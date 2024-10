Ravens - Commanders Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2024

Unser Ravens - Commanders Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 13.10.2024 lautet: Lamar Jackson und Derrick Henry sind im Laufspiel ein Schreckgespenst für die gegnerischen Mannschaften. Die Commanders bekommen das im Wett Tipp heute zu spüren.

Das M&T Bank Stadium in Baltimore bekommt in unserer Ravens Commanders Prognose einen echten Schwergewichtskampf geboten. Baltimore (211,2) und Washington (178) erzielen pro Spiel mehr Rushing Yards als jedes andere Team der NFL. Zusätzlich gewannen die Gastgeber (3) und die Commanders (4) zuletzt mehrere Spiele in Serie.