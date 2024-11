PSG - Toulouse Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2024

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 11:59 Uhr PSG - Toulouse Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Marschieren die Hauptstädter zum nächsten Sieg?

Unser PSG - Toulouse Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 22.11.2024 lautet: Bereits vor dem Kickoff sind die Rollen deutlich verteilt. Ähnlich gestaltet es sich auch in unserem Wett Tipp heute.

PSG dominiert einmal mehr den französischen Fußball und grüßt nach elf Spieltagen einsam von der Tabellenspitze. Zuletzt standen vier Siege in Serie zu Buche. Der letzte Matchday brachte bei SCO Angers einen 4:2-Triumph mit sich. Die 13. französische Meisterschaft sowie ein Sieg am kommenden Spieltag scheinen in unserer PSG Toulouse Prognose reine Formsache zu sein. Dennoch haben die Gäste aus Okzitanien nichts zu verschenken und reisen aufgrund von drei Siegen am Stück mit breiter Brust an.

Wir spielen unseren PSG Toulouse Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,77 bei Betway.

Darum tippen wir bei PSG vs Toulouse auf „Beide Teams treffen“:

Die Pariser erzielten im Schnitt pro Liga-Heimspiel 3,4 Tore.

Toulouse traf in 4 der 5 Auswärtspaarungen im französischen Oberhaus.

Unabhängig vom Austragungsort endeten 3 der letzten 4 Aufeinandertreffen mit beiderseitigen Toren.

PSG vs Toulouse Quoten Analyse:

PSG ist in dieser Saison zu Hause eine Wucht und holte 15 Punkte in fünf Spielen, mehr geht nicht. Somit deuten die PSG Toulouse Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt auf einen Heimsieg hin. Dabei werden Werte um die 1,30 abgerufen.

Toulouse präsentierte sich kürzlich auf der Höhe und könnte im Prinzenpark sogar für eine Überraschung sorgen. Der Auswärtssieg bringt den achtfachen Wetteinsatz mit sich. Es gilt jedoch zu beachten, dass sehr hohe PSG Toulouse Wettquoten mit einem großen Verlustrisiko einhergehen und etwa mit einer Freiwette ohne Einzahlung gespielt werden könnten. Die Bookies gehen von einem offensiv geführten Kräftemessen aus und tendieren zu drei oder mehr Toren.

PSG vs Toulouse Prognose: Sorgt der Underdog im Prinzenpark für eine Überraschung?

Paris St. Germain spielt eine starke Saison und ist nach elf Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Neun Siege und zwei Remis lassen das Team von Trainer Luis Enrique an der Spitze der Tabelle landen. Zuletzt wurden vier Erfolge am Stück verbucht.

Mit satten 33 Toren stellt PSG die beste Offensive der Liga. Der Abgang von Kylian Mbappe scheint zumindest kein allzu großes Loch hinterlassen zu haben. Das Team wirkt in sich geschlossen und agiert auf dem Platz als Mannschaft. Eine Tatsache, die sich zuletzt jedoch nicht auf internationaler Ebene abzeichnete. In der Königsklasse steht PSG nämlich mit nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen mit dem Rücken zur Wand.

Defensiv läuft bei den Recken aus der französischen Hauptstadt bei weitem nicht alles rund. Nur eines der letzten vier Heimspiele wurde in der Ligue 1 ohne Gegentor bestritten. Auf heimischem Boden mussten vier Gegentore hingenommen werden. Drei der letzten vier Liga-Ansetzungen im Prinzenpark endeten mit beiderseitigen Treffern und lassen auch in unserem PSG Toulouse Tipp auf Tore von beiden Konkurrenten hoffen.

PSG - Toulouse Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:2 SCO Angers (A), 1:2 Atletico Madrid (H), 1:0 RC Lens (H), 3:0 Olympique Marseille (A), 1:1 PSV Eindhoven (H).

Letzte 5 Spiele Toulouse: 2:0 Stade Rennes (A), 1:0 Stade Reims (H), 3:0 HSC Montpellier (A), 1:1 SCO Angers (H), 1:2 OSC Lille (A).

Letzte Spiele PSG vs. Toulouse: 1:3 (H), 2:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 3:0 (A).

Seit nunmehr drei Jahren kickt Toulouse im französischen Oberhaus. Momentan steht eine ähnliche Platzierung wie im Vorjahr zu Buche, eine Verbesserung in der PSG Toulouse Prognose wird angestrebt.

Derzeit sind „die Veilchen“ auf dem zehnten Platz anzutreffen und konnten jüngst mit drei Siegen am Stück überzeugen. Die Erfolgserlebnisse sprangen gegen Montpellier (3:0), Reims (1:0) und zuletzt Stade Rennes (2:0) heraus.

Nachdem die ersten drei Begegnungen in der Fremde nur einen mageren Zähler mit sich brachten, steigerte die Elf von Trainer Carles Martínez die Ausbeute in den Stadien der Konkurrenz deutlich und holte zuletzt sechs Punkte aus zwei Spielen. Die Offensive erzielte auf gegnerischem Boden sieben Tore und die Abwehr musste fünf Gegentore hinnehmen.

So seht ihr PSG - Toulouse im TV oder Stream:

22. November 2024, 21:00 Uhr, Prinzenpark, Paris (Frankreich)

PSG vs Toulouse: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Pacho, Skriniar, Lucas Beraldo - Zaire-Emery, Ruiz, Mayulu - K.-I. Lee, Asensio, B. Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Nuno Mendes, Zague, Neves, Vitinha, Doue, Dembele, Kolo Muani

Startelf Toulouse: Restes - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Dönnum, Casseres, Sierro, Suazo, Aboukhlal, Gboho - King

Ersatzbank Toulouse: Alex Dominguez, Akdag, Kamanzi, Zajc, Saka, N. Schmidt, Messali, Babicka, Edjouma

Bei den Recken aus der französischen Hauptstadt fehlt Kapitän Marquinhos aufgrund einer Gelb-Sperre. Seinen Platz dürfte Willian Pacho in der Viererkette einnehmen. Verletzungsbedingt fehlen Lucas Hernández (LV) und Presnel Kimpembe (IV).

Nach vorne hin dürfte auf der linken Außenbahn Bradley Barcola für Torgefahr sorgen. Zuletzt traf der 22-Jährige doppelt und konnte sein Torkonto auf zehn Treffer ausbauen. Auf der rechten Außenbahn sorgte am letzten Spieltag Kang-in Lee ebenfalls mit einem Doppelpack für Aufsehen. Toulouse-Coach Carles Martínez wird vermutlich gegen PSG am 3-4-3 festhalten und die Räume im Mittelfeld sehr eng machen, um in der PSG Toulouse Prognose hinten möglichst wenig zuzulassen.

Unser PSG - Toulouse Tipp: Beide Teams treffen

PSG zeigt mit beinahe 900 Millionen Euro mehr als den zehnfachen Kader-Marktwert der Gäste auf. Dennoch sehen wir die Quote für den Heimsieg als zu niedrig angesetzt und wenig verlockend. Toulouse konnte zuletzt überzeugen und reist mit breiter Brust in den Prinzenpark. Trotzdem gehen wir von keiner Überraschung aus und sehen die Gastgeber vorne.

Wir distanzieren uns von einer klassischen Siegwette und räumen beiden Teams die Chance auf mindestens einen Treffer ein. Der Direktvergleich gibt uns recht. Unabhängig vom Austragungsort endeten drei der letzten vier Aufeinandertreffen mit beiderseitigen Toren.