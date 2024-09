Real Madrid - Espanyol Barcelona Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 11:59 Uhr Real Madrid - Espanyol Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Halten die Königlichen zu Hause die Weiße Weste?

Unser Real Madrid - Espanyol Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.09.2024 lautet: Auf nationaler Ebene gaben sich die Blancos aus der spanischen Hauptstadt im Santiago Bernabeu bisher keine Blöße und sind auch in unserem Wett Tipp heute gegen Espanyol Barcelona zu favorisieren.

Der Champions-League-Rekordsieger aus Madrid entging unter der Woche auf internationaler Ebene gegen den deutschen Vizemeister aus Stuttgart nur knapp einer Blamage. Bis zur 83. Minute deutete viel auf ein 1:1-Remis hin. Zwei späte Tore retteten jedoch den spanischen Rekordmeister. Am fünften La-Liga-Spieltag gilt es auf heimischem Boden in der Real Madrid Espanyol Barcelona Prognose zu bestehen. Die Pericos, wie die Recken aus Katalonien oft genannt werden, blicken zuletzt auf zwei Erfolgserlebnisse und reisen mit breiter Brust nach Madrid.

In unserem Real Madrid Espanyol Barcelona Wett Tipp heute wäre alles andere als ein deutlicher Sieg gegen den Aufsteiger eine Überraschung. Für „Sieg Real Madrid (Handicap -1) & Unter 5,5 Tore“ gewährt Merkur Bets eine Quote von 1,86.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Espanyol Barcelona auf „Sieg Real Madrid (Handicap -1) & Unter 5,5 Tore“:

Real Madrid hat beide Liga-Heimspiele ohne Gegentor gewonnen.

Die Gäste aus Barcelona gehen als Aufsteiger in die Saison und sind den Königlichen spielerisch deutlich unterlegen.

Die Blancos haben 8 der letzten 9 Aufeinandertreffen mit Espanyol im Santiago Bernabeu mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewonnen.

Real Madrid vs Espanyol Barcelona Quoten Analyse:

Laut Bewertung der Buchmacher kann dieses Match nur einen Gewinner zum Vorschein bringen und dieser kommt aus der spanischen Hauptstadt. Dabei schließen wir uns der Meinung der Bookies nahtlos an. Dementsprechend liegen die Real Madrid Espanyol Barcelona Quoten für einen Heimsieg der Königlichen auch nur bei 1,17 im Schnitt. Für einen Auswärtssieg gibt es Quoten bis 14,0.

Die Wettanbieter gehen von einem offensiv geführten Kräftemessen aus und tendieren zu drei oder mehr Toren. Eine Real Madrid Espanyol Wettquote in Höhe von ca. 1,37 untermauert diese These. Dabei ist nicht zwingend mit einem Tor des Aufsteigers zu rechnen. Wer hohe Real Madrid Espanyol Wettquoten präferiert, könnte eine Freebet verwenden, um die eigenen Verluste in Grenzen zu halten.

Real Madrid vs Espanyol Barcelona Prognose: Sorgt der Aufsteiger für ein Fußballwunder?

Die bisherige Saison von Real Madrid lässt sich recht einfach beschreiben: „Zu Hause hui, auswärts pfui!“ Die Königlichen haben bisweilen beide Duelle im Santiago Bernabeu mit Weißer Weste gewonnen und behielten auch in der Königsklasse gegen den VfB Stuttgart die Oberhand. Ganz anders sieht es jedoch auf nationaler Ebene in der Fremde aus. Dort führten nämlich die ersten beiden Auswärtsspiele gegen RCD Mallorca (1:1) und Las Palmas (1:1) lediglich zu einer Punkteteilung. Zuletzt konnte jedoch gegen Real Sociedad der erste Auswärtssieg (2:0) in der noch jungen Saison verbucht werden.

Nach fünf Spieltagen haben die Recken von Trainer Carlo Ancelotti elf Punkte auf dem Konto und belegen den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Barcelona ist mittlerweile auf vier Zähler angewachsen.

Vor allem defensiv hinterlassen die Hauptstädter einen soliden Eindruck und kassierten nur zwei Gegentore an den vergangenen fünf Spieltagen. Alle fünf Ansetzungen im spanischen Oberhaus brachten weniger als 3,5 Tore zum Vorschein. Viermal sollten sogar weniger als 2,5 Treffer fallen. Belibt das auch im Real Madrid Espanyol Barcelona Tipp so?

