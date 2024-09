Paraguay - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 11.09.2024

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 16:00 Uhr Paraguay - Brasilien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Verliert Paraguay den Anschluss?

Unser Paraguay - Brasilien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Südamerika Spiel am 11.09.2024 lautet: Auf eine enttäuschende Performance bei der Copa America reagierten die Verantwortlichen in Paraguay mit einem Wechsel auf der Trainerposition. Den Wett Tipp heute geben wir dennoch auf mehrere Tore der Selecao ab.

In unserer Paraguay Brasilien Prognose gilt ein Sieg der Selecao als wahrscheinlich. Den Gastgebern gelang in sieben WM-Qualifikationsspielen erst ein Sieg. Beim 1:0-Erfolg gegen Bolivien erzielte Paraguay zudem den einzigen Treffer in der bisherigen WM-Qualifikation - kein anderes Team war seltener erfolgreich.

Zudem richtet sich unsere Wette am Ergebnis aus dem letzten Duell während der Copa America 2024 aus (4:1-Sieg Brasilien). Bei Betano entscheiden wir uns für eine Quote von 1,87 für den Paraguay Brasilien Wett Tipp heute und spielen „Brasilien Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Paraguay vs Brasilien auf „Brasilien Über 1,5 Tore“:

Brasilien erzielte in den letzten 3 Duellen gegen Paraguay insgesamt 10 Tore.

Brasilien sammelte im letzten Duell 3,74 erwartbare Tore gegen Paraguay.

Brasilien erzielte in den letzten 3 Vergleichen stets „Über 1,5 Tore“.

Paraguay vs Brasilien Quoten Analyse:

Zuletzt unterlagen die Gastgeber in fünf direkten Duellen gegen die Selecao, weshalb uns die Paraguay Brasilien Quoten nicht sonderlich überraschen. Ein Blick auf die Bet365 App zeigt die Ausgangslage.

In dieser ist Paraguay mit Quoten von 6,50 unterlegen. Der Markt geht sogar noch weiter und vergibt in der Spitze Paraguay Brasilien Wettquoten von 7,00. Ein „Sieg Brasilien“ erreicht in der Spitze weniger als den 1,60-fachen Gewinn eures Einsatzes.

Paraguay vs Brasilien Prognose: Außenseiter ohne den Organisator

Sieben absolvierte WM-Qualifikationsspiele der Hausherren haben eine klare Tendenz geliefert. Nur vier Tore fielen innerhalb dieser Begegnungen, nicht mehr als ein Treffer ging auf das Konto von „La Albirroja“.

Das macht die Aufgabe für den neuen Nationaltrainer nicht einfacher. Gustavo Alfaro punkte in seinem ersten Spiel als neuer Paraguay-Trainer zwar gegen Uruguay (0:0), bekam dort aber, wie fast schon üblich, kein Tor seiner Spieler zu sehen.

Weniger Gegentore als den Gastgebern wurden nur dem Tabellenführer Argentinien (2) eingeschenkt. Dennoch spielen wir unseren Paraguay Brasilien Tipp auf „Brasilien Über 1,5 Tore“.

Das Risiko dieser Wette ist aber geringer, als die eben erwähnten Zahlen vermuten lassen. Zunächst weisen wir auf die Sperre von Kapitän Gustavo Gomez hin. Seine organisatorischen Fähigkeiten als zentraler Verteidiger werden „La Albirroja“ fehlen.

Paraguay - Brasilien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paraguay: 0:0 Uruguay (A), 1:2 Costa Rica (A), 1:4 Brasilien (H), 1:2 Kolumbien (A), 1:0 Panama (A).

Letzte 5 Spiele Brasilien: 1:0 Ecuador (H), 2:4 n.E. Uruguay (A), 1:1 Kolumbien (H), 4:1 Paraguay (A), 0:0 Costa Rica (H).

Letzte 5 Spiele Paraguay vs. Brasilien: 1:4 (H), 0:4 (A), 0:2 (H), 3:4 n.E. (A), 0:3 (A).

Darüber hinaus gab es in diesem Kalenderjahr bereits ein Duell zwischen Paraguay und Brasilien. Während der Gruppenphase der Copa America feierte die Selecao ihren einzigen Sieg im Turnier gegen Paraguay (4:1).

Es war bereits das zweite Aufeinandertreffen mit „Über 3,5 Toren“ für die brasilianische Auswahl. Von Glück kann bei 3,74 erwartbaren Toren in dieser Partie auf Seiten der Gäste nicht die Rede sein.

Damals trugen sich Savio und Lucas Paqueta in die Torschützenliste ein, Vinicius Junior sogar doppelt. Sie gaben durch ihre Treffer die Grundlage für den fünften Sieg in Serie der Selecao gegen Paraguay.

Wie schon beim letzten Aufeinandertreffen werden in der Paraguay Brasilien Prognose Vinicius Junior und Lucas Paqueta vermutlich wieder in der Startelf stehen. Unterstützt wird das Duo im letzten Spielfelddrittel unter anderem von Rodrygo, dem Siegtorschützen des letzten Qualifikationsspiels (1:0 vs. Ecuador).

Egal in welcher Form Brasilien zuletzt gegen Paraguay angetreten ist, „Über 1,5 Tore“ sind den Gästen fast immer gelungen. Fünf der sechs vorangegangenen Resultate enthielten mindestens zwei Tore für Brasilien.

Durchschnittlich gaben an den ersten sieben Spieltagen der südamerikanischen WM-Qualifikation nur Argentinien (5,0) und Kolumbien (4,6) mehr Torschüsse pro Spiel ab als Brasilien (4,3).

Eine Position höher rangiert die Selecao im Vergleich der herausgespielten Großchancen (16), von denen einzig und allein Uruguay eine Möglichkeit mehr hatte (17).

Paraguay vs Brasilien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paraguay: Gatito Fernandez, Velazquez, Balbuena, Alderete, Alonso, Cubas, Diego Gomez, Enciso, Bobadilla, Almiron, Pitta

Ersatzbank Paraguay: Espinola, Coronel, Riveros, Jose Caceres, Villasanti, Viera, Kaku, Cuenca, Sosa, Arce, Sanabria

Startelf Brasilien: Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Guilherme Arana, Andre, Guimaraes, Luiz Henrique, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Rodrygo

Ersatzbank Brasilien: Bento, Ederson, Beraldo, Wendell, William, Gerson, Joao Gomes, Estevao, Lucas Moura, Endrick, Joao Pedro

Gründe, weshalb Dorival Junior seine Startelf im Vergleich zum dritten Qualifikationssieg gegen Ecuador (1:0) ändern sollte, gibt es im Paraguay Brasilien Tipp kaum.

Beim ersten Akt dieser Länderspielpause standen neun Spieler in der brasilianischen Startelf, die ihr Geld in einer der europäischen Top-5-Ligen verdienen.

Unser Paraguay - Brasilien Tipp: Brasilien Über 1,5 Tore

Von Brasilien erwarten wir einen dominanten Auftritt, bei dem speziell die individuellen Qualitäten der Angreifer den Unterschied ausmachen werden. Viele dribbelstarke und pfeilschnelle Spieler werden ihre Räume finden, um die Defensive der Hausherren aus ihrer kompakten Anordnung zu locken.