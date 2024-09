Portugal - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2024

SPORT1 Betting 04.09.2024 • 11:00 Uhr Portugal - Kroatien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Setzt sich die Qualität der Portugiesen durch?

Unser Portugal - Kroatien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 05.09.2024 lautet: Zweifelsohne handelt es sich um das Spitzenspiel in der Gruppe 1 der Division A. In unserem Wett Tipp heute kann es in einem torreichen Match nur einen Favoriten geben.

Gleich zum Auftakt der Nations League bringt die Gruppe 1 der Liga A das Gipfeltreffen in der Portugal Kroatien Prognose mit sich. Beide Teams wollen erfolgreich ins Turnier starten. Die Portugiesen verfügen aktuell über deutlich mehr Potenzial in den eigenen Reihen und genießen zudem im Estadio da Luz in Lissabon am Donnerstag das Heimrecht. Als Selbstläufer ist diese Begegnung keineswegs einzustufen. Im Rahmen der EM 2024 zeigten die Feurigen, dass sie immer für einen Treffer zu haben sind.

Unser Portugal Kroatien Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,96 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Portugal vs Kroatien auf „Beide Teams treffen“:

Unabhängig vom Austragungsort endeten die letzten 4 Aufeinandertreffen beider Nationen mit Toren auf beiden Seiten.

Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg ins Turnier starten und werden nach vorne spielen.

Die Kroaten zeigten sich während der EM defensiv anfällig (6 Gegentore), hatten aber durchaus Zug zum gegnerischen Gehäuse.

Portugal vs Kroatien Quoten Analyse:

Für die Portugiesen gilt es, zum Auftakt gegen Kroatien noch eine alte Rechnung zu begleichen. Das letzte Heimspiel ging nämlich vor heimischer Kulisse gegen die Recken von der Balkaninsel knapp mit 1:2 verloren. Von einem ähnlichen Ergebnis gehen die Wettanbieter jedoch diesmal nicht aus und tendieren mit durchschnittlichen Portugal Kroatien Quoten in Höhe von 1,55 in Richtung Heimsieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs Kroatien Prognose: Wer legt einen erfolgreichen Turnierstart hin?

Die Portugiesen um Superstar und Oldie Cristiano Ronaldo zählten bei der EURO 2024 zum erweiterten Favoritenkreis. In der Gruppenphase sprang der Platz an der Sonne vor der Türkei heraus. Dabei wurden zwei Siege und eine Niederlage errungen. Als Gruppensieger galt es im Achtelfinale mit Slowenien einen vermeintlich einfacheren Konkurrenten zu bezwingen. Gegen aufopferungsvoll kämpfende Slowenen wurde der Einzug ins Viertelfinale erst im Elfmeterschießen dingfest gemacht. In der Runde der letzten Acht schied die Selecao im Elfmeterschießen gegen Frankreich aus.

Die Portugiesen erzielten in der Gruppenphase satte fünf Tore in drei Spielen. Zudem musste sich die Defensive drei Gegentore in den drei Vorrundenspielen ankreiden lassen, zwei davon gegen Georgien. Defensiv gefestigt wirkte die Elf von Trainer Roberto Martínez erst in der K.o.-Runde.

In der Nations League Gruppe A sind die Portugiesen als heißer Kandidat auf den Gruppensieg gesetzt. Absolut nachvollziehbar, da Portugal mit 986 Millionen Euro hinter England, Frankreich und Spanien den wertvollsten Kader überhaupt aufzeigt.

Portugal - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 3:5 n.E. Frankreich (A), 3:0 n.E. Slowenien (A), 0:2 Georgien (A), 3:0 Türkei (A), 2:1 Tschechien (A).

Letzte 5 Spiele Kroatien: 1:1 Italien (A), 2:2 Albanien (A), 0:3 Spanien (A), 2:1 Portugal (A), 3:0 Nordmazedonien (H).

Letzte Spiele Portugal vs. Kroatien: 1:2 (H), 3:2 (A), 4:1 (H), 1:1 (H), 1:0 n.V. (A).

