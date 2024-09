RB Leipzig - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Findet RB den Schlüssel zu mehr Torgefahr?

Unser RB Leipzig - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Seit drei Pflichtspielen warten die Roten Bullen auf einen Sieg. Diese Serie dürfte im Wett Tipp heute zu Ende gehen.

Auch in dieser Saison wollte RB Leipzig möglichst lange oben mitspielen. Doch nach den ersten fünf Spieltagen hat RB schon vier Punkte Rückstand auf Platz 1. Will man die Tabellenspitze nicht komplett aus den Augen verlieren, muss am Samstag im Heimspiel gegen Augsburg dringend ein Dreier her. Glaubt man der RB Leipzig Augsburg Prognose, stehen die Chancen dafür auch ganz gut.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Happybet den RB Leipzig Augsburg Wett Tipp heute „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Augsburg auf „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“:

Leipzig ist seit 15 BL-Spielen ohne Niederlage

Augsburg ist zu Gast bei RB noch ohne Sieg

Der FCA verlor saisonübergreifend die letzten fünf BL-Auswärtsspiele

RB Leipzig vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Roten Bullen sind gar nicht so überragend in die neue Saison gestartet. Trotzdem schlagen sich die RB Leipzig Augsburg Quoten der Buchmacher, unter denen sich immer mehr Wettanbieter mit Apple Pay befinden, sehr klar auf die Seite der Gastgeber.

Die Quoten für einen Heimsieg bewegen sich nur bei einem Wert von 1,40 und knapp darüber. Setzt ihr dagegen auf einen Erfolg der Gäste, bekommt ihr dafür RB Leipzig Augsburg Wettquoten zwischen 6,50 und 7,50.

RB Leipzig vs Augsburg Prognose: Welche Offensive hat die Nase vorne?

Am 2. Spieltag der neuen Saison war es RB Leipzig vorbehalten, die historische Serie von Leverkusen mit einem 3:2-Sieg in der BayArena zu beenden. Dieser Erfolg brachte den Roten Bullen aber keinen wirklichen Auftrieb. Danach folgten in der Liga zwei torlose Remis gegen Union Berlin und St. Pauli sowie in der Königsklasse eine 1:2-Pleite bei Atletico Madrid. Das Problem der Männer von Coach Marco Rose liegt aktuell in der Offensive. In den ersten vier Bundesliga-Partien 2024/25 erarbeiteten sich die Leipziger erst 17 Chancen und einen x-Goals-Wert von 4,4.

In beiden Kategorien stehen aktuell nur drei Teams schwächer da. Vier Spiele in Folge mit jeweils maximal fünf Torchancen sind zudem ein eingestellter Bundesliga-Negativrekord. Immerhin konnte RB mit 15 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage seinen Vereinsrekord aus der Saison 2018/19 einstellen. Nun wartet eine neue Bestmarke. Zudem spielten die Sachsen an den ersten vier Spieltagen schon dreimal zu Null und haben zusammen mit Union Berlin die beste Abwehr der Liga. Verlass ist auf Peter Gulacsi, der mit einer Quote von 90 Prozent abgewehrter Schüsse im Moment die Nummer 1 im Oberhaus ist.

Am vergangenen Spieltag gegen Mainz 05 gab Augsburg 29 Torschüsse ab und stellte damit einen neuen Vereinsrekord in der Bundesliga auf. Trotzdem gingen die Männer von Coach Jess Thorup mit einer 2:3-Heimpleite vom Feld. Auf der einen Seite haben in dieser BL-Saison nur Bayern (75) und Bayer (91) mehr Torschüsse abgefeuert als der FCA (73). Die Augsburger kommen auch schon auf sieben Treffer. Mehr Tore hatte man nach den ersten vier Spielen einer Bundesligasaison noch nie auf dem Konto. Das Ziel wäre es, diese Serie im RB Leipzig Augsburg Tipp fortzusetzen.

Fünf der sieben Saisontore des FC Augsburg gehen dabei auf das Konto von Neuzugängen. Auf der Gegenseite kassieren die Fuggerstädter aber zu viele einfache Gegentore. Der Wert von zehn Gegentreffern zu diesem Zeitpunkt wurde lediglich in der Vorsaison überboten (12). Nur Kiel (13) und Hoffenheim (11) haben aktuell eine schwächere Abwehr. Immerhin hat Augsburg nach vier Runden 2024/25 mehr Punkte auf dem Konto (4) als in den vergangenen drei Saisonen.

RB Leipzig - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 St. Pauli (A), 1:2 Atletico Madrid (A), 0:0 Union Berlin (H), 3:1 ZFC Meuselwitz (H), 3:2 Bayer Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:3 Mainz (H), 3:1 St. Pauli (H), 4:1 SSV Ulm (H), 0:4 Heidenheim (A), 2:2 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Augsburg: 2:2 (A), 3:0 (H), 3:2 (H), 3:3 (A), 4:0 (H)

Leipzig gehört nicht zu den Lieblingsgegnern von Augsburg in der Bundesliga. Die Roten Bullen haben nur eines der 16 BL-Duelle gegen den FCA verloren. Diese Niederlage setzte es auswärts im September 2017.

Zu Gast bei den Sachsen ist der Unterschied sogar noch deutlicher. Hier waren die Fuggerstädter achtmal zu Gast und brachten nur einen einzigen Punkt mit nach Hause. Zuletzt setzte es fünf Pleiten in der Red-Bull-Arena bei einem Torverhältnis von 4:15.

In diesen fünf Partien erzielte RB gegen den FCA somit im Schnitt drei Tore. Übertreffen die Hausherren auch am Samstag in der RB Leipzig Augsburg Prognose den Wert von 2,5 Toren, wird dies von Sunmaker mit einer Quote von 2,12 belohnt.

Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, dürft ihr euch natürlich den Sunmaker Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr RB Leipzig - Augsburg im TV oder Stream:

28. September 2024, 15:30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden exklusiv bei Sky übertragen. So ist das Duell zwischen RB Leipzig und Augsburg auch beim Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff in der Red Bull Arena ist um 15:30 Uhr, ab dann könnt ihr euren RB Leipzig Augsburg Tipp auf Herz und Nieren prüfen.

RB Leipzig vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi – Geertruida, Orban, Lukeba – Henrichs, Haidara, Kampl, Raum – Sesko, Xavi – Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle (beide Tor), Bitshiabu, Klostermann, Baumgartner, Elmas, Gebel, Seiwald, Vermeeren, Nusa, Poulsen, Silva

Startelf Augsburg: Labrovic – Bauer, Gouweleeuw, Schlotterbeck – Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis – Rexhbecaj, Vargas – Tietz

Ersatzbank Augsburg: Dahmen (Tor), Matsima, Pedersen, Breithaupt, Claude-Maurice, Jensen, Kömür, Koudossou, Maier, Okugawa, Kabadayi, Mounié

Bei den Hausherren fehlen Ouedraogo und Schlager. Zudem ist Lukeba angeschlagen.

Die Gäste müssen in der RB Leipzig Augsburg Prognose auf Klein, Gumny, Oxford und Essende verzichten. Pedersen kehrt wieder in den Kader zurück.

Unser RB Leipzig - Augsburg Tipp: Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore

RB hatte zuletzt einige Probleme im Spiel nach vorne. Da trifft es sich gut, dass man nun auf einen Lieblingsgegner trifft, der sich in dieser Saison gerne einfache Gegentreffer fängt. So spricht am Samstag viel für einen Heimsieg.

Die tolle Serie der Roten Bullen dürfte weitergehen. Dabei fallen endlich auch mal wieder ein paar Treffer.