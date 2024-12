RB Leipzig - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten 10.12.24

SPORT1 Betting 09.12.2024 • 11:00 Uhr RB Leipzig - Aston Villa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holt RB endlich die ersten Punkte?

Unser RB Leipzig - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 10.12.2024 lautet: Die RotenBullen stehen in der Königsklasse vor dem Aus. Doch der Wett Tipp heute daheim gegen die Villans dürfte etwas Zählbares bringen.

Drei Teams haben in dieser Champions-League-Saison bisher noch null Zähler auf dem Konto und können mit diesem Ergebnis nicht mehr direkt ins Achtelfinale einziehen. Dazu gehört auch RB Leipzig. Die Roten Bullen dürfen allerdings noch auf die K.o.-Playoff-Runde hoffen. Aber dafür müssen die Männer von Coach Marco Rose schleunigst mit dem Punktesammeln anfangen. Die nächste Gelegenheit dafür bietet das Heimspiel am Dienstag gegen Aston Villa. Die Quoten der RB Leipzig Aston Villa Prognose bieten uns auf dem 1x2-Markt keine wirkliche Hilfestellung.

Wir setzen aber trotzdem auf die Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,67 bei Happybet den RB Leipzig Aston Villa Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Aston Villa auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Leipzig hat die letzten beiden Pflichtpartien zu Null gewonnen

Die Männer aus Birmingham entschieden nur 2 der jüngsten 10 Pflichtspiele für sich

Die Villans konnten lediglich eines der letzten 6 Gastspiele im Europapokal gewinnen

RB Leipzig vs Aston Villa Quoten Analyse:

Bei der Qualität haben die Gäste mit 615 zu 518 Millionen Euro etwas die Nase vorne. Dafür spricht der Heimvorteil für die Roten Bullen. So können sich die RB Leipzig vs Aston Villa Quoten auf keinen Favoriten einigen.

Während die RB Leipzig gegen Aston Villa Wettquoten für einen Heimsieg auf einen Durchschnitt von 2,58 klettern, bekommt ihr bei den Bookies, die auch immer wieder Gratiswetten für euch parat haben, für einen Dreier der Gäste auch nur Quoten im Schnitt von 2,61.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Aston Villa Prognose: Kann der RB-Rumpfkader die Villans schlagen?

Nach sechs sieglosen Pflichtspielen in Serie (1U, 5N) waren in Leipzig Diskussionen über den Trainer aufgekommen. Dabei hatte auch das Verletzungspech bei den Roten Bullen eine große Rolle gespielt. Doch mit dem 3:0 in der Vorwoche gegen Frankfurt im DFB-Pokal und dem 2:0 am Wochenende in der Liga bei Holstein Kiel hat der Rumpfkader der Sachsen die Trendwende eingeleitet. Während RB gegen die Eintracht mit Schärfe und Entschlossenheit einen verdienten Sieg feierte, war der Erfolg gegen die Störche eher glanzlos und glücklich.

Damit konnten die Männer von Marco Rose nicht nur das intakte Verhältnis zu ihrem Coach bestätigen, sondern auch einen Platz unter den Top 4 behaupten. Nun sollen auch in der Königsklasse im RB Leipzig Aston Villa Tipp endlich die ersten Punkte her. Die letzten drei CL-Heimspiele gingen aber verloren. Allerdings spielte man gegen hochkarätige Teams wie Real Madrid, Juventus Turin und Liverpool. Auch mit dem Toreschießen tut sich RB im laufenden Wettbewerb mit nur vier Treffern in den letzten fünf Champions-League-Spielen etwas schwer. Bei einem xG-Wert von 6,3 kommt man nur auf 0,8 Treffer pro Spiel. Das hat unter anderem mit einer schwachen „Shot Conversion“ von 8,9 Prozent zu tun.

Durch den vierten Platz am Ende der Vorsaison, der das beste Ergebnis seit der Saison 1995/96 bedeutete, sicherte sich Aston Villa die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an der Champions League. Die Männer aus Birmingham legten im Wettbewerb mit Siegen gegen die Young Boys, die Bayern und Bologna auch gut los. Vor allem blieb die Truppe von Coach Unai Emery in allen Partien ohne Gegentor. Der erste Rückschlag war dann ein 0:1 zu Gast bei Club Brügge am 4. Spieltag. Danach folgte noch ein 0:0 daheim gegen Juventus Turin.

