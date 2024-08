PSG - Montpellier Ligue 1 Tipp, Prognose, Quoten 23.08.24

Montpellier bot in der letzten Saison eine unterdurchschnittliche Defensive auf, die mit 51,3 erwartbaren Gegentoren zu den sechs anfälligsten Hintermannschaften der Ligue 1 gehörte. In unserem PSG Montpellier Wett Tipp heute erwarten wir von „PSG Über 2,5 Tore“. Die entsprechende Quote von 1,80 haben wir bei NEObet gefunden.

Darum tippen wir bei PSG vs Montpellier auf „PSG Über 2,5 Tore“:

PSG vs Montpellier Quoten Analyse:

PSG vs Montpellier Prognose: Mittelmaß nach der Meisterschaft

Letztes Jahr wurde die Meisterschale in der Ligue 1 zum zwölften Mal an PSG verliehen. Montpellier hielt die Schale in der gesamten Vereinshistorie erst nach einer einzigen Saison in die Höhe. Die Spielzeit 2011/2012 werden die Anhänger von „La Paillade“ niemals vergessen.