Regensburg - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 02.11.24

SPORT1 Betting 31.10.2024 • 23:00 Uhr Regensburg - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der Jahn ein Zeichen setzen?

Unser Regensburg - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Bleiben auch nach der Entlassung von Joe Enochs die Abwehrprobleme des SSV bestehen? In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mehrere Gäste-Treffer.

Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie soll es beim SSV Jahn wieder aufwärts gehen. Noch ist ein solcher aber nicht gefunden, sodass Interimstrainer Andreas Patz auch am Samstag an der Seitenlinie stehen wird. In unserer Regensburg Elversberg Prognose können wir ihm keine angenehmen 90 Minuten bescheinigen. Die Gäste präsentieren sich nämlich in guter Verfassung und sind aktuell das formstärkste Team im Unterhaus.

Nicht zuletzt deswegen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Elversberg über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Elversberg auf „Elversberg über 1,5 Tore“:

Regensburg kassierte an 8 der bisherigen 10 Spieltage mindestens 2 Gegentore.

Elversberg holte 10 Punkte aus den letzten 4 Zweitliga-Spielen.

Mit einer 1-1-8-Bilanz und 4:30 Toren steht der Jahn am Tabellenende.

Regensburg vs Elversberg Quoten Analyse:

Auch die Buchmacher, von denen immer mehr Sportwetten mit PayPal anbieten, wissen um die schwachen Auftritte des SSV. So ist es wenig verwunderlich, dass gemäß der Regensburg vs Elversberg Quoten die Gäste als Favorit in die Begegnung gehen. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Höchstquoten von 1,88.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,10 für einen Tipp auf einen Heimerfolg. Insgesamt erwarten die Bookies ein torreiches Match. Die Regensburg gegen Elversberg Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ knacken gerade so die Marke von 1,50. Für Wetten auf einen Treffer mehr gibt es allerdings schon Quoten bis 2,52.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Elversberg Prognose: SVE aktuell eine Nummer zu groß

Lange hatte er Rückdeckung bekommen, doch nach der historischen 3:8-Packung in Nürnberg am vergangenen Spieltag musste Joe Enochs als Trainer in Regensburg gehen. Wenig überraschend konnte ihn nicht mal mehr die Tatsache retten, dass der Jahn nach zuvor sieben torlosen Spielen in Folge in diesem Match sogar dreimal treffen konnte.

Insgesamt steht der SSV nach zehn Spieltagen bei schon 30 Gegentoren. So viele Gegentreffer in den ersten zehn Zweitliga-Partien einer Saison hat noch nie ein Team kassiert. Selbst stellt der Jahn mit nur vier Toren die mit Abstand schlechteste Offensive. Die nächst wenigsten Treffer hat Mit-Aufsteiger Ulm mit schon zehn Toren.

Gegen die Spatzen feierte der Jahn am zweiten Spieltag den bislang einzigen Sieg in der laufenden Zweitliga-Saison. Heißt: Seit acht Partien wartet der SSV auf einen neuerlichen Dreier. in diesen letzten acht Spielen gab es nur einen Punkt. Zu Hause wartet man seit vier Zweitliga-Partien auf einen Sieg - laufender Vereins-Negativrekord im Unterhaus.

In den ersten insgesamt fünf Heimpartien der aktuellen Zweitliga-Spielzeit schoss der Jahn nur ein einziges Törchen. Eine derart schlechte Ausbeute in der 2. Bundesliga hatte zuletzt Alemannia Aachen vor 13 Jahren. Man sieht also: Es gibt nicht viel, was in der Regensburg Elversberg Prognose für die Gastgeber spricht.

Regensburg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 1:0 Fürth (H), 3:8 Nürnberg (A), 0:3 Düsseldorf (H), 0:3 Paderborn (A), 0:0 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:3 Leverkusen (A), 4:2 HSV (H), 1:1 Münster (A), 1:0 Kaiserslautern (H), 4:1 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs Elversberg: 0:0 (H), 1:3 (A), 2:0 (A), 2:2 (H), 1:1 (A)

Mit den Saarländern kommt nun die Mannschaft der Stunde in das Jahnstadion. Aus den letzten vier Zweitliga-Partien holte die SVE zehn von zwölf möglichen Punkten. Das schaffte sonst kein anderes Team. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen die Elversberger mit einer 3-1-1-Bilanz und 11:7 Toren auf dem ersten Platz.

