Königsblauen gingen zuletzt in der Home Deluxe Arena mit 1:3 baden und haben in der aktuellen Spielzeit in drei Fernduellen gegen Konkurrenten der vorderen Tabellenhälfte nur einen mageren Zähler geholt. Sämtliche Zeichen deuten auf einen Erfolg der Paderborner hin.