Real Sociedad – Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten

Grundlegend geht es für beide Mannschaften am letzten La-Liga-Spieltag um nichts mehr. Real Sociedad steht bereits in der Europa League und die Hauptstädter werden in der Königsklasse antreten. Dennoch geht es am Samstag in der Reale-Arena für beide Konkurrenten um die Ehre. Diese muss sich Atletico Madrid nach dem vernichtenden 1:4 am vergangenen Spieltag gegen Osasuna zurückverdienen.