Nur einmal zuvor in ihrer Zweitliga-Historie konnten die Saarländer viermal in Folge ungeschlagen bleiben. Besonders interessant: Mit den drei Siegen, die sie an den letzten vier Spieltagen holten, gab es genauso viele wie in den saisonübergreifend letzten 15 Partien im Unterhaus.

Am vergangenen Wochenende konnte die SVE den Hamburger SV zu Hause trotz eines frühen 0:1-Rückstandes am Ende mit 4:2 bezwingen. Aber auch auswärts zeigte Elversberg in dieser Saison schon seine Qualitäten, wie zum Beispiel beim 4:1-Sieg bei der Hertha. Von bisher fünf Auswärtspartien in dieser Zweitliga-Spielzeit wurde nur eines verloren (1S, 3U).

Nach alldem kann man sicherlich nachvollziehen, warum die Quoten für den Regensburg Elversberg Tipp auf einen Sieg der Gäste deutlich unter den Wettquoten für einen Heimerfolg liegen. Mit einer Quote von 1,95 für einen Tipp auf die SVE liefert Merkur Bets aktuell die Höchstquote. Mehr Infos zu diesem Bookie gibt es in unserem Merkur Bets Test.

So seht ihr Regensburg - Elversberg im TV oder Stream:

02. November 2024, 13 Uhr, Jahnstadion Regensburg, Regensburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wenn ihr euren Regensburg Elversberg Tipp live und in Farbe mitverfolgen wollt, dann könnt ihr das bei Sky im TV oder Stream tun. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abo. Alternativ lässt sich die Begegnung auch bei WOW streamen, dort allerdings ebenfalls nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos.

Mit vier Punkten nach zehn Spieltagen spielt der Jahn seine schwächste Saison in der 2. Bundesliga. Schlechtes Omen: Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel gab es zuvor elf Teams, die nach zehn Partien maximal vier Zähler hatten. Von diesen schaffte am Ende nur eines den Klassenerhalt: Der FC Ingolstadt in der Saison 2010/11.

Regensburg vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt; Ziegele, Bittroff, Breunig; Pröger, Bulic, Viet, Bauer, Ernst; Hottmann, Kother

Ersatzbank Regensburg: Weidinger, Anspach, Galjen, Geipl, Kühlwetter, Eisenhuth, Ganaus, Huth, Ochojski

Startelf Elversberg: Kristof; Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer; Petkov, Fellhauer, Sickinger, Damar; Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Dürholtz, Gerezgiher, Schmahl, Stock, Feil, Mahmoud, Sicker, Zimmerschied

Zuletzt kreuzten die beiden Vereine in der Drittliga-Saison 2013/14 die Klingen. Die SVE gewann zu Hause mit 3:1 und im Rückspiel gab es dann eine Nullnummer. Für unsere Regensburg Elversberg Prognose haben diese letzten Duelle allerdings keine Relevanz.

Interessant ist da schon eher die Tatsache, dass die Saarländer keines der letzten drei Zweitliga-Spiele gegen einen Aufsteiger gewonnen haben (1U, 2N). Auswärts haben sie in der 2. Bundesliga allerdings noch nie gegen einen Aufsteiger verloren (2S, 1U).

Unser Regensburg - Elversberg Tipp: „Elversberg über 1,5 Tore“

Ein Trainerwechsel sorgt zugegebenermaßen oft für neue Impulse im Team und Verein. So konnte der Jahn immerhin am Dienstag mit einem 1:0-Heimsieg im DFB-Pokal gegen Fürth eine Runde weiterkommen. Doch ob jetzt der Knoten geplatzt ist? Wir können uns nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht vorstellen, dass Regensburg nun plötzlich groß aufspielt. In sieben Zweitliga-Spielen in Folge gab es kein Tor und als man dann schon mal dreimal traf, gab es hinten acht Einschläge.

Elversberg ist dagegen im Unterhaus die Mannschaft der Stunde, schenkte zuletzt dem HSV vier Stück ein und traf auch bei der Hertha viermal ins Schwarze, sodass zwei Treffer gegen die mit Abstand schlechteste Defensive im Unterhaus mehr als nur möglich sein sollten. Und die 0:3-Niederlage der Saarländer am Dienstag bei Meister Leverkusen im Pokal sollte der guten Form in der Liga keinen Abbruch tun.