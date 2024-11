Real Madrid - Getafe Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2024

SPORT1 Betting 30.11.2024 • 07:00 Uhr Real Madrid - Getafe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleiben die Königlichen an Barca dran?

Unser Real Madrid - Getafe Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 01.12.2024 lautet: Nach einer weiteren Niederlage in der Königsklasse sind Los Blancos in der heimischen Liga auf Wiedergutmachung aus. Trotz zahlreicher Verletzter sieht der Wett Tipp heute die Hausherren vorne.

Normalerweise ist die Champions League der Lieblingswettbewerb von Real Madrid. Doch in dieser Saison fremdeln die Königlichen mit der Königsklasse. Von den ersten fünf Spielen der laufenden CL-Saison konnten Los Blancos nur zwei gewinnen. Nach den Niederlagen gegen Lille, Milan und Liverpool muss der Titelverteidiger sogar um den Einzug in die K.-o.-Playoffs bangen. In La Liga konnte Real zuletzt immerhin den Rückstand auf Tabellenführer Barcelona wieder deutlich verkürzen. In unserer Real Madrid Getafe Prognose soll diese Serie ausgebaut werden.

Wir trauen das den Gastgebern zu und spielen mit einer Quote von 1,64 bei Merkur Bets den Real Madrid Getafe Wett Tipp heute „Sieg Real & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Getafe auf „Sieg Real & Unter 4,5 Tore“:

Getafe wartet saisonübergreifend seit 8 Liga-Gastspielen auf einen Sieg.

Real ist das beste Heimteam in La Liga.

Die letzten 15 Derbys zu Gast in Madrid haben die Azulones alle verloren.

Real Madrid vs Getafe Quoten Analyse:

Die Azulones stehen in der Tabelle nur auf Rang 15, drei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Das ist einer der Gründe, warum die Real Madrid Getafe Quoten den Gästen nicht wirklich etwas zutrauen.

Für einen Erfolg des GCF klettern die Quoten auf Werte zwischen 8,50 und 10,0. Für einen Dreier der Hausherren müsst ihr euch bei den Wettanbietern ohne Steuer mit Real Madrid Getafe Wettquoten von maximal 1,38 begnügen.

Real Madrid vs Getafe Prognose: Können die Blancos die zahlreichen Verletzten kompensieren?

Zwischenzeitlich hatte Real in La Liga schon neun Punkte Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona. Doch nach dem 0:4 im Clasico daheim gegen die Blaugrana haben sich die Blancos mit einem 4:0 gegen Osasuna und einem 3:0 gegen Leganes wieder etwas gefangen. Da auch Barca zuletzt einige Punkte liegen ließ, ist Madrid nur noch vier Zähler hinter Rang eins zurück. Dabei hat man auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Einer von mehreren Gründen für das Straucheln ist die bittere Verletztenserie.

Coach Carlo Ancelotti muss schon länger auf Dani Carvajal, David Alaba und Eder Militao verzichten. Auch Vinicius Junior kann aktuell nicht eingesetzt werden. Womöglich schaffen es immerhin Tchouameni und Rodrygo am Sonntag wieder in den Kader. Ein weiteres Problem macht Neuzugang Kylian Mbappé. Der Nationalspieler gibt bisher in Madrid eine sehr unglückliche Figur ab, taucht oft unter, lässt zu viele Chancen liegen und leistet sich viele einfache Fehler. Zudem vergab der Franzose am Mittwoch gegen Liverpool einen Elfmeter. Elf Gegentore in La Liga sind für Real weiterhin die zweitbeste Bilanz hinter Atletico (8).

Im April 2023 kehrte Coach Jose Bordalas zum Getafe CF zurück und bewahrte den Verein in den letzten sieben Partien der Saison vor dem Abstieg. In der vergangenen Spielzeit schafften es die Azulones unter Bordalas ins gesicherte Mittelfeld und hatten am Ende zehn Punkte Polster auf die Gefahrenzone. In 19 Gastspielen hatte der Verein aus dem Vorort von Madrid aber nur zwei Siege gefeiert. Und auch 2024/25 tut sich der GCF auf des Gegners Platz schwer.

