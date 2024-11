PSG - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2024

SPORT1 Betting 05.11.2024 • 12:00 Uhr PSG - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Was ist aus der gefürchteten Defensive der Rojiblancos geworden?

Unser PSG - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.11.2024 lautet: Nach zwei Niederlagen in Folge steht Atletico Madrid in der Königsklasse unter Druck. Die überraschend anfällige Defensive der Gäste ist im Wett Tipp heute von Bedeutung.

Die Buchmacher geben für die PSG Atletico Madrid Prognose einen klaren Favoriten vor. Beide Mannschaften sind durchwachsen in die Königsklasse gestartet, der höhere Druck lastet aber auf den Gästen. Die Rojiblancos kassierten in der Champions League zuletzt zwei Niederlagen in Serie und offenbarten während dieser beiden Partien ungewohnte Schwächen in der Verteidigung.

Ganz so eindeutig wie die Wettanbieter sehen wir die Favoritenrolle der Hausherren zwar nicht, es reicht jedoch für einen PSG Atletico Madrid Wett Tipp heute auf „PSG über 1,5 Tore“. Für die Quote von 1,77 empfehlen wir diesen Bet365 Angebotscode.

Darum tippen wir bei PSG vs Atletico Madrid auf „PSG über 1,5 Tore“:

Atletico Madrid hat 6,5 erwartbare Gegentore in der Königsklasse auf dem Zettel (29.).

Atletico Madrid kassierte 7 Gegentore in den letzten beiden CL-Spielen.

Atletico Madrid steht nach 3 Spieltagen bei 3 Punkten und 3:8 Toren.

PSG vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Verläuft diese Partie im Sinne der PSG Atletico Madrid Wettquoten, droht den Rojiblancos die dritte CL-Niederlage in Serie. Ruft ihr die Sportwetten Apps auf, findet ihr dort Angebote, die euch bei einem Sieg der Gäste den fünffachen Gewinn versprechen.

Das Duell im Prinzenpark verspricht zwei hochklassige Mannschaften, doch die PSG Atletico Madrid Quoten deuten eher auf eine klare Rollenverteilung hin. Maximal erhaltet ihr für einen Heimsieg der französischen Gastgeber eine Siegquote von 1,80.

PSG vs Atletico Madrid Prognose: Verblasste Vergangenheit

Diego Simeone ist über das letzte Jahrzehnt zu einer echten Vereins-Ikone bei den Rojiblancos geworden. Stets war die giftige Defensive und aggressive Spielweise seiner Mannschaft ein Merkmal der Madrilenen.

Davon ist in dieser Saison nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Atletico Madrid enttäuschte in den bisherigen Champions-League-Partien. Zwar sprang am ersten Spieltag noch ein 2:1-Sieg gegen RB Leipzig heraus, doch danach handelten sich die Colchoneros zwei Niederlagen in Folge ein.

Die 0:4-Pleite gegen Benfica machte den Auftakt, gefolgt von einer 1:3-Niederlage gegen Lille, zu der ein unerwarteter Einbruch im zweiten Durchgang geführt hatte.

Einen solchen dürfen sich die Gäste gegen PSG auf keinen Fall erlauben. „Les Parisiens“ erzielten zwölf der letzten 14 Treffer innerhalb der Champions League nach dem Pausentee.

PSG - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:0 Lens (H), 3:0 Marseille (A), 1:1 PSV Eindhoven (AH), 4:2 Strasbourg Alsace (H), 1:1 Nizza (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid : 2:0 Las Palmas (H), 2:0 Unio Esportiva Vic (A), 0:1 Betis Sevilla (A), 1:3 Lille (H), 3:1 Leganes (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Atletico Madrid: 3:2 (H), 1:1 (A).

Wie schon in den letzten Jahren fallen den Rojiblancos die Auswärtsspiele extrem schwer. Das verdeutlicht neben der 0:4-Auswärtsniederlage gegen Benfica auch die durchschnittliche Punkteausbeute von 1,50 Zählern pro Auswärtsspiel in La Liga.

Von sechs Gastauftritten entschieden die Madrilenen in der spanischen Primera Division nur zwei Begegnungen für sich (3U, 1N). Im Vergleich zu ihren Heimspielen (12:2 Tore) ist das Torverhältnis in der Ferne wesentlich schlechter (6:5).

Nehmt ihr die Anzahl der erwartbaren Gegentore von Atletico Madrid in der Champions League (6,5 xGA), könnt ihr euch vorstellen, wie sehr dieser Wert Diego Simeone wurmt.

Acht Gegentore in drei CL-Partien sind vollkommen untypisch für den ausgewiesenen Defensiv-Experten und seine Mannschaft. Platz 29 im Vergleich der erwartbaren Gegentore aller CL-Teilnehmer wird dem Ruf der Madrilenen ebenfalls nicht gerecht.

Eigentlich würden die erwartbaren Werte der Hausherren besser zu einer Simeone-Mannschaft passen. PSG erlaubte nach Manchester City (1,1 xGA) die wenigsten erwartbaren Gegentore (1,2 xGA).

So seht ihr PSG - Atletico Madrid im TV oder Stream:

06. November 2024, 21 Uhr, Prinzenpark, Paris

Übertragung Stream: DAZN

Spielt PSG wieder stark gegen den Ball, könnte Atletico Madrid zum dritten Mal in Serie ein CL-Spiel mit mindestens zwei Toren Differenz verlieren.

Ein „Sieg PSG (HC +1)“ wäre ein Debakel für die Rojiblancos, könnte euch bei Merkur Bets aber zu einer Quote von 2,90 führen.

PSG vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Dembele, Kolo Muani, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Skriniar, Zague, Mayulu, Zaire-Emery, Lee, Doue, Asensio

Startelf Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, Griezmann, Koke, Lino, Sorloth, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso, Witsel, Mandava, De Paul, Gallagher, Barrios, Riquelme, Correa,

Für weitere Analysen haltet euch gerne die aktuelle Heimbilanz der Pariser in der Ligue 1 vor Augen. PSG gewann bisher jedes Heimspiel (5) und baute im Prinzenpark ein Torverhältnis von 17:4 auf.

In der Königsklasse scheiterten die Gastgeber zuletzt des Öfteren an ihrer fehlenden Effizienz. Seit dem Start der vergangenen Spielzeit erzielte PSG nur 21 Treffer trotz 29,8 erwartbarer Tore.

Unser PSG - Atletico Madrid Tipp: PSG über 1,5 Tore

Fern der eigenen Arena muss Atletico Madrid aufpassen, nicht erneut die eigene Defensive zu vergessen. Zu viel Offensive wäre für die Rojiblancos ein K.-o.-Kriterium. PSG gilt als klarer Favorit und sollte sich genügend Torchancen für mindestens zwei Treffer herausspielen können.