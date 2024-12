Rayo Vallecano - Real Madrid Tipp, Prognose, Quote 14.12.

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 11:59 Uhr Rayo Vallecano - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleiben die Königlichen an Barca dran?

Unser Rayo Vallecano - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 14.12.2024 lautet: Im kleinen Stadtderby hatten “Los Blancos” zuletzt ein paar Probleme. Dieses Mal spricht im Wett Tipp heute aber fast alles wieder für den großen Verein aus der Hauptstadt.

In 55 Pflichtspielen der Vorsaison kassierte Real Madrid gerade einmal zwei Niederlagen. In der vergangenen Wochen mussten die Königlichen dagegen zu Gast bei Athletic Bilbao schon die fünfte Pleite in der Spielzeit 2024/25 hinnehmen. Doch trotz aller Schwierigkeiten tanzen die Männer von Coach Carlo Ancelotti noch auf allen Hochzeiten fleißig mit.

In La Liga haben “Los Blancos” zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona, haben aber ein Nachholspiel in der Hinterhand. Im kleinen Stadtderby gegen Rayo Vallecano soll dieser Abstand am Samstagabend zumindest gehalten werden. Die Quoten der Rayo Vallecano Real Madrid Prognose sehen die Gäste wenig überraschend vorne.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,88 bei NEO.bet den Rayo Vallecano Real Madrid Wett Tipp heute “Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Rayo Vallecano vs Real Madrid auf “Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore”:

Real Madrid hat in den letzten 23 Liga-Auswärtsspielen gerade mal eine Niederlage kassiert

Nur ein La-Liga-Team hat in der laufenden Saison weniger Heimpunkte geholt als Rayo (8)

Vallecano konnte von 44 kleinen Stadtderbys gerade mal 7 für sich entscheiden

Rayo Vallecano vs Real Madrid Quoten Analyse:

Der Verein aus dem Stadtteil Vallecas steht aktuell auf Platz 12. So sind die Franjirrojos trotz des Heimvorteils gegen den großen Nachbarn die Außenseiter. Das schlägt sich auch in den Rayo Vallecano vs Real Madrid Quoten nieder.

Für einen Auswärtssieg bekommt ihr maximal Quoten von 1,60. Auf der Gegenseite warten bei den besten Buchmachern für einen Dreier der Hausherren Rayo Vallecano gegen Real Madrid Wettquoten zwischen 5,25 und 6,00 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rayo Vallecano vs Real Madrid Prognose: Kann Rayo den großen Nachbarn ärgern?

Coach Andoni Iraola hatte Rayo Vallecano 2021 zurück in La Liga und 2022 ins Halbfinale der Copa del Rey geführt. Nach dem Wechsel des Erfolgstrainers in die Premier League stand der Verein aus Vallecas in der vergangenen Spielzeit vor einem schwierigen Jahr. Nachfolger Francisco wurde im Februar 2024 durch Inigo Perez ersetzt. Am Ende schafften die Franjirrojos auf dem ersten Nichtabstiegsplatz den Klassenerhalt. Eine große Problemzone war die Offensive. 29 Tore wurden nur durch Absteiger Cadiz unterboten.

In diesem Jahr kann sich der Verein aus Madrid bisher aus dem Abstiegskampf heraushalten. Vor dem 17. Spieltag und dem Rayo Vallecano vs. Real Madrid Tipp hat man sechs Punkte Polster auf die Gefahrenzone. Immerhin konnte Rayo den Schnitt auf ein Tor pro Spiel steigern (15 Treffer in 15 Partien). Eine Serie von drei Pleiten am Stück endete am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Sieg in Valencia. So steht Vallecano in der Auswärtstabelle mit elf Punkten auf einem guten achten Platz. Auf der anderen Seite hat lediglich Aufsteiger Valladolid (6) in der laufenden Saison weniger Heimpunkte geholt als Rayo (8).

Ein Grund für die zahlreichen Niederlagen bei Real Madrid ist sicherlich die Verletztenmisere. Zudem fehlt den Königlichen in diesem Jahr ein Spieler wie Toni Kroos. Außerdem kann Coach Carlo Ancelotti nach der erfolgreichen Vorsaison mit Titeln in La Liga und Königsklasse nicht immer die Spannung hochhalten. So standen “Los Blancos” unter der Woche vor allem in der Königsklasse unter Druck. In dieser hatte man in dieser Spielzeit schon drei Niederlagen gegen Lille, AC Milan und Liverpool kassiert.