Als eines von drei La-Liga-Teams ist Geta noch ohne Dreier in der Fremde. In sechs Gastspielen reichte es lediglich für drei Treffer. So war der Verein in dieser Saison noch nicht besser als Rang 12 platziert und kommt gerade mal auf zwei Siege und zehn Tore. Kein La-Liga-Kontrahent kann nach 14 Spieltagen eine schwächere Offensive vorweisen. Zuletzt feierte Getafe mit dem 2:0 daheim gegen Real Valladolid und dem 3:0 im Pokal bei Manises allerdings zwei Pflichtspielerfolge in Serie.

Real Madrid - Getafe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:2 Liverpool (A), 3:0 Leganes (A), 4:0 Osasuna (H), 1:3 AC Milan (H), 0:4 Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Getafe: 3:0 Manises (A), 2:0 Real Valladolid (H), 0:1 Girona (H), 0:1 Celta Vigo (A), 1:1 Valencia (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Getafe: 2:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 2:0 (H)

Das kleine Derby zwischen Real Madrid und Getafe wurde 38-mal ausgetragen. Die Königlichen führen die Bilanz mit 28 Siegen klar an. Demgegenüber stehen für die Azulones sechs Siege und vier Remis in der Bilanz. Fünf der sechs Erfolge feierte der „kleine Nachbar“ der Königlichen vor den eigenen Fans.

Im Estadio Santiago Bernabeu kassierte der GCF in 19 Gastspielen 17 Niederlagen. Nur in den Saisons 2006/07 (1:1) und 2007/08 (1:0) konnte Geta bei Los Blancos etwas Zählbares mitnehmen. Die letzten 15 Derbys bei Real gingen alle verloren.

In den letzten 12 Aufeinandertreffen hätte die Wette „Beide Teams treffen - Nein“ elfmal Erfolg gehabt. In diesem Zeitraum wurde der Wert von 2,5 Toren auch lediglich zweimal übertroffen.

Real Madrid vs Getafe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, F. Mendy - Dani Ceballos, Modric, Arda Güler, Bellingham - Brahim Diaz, Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin (Tor), Aguado, Vallejo, de Llanos, Garcia, Yanez, Vazquez, Fran Garcia, Endrick, Tchouameni, Rodrygo

Startelf Getafe: David Soria - Nyom, Djené, Alderete, Diego Rico - Alex Sola, Arambarri, Luis Milla, Perez - Yildirim, Uche

Ersatzbank Getafe: Letacek (Tor), Aberdin, Arguelles, Berrocal, Peter, Iglesias, Alvaro, Domingos Duarte, Yellu Santiago

Die zahlreichen Verletzten sind bei der Real Madrid Getafe Prognose schon ein Handicap für die Hausherren. Doch auch bei den Gästen fallen wichtige Spieler wie Mayoral, Dakonam, Yildirim und Alena aus.

Unser Real Madrid - Getafe Tipp: „Sieg Real & Unter 4,5 Tore“

Bei Real wird die Verletztenliste immer länger. Damit wird es für die Königlichen immer schwerer, die Saisonziele zu erreichen. Im Heimspiel gegen Getafe stehen die Chancen aber trotzdem weiterhin recht gut.

Denn Carlo Ancelotti kann immer noch einiges an Qualität auf den Platz schicken. Auch ist Madrid das beste Heimteam in La Liga. Zudem sind die Azulones in dieser Saison mal wieder sehr auswärtsschwach und nur wenig torgefährlich.

Der GCF wartet saisonübergreifend seit acht Liga-Gastspielen auf einen Sieg. Diese Serie wird sich am Sonntag fortsetzen. Da die Hausherren in der Offensive auch nicht in Topform und Bestbesetzung sind, dürfte es kein Torfestival geben.