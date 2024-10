Porto - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 11:00 Uhr Porto - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Kann die TSG den positiven Trend fortsetzen?

Unser Porto - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.10.2024 lautet: Im Wett Tipp heute sind die Hoffenheimer beim international so erfahrenen FC Porto die klaren Außenseiter. So ist am Ende auch nicht mehr als ein Punkt drin.

Nach der 3:4-Heimpleite gegen Werder Bremen Ende September stand Hoffenheim-Coach Pellegrino Matarazzo kurz vor der Entlassung. Doch mit drei Spielen in Folge ohne Niederlage (2S, 1U) konnte der Trainer seine Position bei der TSG wieder deutlich festigen. Am Donnerstag in der Europa League würden die Kraichgauer ihre gute Serie gerne fortsetzen. Doch mit dem Gastspiel beim FC Porto wartet eine ganz schwierige Aufgabe auf die Blau-Weißen. Das bestätigen auch die Quoten der Porto Hoffenheim Prognose.

Wir schätzen die Lage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,82 bei Bet-at-home den Porto Hoffenheim Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Porto vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Porto hat 8 seiner 12 Heimspiele gegen deutsche Teams gewonnen

Heimvorteil und Qualität sprechen für die „Dragoes“

Die „Azuis e brancos“ haben nur eines ihrer letzten 8 Heimspiele im Europapokal verloren

Porto vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Der Kader der TSG kommt immerhin auf einen Wert von 166 Millionen Euro. Doch im Vergleich mit den 351 Millionen Euro bei den Portugiesen kann man nicht ganz mithalten. Zusammen mit dem Heimvorteil der „Dragoes“ ergibt das somit recht klare Porto vs Hoffenheim Quoten.

Für einen Heimsieg müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,55 begnügen. Traut ihr den Kraichgauern einen Sieg zu? Dann gibt es dafür Porto gegen Hoffenheim Wettquoten zwischen 5,00 und 5,75. Zudem bietet sich womöglich eine Gratiswette ohne Einzahlung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Porto vs Hoffenheim Prognose: Das Duell verspricht ein Spektakel

In der Saison 2023/24 verpasste Porto zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft und musste sich mit Rang 3 begnügen. Zudem wurde im Sommer nach über 40 Jahren Präsident Pinto da Costa nicht mehr wiedergewählt. In den vergangenen Jahren hatten sich unter dem Präsidenten immer mehr Schulden angehäuft. So wurde Andre Villas-Boas, der in seiner Karriere als Trainer schon Vereine wie Chelsea oder Tottenham betreut hatte, sein Nachfolger. Der neue Boss entschied sich dafür, den Vertrag mit Sergio Conceicao nach sieben Jahren nicht mehr zu verlängern. Unter Conceicao hatte Porto drei Meisterschaften und vier Pokalsiege gefeiert.

Mit Vitor Bruno wurde einer seiner Assistenten zum neuen Cheftrainer erklärt. Aufgrund der finanziellen Verbindlichkeiten waren auf dem Transfermarkt keine großen Sprünge möglich. Doch in der Liga sind die „Dragoes“ mit sieben Siegen aus den ersten acht Partien (1N) und 18:4 Toren der einzige ernsthafte Verfolger von Spitzenreiter Sporting Lissabon (Rückstand von 3 Punkten). Die „Azuis e brancos“, die sonst oft Stammgast in der Champions League waren, sind in dieser EL-Saison nach einem 2:3 zu Gast bei Bodö/Glimt und einem 3:3 daheim gegen Manchester United noch ohne Sieg. Im Europapokal hat der FCP aber nur eines der letzten acht Heimspiele verloren (5S, 2U) und blickt deshalb zuversichtlich auf den Porto Hoffenheim Tipp.

Mit dem 2:0 gegen Kiew in der Europa League und dem 1:1 beim VfB Stuttgart konnte Hoffenheim zuletzt nachweisen, dass Trainer und Mannschaft weiterhin an einem Strang ziehen. Der Coach bekam auch vom neu installierten Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker Rückendeckung. Am Samstag im Heimspiel gegen Bochum wollte die TSG den Aufwärtstrend fortsetzen und gab von Anfang an Vollgas. Bei einem Chancenverhältnis von 10:4 lagen die Hausherren aber kurz vor Schluss nur mit 2:1 in Führung und hatten Glück, dass der VfL in der 89. Minute einen Elfmeter nicht verwandeln konnte.

