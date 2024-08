PAOK Saloniki – Malmö Tipp, Prognose, Quoten | 13.08.2024

SPORT1 Betting 12.08.2024 • 10:19 Uhr PAOK Saloniki – Malmö Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Wer verbucht den Einzug in die Playoffs?

Unser PAOK Saloniki - Malmö Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 13.08.2024 lautet: Beim Hinspiel handelte es sich um eine offensiv geführte Angelegenheit, die zu einem 2:2 führte. In unserem Wett Tipp heute gehen wir ebenfalls von Toren aus und ernennen zudem einen leichten Favoriten.

Beide Kontrahenten wollen in der PAOK Saloniki Malmö Prognose den Einzug in die letzte Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der Königsklasse bewerkstelligen. Bereits im Hinspiel zeichnete sich eine packende Begegnung ab. In dieser egalisierten die Griechen einen zweimaligen Rückstand und holten in Schweden ein Remis.

Beim erneuten Kräftemessen tendieren wir zu einem engen Match, räumen aber den Griechen aufgrund des Heimrechts und der größeren Qualität in den eigenen Reihen leichte Vorteile ein. Unser PAOK Saloniki Malmö Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,05 bei Bet365.

Darum tippen wir bei PAOK Saloniki vs Malmö auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

PAOK zeichnet sich durch mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Gäste aus und agiert zu Hause.

Im Hinspiel fielen 4 Tore und zudem trafen beide Konkurrenten jeweils doppelt.

Der amtierende griechische Meister kassierte in der letzten Spielzeit im eigenen Stadion nur 2 Niederlagen in der Liga (14S, 2U).



PAOK Saloniki vs Malmö Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum klassischen Drei-Wege-Markt gerichtet wird, lässt sich erkennen, dass die Schwarz-Weißen aus Griechenland als leichter Favorit betrachtet werden und somit die niedrigsten PAOK Saloniki Malmö Quoten aufzeigen.

Bereits im Hinspiel offenbarte der amtierende griechische Meister Nehmerqualitäten und fand nach einem zweimaligen Rückstand zurück ins Match. Wer auch diesmal von mehr als 3,5 Toren in der PAOK Saloniki vs. Malmö Prognose ausgeht, darf sich in der CrazyBuzzer App über mehr den dreifachen Wetteinsatz freuen.

In den Playoffs sehen die Wettanbieter hingegen ganz klar die Mannschaft von Trainer Răzvan Lucescu, der bereits seit Juli 2021 bei den Südeuropäern an der Seitenlinie steht.

PAOK Saloniki vs. Malmö Prognose: „Sorgen die Skandinavier für eine Überraschung?“

Die Griechen befinden sich derzeit nicht im Liga-Betrieb und haben somit keinen Spielrhythmus. Ein Umstand, der sich jedoch nicht negativ auf das Ergebnis im Hinspiel auswirkte.

Als amtierender griechischer Meister startete PAOK bereits in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League und blickte dort auf zwei Siege gegen Banja Luka, wobei vor allem auf heimischem Boden die Defensive Lücken aufzeigte und sich zwei Gegentore ankreiden lassen musste. Am Ende reichte es dennoch zu einem knappen 3:2-Erfolg.

Bisher gelang den Schwarz-Weißen noch nie die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse. Mit einem Sieg gegen Malmö wäre zumindest der Einzug in die Playoffs sichergestellt.

In der vergangenen Saison wurden 14 der insgesamt 18 Liga-Heimspiele siegreich gestaltet (2U, 2N). Die Offensive erzielte zu Hause satte 44 Tore und war die beste im griechischen Oberhaus (87).

PAOK Saloniki - Malmö Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PAOK: 2:2 Malmö (A), 1:0 Banja Luka (A), 3:2 Banja Luka (H), 2:1 Aris Saloniki (A), 4:1 Panathinaikos Athen (H).

Letzte 5 Spiele Malmö: 1:0 Halmstads BK (A), 2:2 PAOK (H), 2:3 KI Klaksvik (A), 0:1 Sirius (H), 4:1 KI Klaksvik (H).

Letzte Spiele PAOK vs. Malmö: 2:2 (A).



Malmö war bereits dreimal in der Gruppenphase der Champions League vertreten, musste aber bei allen drei Teilnahmen bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Die Schweden dominieren derzeit die nationale Liga und thronen nach 18 Spieltagen an der Spitze. Satte 41 Punkte fanden ihren Weg auf das Konto der Elf von Trainer Henrik Rydström. Ob es am Ende zur Verteidigung des Titels reicht, wird sich zeigen.

Der schwedische Rekordmeister (23 Titel) startete genau wie der Konkurrent aus Griechenland in der zweiten Runde der CL-Qualifikation. In dieser wurden bereits im Hinspiel mit einem satten 4:1 gegen den Färöer Klub KI Klaksvík die Weichen für den Einzug in die 3. Runde gestellt. Ein 2:3 im Rückspiel verhinderte diesen nicht mehr, offenbarte aber große Probleme im Spiel nach hinten.

Ein Umstand, der sich auch im Hinspiel gegen PAOK abzeichnete. Trotz zweimaliger Führung gelang es den Schweden zu Hause nämlich nicht, den Platz als Sieger zu verlassen (2:2). Die Generalprobe führte am vergangenen Samstag zu einem wenig glanzvollen 1:0-Erfolg im schwedischen Oberhaus gegen Halmstad. Trotz 68 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Abschlüssen gelang dem Spitzenreiter lediglich ein Treffer.

Unser PAOK Saloniki – Malmö Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Ähnlich der allgemeinen Einschätzung der Wettanbieter sehen auch wir die Gastgeber aus Griechenland in der PAOK Saloniki Malmö Prognose in der Favoritenrolle. Spielerisch verfügen die Südeuropäer über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und haben darüber hinaus das Heimrecht auf ihrer Seite.

Dennoch offenbarte der bisherige Werdegang in der CL-Qualifikation vor allem zu Hause defensive Probleme. Aus diesem Grund ist den angriffslustigen Gästen aus Schweden durchaus ein Treffer zuzutrauen.