Real Madrid - Espanyol Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:1 VfB Stuttgart (H), 2:0 Real Sociedad (A), 2:0 Betis Sevilla (H), 1:1 UD Las Palmas (A), 3:0 Real Valladolid (H).

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona: 3:2 Deportivo Alavés (H), 2:1 Rayo Vallecano (H), 0:0 Atlético Madrid (A), 0:1 Real Sociedad (H), 0:1 Real Valladolid (A).

Letzte Spiele Real Madrid vs. Espanyol Barcelona: 3:1 (H), 3:1 (A), 4:0 (H), 1:2 (A), 1:0 (A).

In der vergangenen Spielzeit feierten die Recken aus dem Nordosten Spaniens den direkten Wiederaufstieg. Dabei wurden lediglich 17 der insgesamt 42 Spiele im spanischen Unterhaus gewonnen (18U, 7N). Letztlich setzten sich die Schützlinge von Trainer Manolo Gonzalez in der Relegation gegen Gijon und Oviedo durch und kehrten zurück in die oberste spanische Spielklasse.

In dieser legte der Aufsteiger einen Fehlstart hin und musste die ersten beiden Spieltage mit Niederlagen gegen Valladolid (0:1) und Real Sociedad (0:1) abschreiben. Die Katalanen schüttelten sich jedoch nur kurz und sorgten im dritten Spiel bei Atletico Madrid mit einem torlosen Remis für eine Überraschung. Das Unentschieden gab Rückenwind für die kommenden beiden Duelle gegen Rayo Vallecano (2:1) und Alaves (3:2). Mit den Königlichen scheint nun in der Real Madrid Espanyol Barcelona Prognose der „Endgegner“ zu warten.

Vor allem defensiv ist noch Luft nach oben. Die letzten beiden Liga-Duelle brachten drei Gegentore zum Vorschein. Gegen Real dürfte jeder Aussetzer der von Manolo Gonzalez präferierten Viererkette eiskalt bestraft werden. Alle fünf Begegnungen im spanischen Oberhaus absolvierte Espanyol mit weniger als 5,5 Toren.

So seht ihr Real Madrid - Espanyol Barcelona im TV oder Stream:

21. September 2024, 21:00 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Real Madrid vs Espanyol Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Carvajal, Rüdiger, F. Mendy - Tchouameni, Fede Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran Gonzalez, Lunin, Militao, Vallejo, Garcia, Modric, Güler, Endrick

Startelf Espanyol Barcelona: Garcia - El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero - Tejero, Kral, Aguado, Carreras - Javi Puado, Veliz

Ersatzbank Espanyol Barcelona: Fortuno, Pacheco, Gomez, Olivan, Gragera, Pol Lozano, Salvi, Pere Milla, Roca, Ünüvar, Cardona, Cheddira

Bei den Königlichen kehrte zuletzt Jude Bellingham nach seiner Verletzungspause zurück in die Startformation. Auch gegen Espanyol dürfte der Superstar gemeinsam mit Vinicius Junior und Kylian Mbappe der Abwehr der Gäste gehörig zusetzen. Letzterer zeigte sich kürzlich auf nationaler Ebene mit einem Doppelpack gegen Real Sociedad in Torjäger-Laune. Allgemein ist der französische Neuzugang mit drei Treffern Madrids bester Angreifer.

Beim Aufsteiger sorgte jüngst Kapitän Javi Puado mit einem Hattrick für Furore. Ansonsten dürfte Coach Manolo Gonzalez das Spiel weitestgehend defensiv halten. Im Auswärtsduell bei Atletico Madrid agierte Espanyol im 5-3-2 und bot kaum Räume vor dem eigenen Sechzehner. Gelingt dies auch in der Real Madrid Espanyol Barcelona Prognose?

Unser Real Madrid - Espanyol Barcelona Tipp: Sieg Real Madrid (Handicap -1) & Unter 5,5 Tore

Selbst wenn sich der Aufsteiger mit allen elf Mann in den Sechzehner stellen sollte, dürfte der spanische Rekordmeister über die passenden Mittel verfügen, um das Abwehrbollwerk der Gäste zu knacken.

Spielerisch sind die Hauptstädter deutlich überlegen und haben im bisherigen Saisonverlauf ihre Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seit April 1996 haben die Katalanen nicht mehr im Santiago Bernabeu gewonnen. Auch diesmal ist mit einer deutlichen Niederlage zu rechnen. Aufgrund der vermutlich defensiven Spielausrichtung des Aufsteigers gehen wir von keinem Schützenfest aus.