Mit sieben Punkten aus sieben Spielen ist Hoffenheim auf Rang 14 geklettert. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt weiterhin aber nur drei Zähler. Zudem kassierte die TSG schon 17 Gegentore. Nur Kiel (21) und Augsburg (18) haben aktuell eine noch schwächere Defensive. In der Europa League sind die Badener nach einem 1:1 bei Midtjylland und einem 2:0 daheim gegen Dynamo Kiew noch ungeschlagen. In der Fremde sind die Kraichgauer sogar seit fünf EL-Gastspielen ohne Niederlage. Nach zwei Siegen endeten die vergangenen drei Partien in der Fremde mit einem Remis.

Porto - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Porto: 3:0 Sintrense (A), 2:1 Sporting Braga (H), 3:3 Manchester United (H), 4:0 Arouca (H), 2:3 Bodö/Glimt (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:1 Bochum (H), 1:1 VfB Stuttgart (A), 2:0 Dynamo Kiew (H), 3:4 Werder Bremen (H), 1:1 Midtjylland (A)

Letzte 5 Spiele Porto vs Hoffenheim: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag in der Porto vs. Hoffenheim Prognose das erste Mal aufeinander. Porto konnte acht seiner letzten zwölf Heimspiele gegen deutsche Mannschaften gewinnen (2U, 2N). Hoffenheim hat dagegen die letzten beiden Vergleiche gegen Klubs aus Portugal verloren.

In den letzten sieben Spielen von Porto sind mindestens drei Tore gefallen. Da auch die TSG in sieben Spielen dieser BL-Saison auf ein Torverhältnis von 13:17 kommt, dürfen die Zuschauer am Donnerstag auf Tore hoffen.

Für den Porto Hoffenheim Tipp „Über 2,5 Tore“ gibt es bei Bwin eine Quote von 1,51. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor einer Wette bei diesem Anbieter noch den aktuellen Bwin Gutschein sichern.

So seht ihr Porto - Hoffenheim im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 21:00 Uhr, Estadio do Dragao, Porto

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Die Partie läuft am Donnerstag zur besten Fußball-Sendezeit. Da RTL aktuell über die Exklusivrechte für die Europa League verfügt, ist die Partie zwischen Porto und Hoffenheim auch im Free-TV zu sehen.

Los geht es am Donnerstag im Estadio do Dragao von Porto um 21 Uhr.

Porto vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Porto: Diogo Costa - Joao Mario, Zé Pedro, Perez, Moura - Varela, Eustaquio, Pepê, Nico, Galeno - Samu

Ersatzbank Porto: Claudio Ramos (Tor) - Tiago Djalo, André Franco, Rodrigo Mora, Martim Fernandes, Fabio Vieira, Danny Namaso, Vasco Sousa, Gül

Startelf Hoffenheim: Baumann - Arthur Chaves, Stach, Akpoguma - Gendrey, Bischof, Grillitsch, Prass, Kramaric - Hlozek, Bülter

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp (Tor), Hranac, C. Lenz, Moerstedt, Bruun Larsen, Tohumcu, Drexler, Tabakovic, Samassekou

Die Gäste aus Hoffenheim müssen aktuell auf verletzte Spieler wie Kaderabek, Geiger, Prömel, Bebou, Becker und Kabak verzichten.

Tabakovic darf laut Porto gegen Hoffenheim Prognose nach seinem ersten Bundesliga-Tor auf die Startelf hoffen.

Unser Porto - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Der FC Porto setzt in dieser Saison auf einen neuen Trainer und hat auch nicht mehr die ganz großen Namen im Kader. Doch bisher funktioniert das zumindest in der Liga schon ganz ordentlich. Nur in der Europa League hat man in zwei Spielen schon sechs Gegentore kassiert und wartet deswegen noch auf den ersten Sieg. Die „Drachen“ sind aber immer noch sehr heimstark und international erfahren.

Zudem führt FCP-Stürmer Samu mit drei Treffern die EL-Torschützenliste an. Da der Aufschwung bei Hoffenheim noch auf ziemlich wackeligen Füßen steht, trauen wir der TSG am Donnerstag nicht mehr als einen Punkt zu.