Rapid Wien - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 04.08.24

Rapid Wien - Sturm Graz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Österreich Bundesliga Wette | Wie viel Euphorie ist erlaubt?

Unser Rapid Wien - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Österreich Bundesliga Spiel am 04.08.2024 lautet: Den Hausherren ist ein genialer Saisonstart geglückt. Drei Pflichtspielsiege in Serie heben die Vorfreude auf den ersten Ligaspieltag. Im Wett Tipp heute könnte Rapid Wien eine Revanche für das verlorene Pokalfinale gelingen.

Besser hätte das Rückspiel in der Europa League-Qualifikation für Rapid Wien, vor allem aber Guido Burgstaller, nicht laufen können. Die Rapidler fegten Wisla Krakau mit 6:1 vom Rasen und Burgstaller landete seinen vierten Karriere-Hattrick. Angriffslustig und euphorisiert wartet zum Liga-Start nun Double-Sieger Sturm Graz.

Die Gäste haben erst ein Pflichtspiel in den Beinen und das war bei weitem keine Glanzleistung. Im ÖFB-Cup setzten sich die Schwoazn erst in der Verlängerung gegen Krems (4:2) durch. Für den Wett Tipp heute kommt deshalb die Wette „Rapid Wien Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,60 bei Happybet in Frage.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs Sturm Graz auf „Rapid Wien Über 1,5 Tore“:

Die Rapidler haben in allen 3 Pflichtspielen dieser Saison „Über 1,5 Tore“ erzielt.

Sturm Graz hatte im ÖFB-Cup noch Sand im Getriebe und gewann erst in der Verlängerung mit 4:2 gegen Krems.

Sturm Graz ließ in 5 von 6 Testspielen „Über 1,5 Gegentore“ zu.

Rapid Wien vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Sturm Graz krönte die vergangene Spielzeit nicht nur mit dem nationalen Double, sondern wurde zur ersten Mannschaft seit 1997, die den Titel im ÖFB-Cup verteidigen konnte. Beide Siege gelangen gegen Rapid Wien.

Die Hausherren genießen ihre fantastische Frühform sichtlich, sind mit Siegquoten bis 3,15 aber nur Außenseiter im eigenen Stadion. Sturm Graz reist hingegen mit einer maximalen Siegquote von 2,27 an. Für uns gibt es in diesem Spiel kein Vorbeikommen an einer Gratiswette.

Rapid Wien vs Sturm Graz Prognose: Frühform für die Revanche

Robert Klauß war im Anschluss an den 6:1-Erfolg im EL-Quali-Rückspiel gegen Wisla Krakau voll des Lobes für seine Mannschaft. Seine Freude konnte er nach 4,33 erwartbaren Toren verständlicherweise nicht mehr verbergen.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Neusiedl im ÖFB-Cup war es bereits das zweite Pflichtspiel, in dem sich die Rapidler mindestens 4,30 erwartbare Tore herausgespielt haben. Die Frühform der Hausherren sticht jetzt schon heraus und ist nach drei Pflichtspielsiegen in Serie vor niemandem zu verheimlichen.

In gewisser Weise waren die ersten Auftritte der Grün-Weißen auch eine kleine Ansage in Richtung der Grazer. Schließlich wäre eine kleine Revanche für die zwei aufeinanderfolgenden Endspiel-Niederlagen im ÖFB-Cup zusätzlich Balsam für die Wiener Seelen.

Knüpft Routinier Guido Burgstaller an seine Drei-Tore-Performance an, ist er ein heißer Kandidat für mindestens einen Treffer im Liga-Auftakt. Der Angreifer markierte beim 6:1-Sieg gegen Wisla Krakau seine Treffer 62 bis 64 im 181. Rapid-Pflichtspiel.

Rapid Wien - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 6:1 Wisla Krakau (H), 2:0 Neusiedl (A), 2:1 Wisla Krakau (A), 1:1 AC Milan (H), 3:2 Debreceni (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 4:2 n.V. Krems (A), 0:2 Porto (H), 2:2 Monaco (H), 1:4 Rukh Liv (H), 0:3 Domzale (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien vs. Sturm Graz: 1:2 (A), 1:3 (H), 0:1 (A), 1:1 (A), 1:1 (H)

Etwas kühler wirkt die Stimmung beim Double-Sieger. Sturm Graz konnte beim Pflichtspielauftakt gegen Krems (4:2 n.V.) noch keine Glanzvorstellung zeigen und haderte fortwährend mit zu vielen Gegentoren.

Das Thema wurde bereits in der Vorbereitung gesät, als die Schwoazn in fünf von sechs Testspielen „Über 1,5 Gegentore“ zugelassen haben. Besonders niederschmetternd waren die beiden deutlichen Niederlagen gegen Domzale (0:3) sowie Rukh Lviv (1:4).

Grundsätzlich will Sturm-Trainer Christian Ilzer von seiner Mannschaft ein intensives Pressing sehen. Dafür nimmt er bewusst das zusätzliche Risiko der hohen Abwehrreihe in Kauf.

Im Laufe der Saison sollte Sturm Graz zu seiner üblichen Stärke finden, doch gerade zu Saisonbeginn scheint der Tank in den Beinen der Spieler noch nicht ausreichend gefüllt. Einen Happybet Bonus können wir uns deshalb sehr gut in Verbindung mit der Quote von 2,25 für „Sieg Rapid Wien (DNB)“ vorstellen.

Unser Rapid Wien - Sturm Graz Tipp: „Rapid Wien Über 1,5 Tore“

Die Zusammenfassung kann recht kurz gehalten werden. Rapid Wien hat sich bereits ein großes Selbstvertrauen aufgebaut und drei Pflichtspiele mit je „Über 1,5 erzielten Toren“ beendet. Sturm Graz hingegen sah noch nicht bei Kräften aus und war in der Defensive unerwartet unkonzentriert unterwegs.