Auf Rang 9 liegt der Verein aber im Kampf um den direkten Sprung ins Achtelfinale weiterhin gut im Rennen. In der Premier League hatte der AVFC ebenfalls ein paar Probleme und musste zuletzt eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg hinnehmen (2U, 3N). Diese Serie ging mit zwei Heimsiegen innerhalb von drei Tagen zu Ende: Auf ein 3:1 gegen Brentford folgte ein 1:0 gegen Schlusslicht Southampton. Als einziges Team in den Top 13 der heimischen Liga hat Aston Villa ein negatives Torverhältnis (22:23). Drei der vier PL-Saisonpleiten setzte es auswärts.

RB Leipzig - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:0 Holstein Kiel (A), 3:0 Eintracht Frankfurt (H), 1:5 VfL Wolfsburg (H), 0:1 Inter Mailand (A), 3:4 TSG Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:0 Southampton (H), 3:1 Brentford (H), 0:3 Chelsea (A), 0:0 Juventus Turin (H), 2:2 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Aston Villa: -

Beide Vereine stehen sich am Dienstag erstmals gegenüber. Am 3. Spieltag des laufenden Wettbewerbs kassierte Leipzig eine 0:1-Pleite daheim gegen Liverpool. Damit hat RB die letzten vier Partien gegen Teams aus England alle verloren. Die Gesamtbilanz der Sachsen gegen PL-Mannschaften steht bei vier Siegen, einem Remis und acht Niederlagen.

Auch Aston Villa feierte in dieser CL-Spielzeit mit dem 1:0 daheim gegen die Bayern schon einen Erfolg gegen einen Bundesligisten. In der Statistik mit deutschen Gegnern finden sich somit drei Siege und zwei Niederlagen, ein weiterer Erfolg kommt laut RB Leipzig vs. Aston Villa Prognose eher nicht dazu.

In den bisherigen fünf CL-Partien mit Beteiligung der Villans fielen insgesamt nur sieben Tore. Auch am Dienstag rechnen wir eher mit einer torarmen Partie. Für den RB Leipzig gegen Aston Villa Tipp “Unter 2,5 Tore” bekommen wir bei LeoVegas eine Quote von 2,20.

So seht ihr RB Leipzig - Aston Villa im TV oder Stream:

10. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist auch in der Saison 2024/25 wieder die Anlaufstelle Nummer 1 für die UEFA Champions League. Nur mit einem Abo bei diesem Streamingdienst seht Ihr fast die komplette Saison der Königsklasse live. Dazu gehört auch die Partie zwischen Leipzig und Aston Villa.

Der Anstoß in der Red Bull Arena von Leipzig erfolgt am Dienstagabend um 21 Uhr.

RB Leipzig vs Aston Villa: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Seiwald, Orban, Geertruida - Vermeeren, Haidara - Baumgartner, Nusa - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Klostermann, Gebel, Jatta, Kampl, Sakar, Silva

Startelf Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Pau, Digne - Kamara, Tielemans - Philogene, Rogers, McGinn - Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Olsen (Tor), Bogarde, Diego Carlos, Mings, Duran, Barkley, Buendia, Maatsen

Die Lage bei den Hausherren ist immer noch angespannt. Coach Marco Rose stehen am Dienstag gerade mal zwölf Feldspieler mit Profi-Erfahrung zur Verfügung. Es fehlen Stammkräfte wie Bitshiabu, Simons, Raum, Elmas, Poulsen, Lukeba und Ouedraogo.

Das müssen wir bei der RB Leipzig Aston Villa Prognose durchaus berücksichtigen. Die Gäste fahren ohne Ramsey und Bailey zu den Sachsen.

Unser RB Leipzig - Aston Villa Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Die zahlreichen Verletzten sind schon ein großes Handicap für die Leipziger. Doch in den letzten beiden Partien konnten die Roten Bullen mit viel Kampf und Einsatz trotzdem als Sieger vom Feld gehen.

Der Druck scheint die Mannschaft zudem beflügelt zu haben. Auf der Gegenseite waren die Villans jüngst auch nicht in Topform und können mit zehn Punkten aus den ersten fünf CL-Partien recht entspannt ins Spiel gehen. So trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu und rechnen nicht mit allzu vielen Toren.