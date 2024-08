Phönix Lübeck - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten 17.08.2024

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 09:00 Uhr Phönix Lübeck - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Lübeck wie Phönix aus der Asche?

Unser Phönix Lübeck - Dortmund Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 17.08.2024 lautet: Der BVB gibt sich beim Regionalligisten keine Blöße. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen souveränen schwarz-gelben Sieg.

In Pokalwettbewerben spricht man oft vom Duell David gegen Goliath. Und in der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 passt diese Wendung vielleicht zu keiner Begegnung besser als zu der zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck und Borussia Dortmund. Der Gast aus der Bundesliga ist wenig überraschend der haushohe Favorit. Wir gehen davon aus, dass Schwarz-Gelb hier einen ungefährdeten Sieg einfährt, bei dem es das eine oder andere Mal im gegnerischen Kasten klingeln wird.

Wir erwarten einen Gäste-Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied und entscheiden uns für den Phönix Lübeck Dortmund Wett Tipp heute „Sieg Dortmund -3″ mit einer Quote von 1,60 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Phönix Lübeck vs Dortmund auf „Sieg Dortmund -3″:

Es ist ein ungleiches Duell zwischen einem Viertligisten und einem Titelanwärter.

In der letzten Saison gewann der BVB sein Erstrunden-Match bei einem Viertligisten mit 6:1.

Saisonübergreifend hat Lübeck 3 der letzten 4 Pflichtspiele verloren.

Phönix Lübeck vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher, von denen einige mittlerweile auch Apple Pay Sportwetten anbieten, erwarten wenig überraschend einen klaren Sieg des BVB. Die Phönix Lübeck Dortmund Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg nach 90 Minuten bleiben in nahezu allen Fällen unter 1,05.

Phönix Lübeck Dortmund Wetten auf einen Heimerfolg in der regulären Spielzeit wirken bei dafür vorgesehenen Wettquoten von bis zu 40,0 natürlich verlockend, sind aber keinesfalls empfehlenswert. Selbst ein Heimsieg mit vier Toren Vorsprung wirft noch Wettquoten über der Marke von 2,00 ab.

Phönix Lübeck vs Dortmund Prognose: Der BVB macht es deutlich

Vor genau zehn Jahren kickte der 1. FC Phönix Lübeck, der eine ereignisreiche Vereins-Historie hat und dessen erste Herrenmannschaft insbesondere in den 1920er-Jahren als stärkste Mannschaft im Raum Lübeck-Mecklenburg galt, noch in der Kreisliga Lübeck, einer der siebthöchsten Spielklassen in Deutschland.

Vor fünf Jahren war der Klub immer noch nur fünftklassig, ehe ihm in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20 in der Oberliga Schleswig-Holstein auf Platz zwei stehend der Aufstieg in die Regionalliga Nord gelang, da er als einziger Verein aus Schleswig-Holstein die Zulassungsunterlagen zur Regionalliga Nord beantragt hatte.

In der vergangenen Spielzeit gab es dann den nächsten Erfolg, als Lübeck den Landespokal in Schleswig-Holstein gewann und sich damit für den DFB-Pokal qualifizierte. Die vergangene Saison in der Regionalliga Nord beendete der Klub auf einem guten dritten Platz, hatte aber zum Abschluss die letzten beiden Partien verloren.

Auch die neue Spielzeit startete mit einer Pleite. Doch pünktlich zum Jahrhundertspiel konnte Phönix Lübeck mal wieder gewinnen: Am zweiten Spieltag der RL Nord gab es einen 3:1-Heimerfolg gegen den VfB Oldenburg. Zu Hause spielen die Lübecker am Samstag aber nicht. Sie weichen in das viel größere Volksparkstadion des HSV aus.

Phönix Lübeck - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Phönix Lübeck: 3:1 VfB Oldenburg (H), 0:2 Blau-Weiß Lohne (A), 4:0 SC Vorwärts-Wacker (A), 1:1 Greifswalder FC (A), 3:4 Bremer SV (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Aston Villa (H), 2:2 Villarreal (N), 3:2 Cerezo Osaka (A), 0:4 Pathum United (A), 1:1 Erzgebirge Aue (A)

Letzte Spiele Phönix Lübeck vs Dortmund: -

Einfluss auf die Phönix Lübeck Dortmund Prognose hat die Tatsache, dass die Partie in Hamburg stattfindet, nicht. Der BVB wäre in jedem Stadion der klare Favorit. Vor allem Nuri Sahin will in seinem Pflichtspiel-Debüt als Trainer der Borussia einen überzeugenden Sieg seiner Mannschaft sehen.

Der ehrgeizige Coach durchlief eine durchwachsene Vorbereitung, bei der die 0:4-Klatsche gegen den thailändischen Erstligisten Pathum United im Rahmen der Asien Tour vieles in den Schatten stellte. Sahin selbst wusste aufgrund der Reisestrapazen und der starken Belastung durch hohe Temperaturen sowie intensives Training diese Niederlage einzuordnen.

In der Folge wurden die Ergebnisse auch besser und vor allem der 2:0-Heimsieg zum Abschluss der Vorbereitung gegen Aston Villa, immerhin Vierter der vergangenen Premier League-Saison, stimmte wieder versöhnlich. Mit Pascal Groß, Serhou Guirassy, Waldemar Anton oder Maximilian Beier hat sich der BVB prominent verstärkt.

Für einen Treffer von Beier bei seinem Pflichtspiel-Debüt für die Borussia werden Phönix Lübeck Dortmund Wettquoten um 1,50 aufgerufen. Sein neuer Sturmpartner Guirassy fällt dagegen weiterhin verletzt aus. Auf der Seite der Abgänge dürfte Niclas Füllkrug der wohl bekannteste Name sein. „Lücke“ wechselte für 27 Millionen Euro zu West Ham United.

Unser Phönix Lübeck - Dortmund Tipp: „Sieg Dortmund -3″

In der vergangenen Saison gewann der BVB sein Erstrundenmatch bei Viertligist TSV Schott Mainz mit 6:1. Einen ähnlich hohen Sieg halten wir am Samstag für absolut möglich. Entsprechend sind auch Wetten auf einen Erfolg der Gäste mit mindestens fünf Toren Unterschied durchaus eine Option, die wir allerdings nur im Rahmen von Sportwetten mit Startguthaben spielen würden. Ein Sieg mit mindestens vier Treffern Differenz sollte es am Ende aber schon werden, da die Qualitätsunterschiede einfach zu groß sind.