Zu Gast beim formstarken Serie-A-Klub Atalanta Bergamo glückte Real dann aber ein wichtiger 3:2-Sieg, was auch gleichzeitig der erste Auswärts-Dreier in dieser CL-Saison war. Damit kletterte der Titelverteidiger mit neun Punkten auf Platz 20 der CL-Tabelle. Auch in La Liga konnten die Madrilenen in den vergangenen Wochen die Patzer von Barca nutzen und den Anschluss wiederherstellen. 36 Zähler nach 16 Partien sind aber der schwächste Wert in allen Spielzeiten unter Trainer Ancelotti. In den letzten 23 La-Liga-Auswärtsspielen hat der amtierende Meister gerade einmal eine Niederlage kassiert.

Rayo Vallecano - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 1:0 Valencia (A), 3:2 Salamanca (A), 1:2 Bilbao (H), 0:1 Sevilla (A), 1:3 Las Palmas (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:2 Atalanta Bergamo (A), 3:0 Girona (A), 1:2 Bilbao (A), 2:0 Getafe (H), 0:2 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano vs Real Madrid: 1:1 (H), 0:0 (A), 1:2 (A), 3:2 (H), 0:1 (H)

Von 44 Duellen gegen Real Madrid konnte Rayo Vallecano lediglich sieben für sich entscheiden. Sechs dieser Erfolge kamen mit Heimrecht der “Rayito” zustande. Demgegenüber stehen in der Gesamtbilanz fünf Remis und 32 Niederlagen.

Die letzten beiden Derbys in der vergangenen Saison endeten mit einer Punkteteilung (1:1, 0:0). Zudem konnten die Franjirrojos zwei der jüngsten vier Heimspiele gegen die Königlichen für sich entscheiden (1U, 1N), was in der Rayo Vallecano Real Madrid Prognose nicht unerwähnt bleiben sollte.

In den letzten sechs Auswärtsspielen von Real Madrid wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Auch am Samstag rechnen wir mit mehr Treffern nach dem Seitenwechsel. Für “Mehr Tore in 2. Halbzeit” bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 2,15.

Neu- und Bestandskunden des Anbieters lösen vor ihrem Rayo Vallecano Real Madrid Tipp am besten den aktuellen Interwetten Gutschein ein.

So seht ihr Rayo Vallecano - Real Madrid im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 21 Uhr, Estadio de Vallecas, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die spanische La Liga ist eine der zahlreichen europäischen Top-Ligen, die bei DAZN exklusiv übertragen wird. So ist auch am Samstagabend das kleine Stadtderby zwischen Rayo Vallecano und Real Madrid bei diesem Streaming-Anbieter zu sehen.

Anpfiff im Estadio de Vallecas von Madrid ist am Samstag um 21 Uhr.

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Rayo Vallecano: Batalla - Ratiu, Lejeune, Mumin, Pep Chavarria - Ciss, Oscar, de Frutos, Isi, Alvaro - Nteka

Ersatzbank Rayo Vallecano: Dani Cardenas (Tor), Aridane, Pacha Espino, Gumbau, James, Trejo, Sergi Guardiola, Embarba, Camello, Pedro Diaz, Unai Lopez, Balliu

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Fran Garcia, - Fede Valverde, Modric, Vinicius Jr, Bellingham, Brahim Diaz - Rodrygo

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre (Tor), Vallejo, Dani Ceballos, Asencio, Endrick, Yanez, Arda Güler, Yusi, Chema Andres

Die Lage bei den Königlichen ist immer noch angespannt. Neben den Langzeitverletzten David Alaba, Dani Carvajal und Eder Militao fallen nun auch noch Kylian Mbappe, Ferland Mendy und Eduardo Camavinga aus. Die Ausfälle müssen wir bei der Rayo Vallecano Real Madrid Prognose durchaus berücksichtigen. Die Hausherren müssen nur auf Fernandez und de Tomas verzichten.

Unser Rayo Vallecano - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore

Sicherlich rechnen sich die Hausherren am Samstagabend etwas aus. Das hat einerseits mit der angespannten Personalsituation von Real Madrid zu tun, andererseits konnten die Franjirrojos schon in den letzten Derbys einige Punkte gegen den großen Nachbarn sammeln. Uns geht es aber wie den Bookies.

Wir gehen von einem Sieg der Gäste aus. Das hat mit der schwachen Heimbilanz von Rayo in dieser Saison zu tun, zudem können die Königlichen mit nur einer Niederlage aus den letzten 23 Spielen immer noch eine tolle Auswärtsbilanz vorweisen und haben weiterhin viel Qualität an Bord. Dabei dürften durchaus auch ein paar Tore fallen.