Kroatien hatte im Zuge der EM 2024 keine leichte Gruppe zu bewältigen und musste das Können gegen Spanien, Italien und Albanien unter Beweis stellen. Gleich zum Auftakt setzte es gegen die Spanier eine vernichtende 0:3-Niederlage. Direkt im Anschluss reichte es gegen Außenseiter Albanien nur zu einem 2:2-Remis. Eine Punkteteilung brachte auch das letzte Gruppenspiel mit Italien zum Vorschein - wenn auch unglücklich.

Mit zwei erbeuteten Zählern schied Kroatien als Gruppendritter sang- und klanglos aus dem Turnier aus. Dennoch war bei den Feurigen vor allem in der Offensive ein gewisser Zug zum gegnerischen Gehäuse erkennbar. Nur gegen Spanien wurde ein eigener Treffer verpasst. Die anderen beiden Vorrundenspiele brachten beiderseitige Tore mit sich.

Die Kroaten zeichnen sich durch einen Kader-Marktwert von 282 Millionen Euro aus und gelten in der Nations-League-Gruppe-1 hinter Portugal als zweite treibende Kraft.

So seht ihr Portugal - Kroatien im TV oder Stream:

05. September 2024, 20:45 Uhr, Estadio da Luz, Lissabon, Portugal

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Der Streaming-Dienstleister DAZN hat sich die TV-Rechte für die Übertragung der UEFA Nations League gesichert und überträgt beinahe alle Begegnungen auf seiner Streaming-Plattform.

Wer somit die Paarung zwischen Portugal und Kroatien im TV anschauen möchte, benötigt zwingend ein Abo beim Pay-TV-Anbieter.

Portugal vs Kroatien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Portugal: Diogo Costa - João Cancelo, Rúben Dias, Silva, Nuno Mendes - João Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão - Cristiano Ronaldo

Ersatzbank Portugal: José Sa, Patricio, Inácio, Semedo, Pereira, Rúben Neves, Nunes, João Félix, Conceição, Dalot, Neves, Jota, Ramos, Neto

Startelf Kroatien: Livakovic - Caleta-Car, J. Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Brozovic, Modric, Kovacic - Sucic, Kramaric, Mario Pasalic

Ersatzbank Kroatien: Ivusic, Labrovic, Erlic, Sosa, Juranovic, Vida, Baturina, Perisic, Marco Pasalic, B. Petkovic, Pjaca, Budimir

Bei den Portugiesen gab Pepe nach der EM seinen Rücktritt als Innenverteidiger bekannt und dürfte in der Startformation vermutlich durch Antonio Silva ersetzt werden. Interessant dürfte zudem sein, ob Cristiano Ronaldo im Portugal Kroatien Tipp weiter als Neuner gesetzt ist oder der Konkurrenz weichen muss.

Die Gäste aus Kroatien müssen auf Josip Stanisic verzichten. Der verletzte, rechte Verteidiger, der in den Diensten von Bayern München steht, ist schlichtweg in Bezug auf seine Qualität nicht zu ersetzen und könnte ein Loch in die von Trainer Zlatko Dalic präferierte Viererkette reißen. Als Leader des Teams zeichnet sich nach wie vor der bereits 38-jährige Luka Modric aus.

Unser Portugal - Kroatien Tipp: Beide Teams treffen

Spielerisch sind die Portugiesen den Kroaten klar überlegen und gelten nicht ohne Grund bei den zahlreichen Wettanbietern als heißer Kandidat auf drei Punkte. Dennoch haben die Schützlinge von der Balkanhalbinsel im letzten Testspiel eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie sogar auf portugiesischem Boden punkten können.

Wir tendieren zu einem engen Spiel, das Tore auf beiden Seiten mit sich bringt. Der Direktvergleich gibt uns recht, die vergangenen drei Kräftemessen zwischen beiden Nationen führten bei den Südwesteuropäern zu beiderseitigen Treffern