Regensburg - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2024

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 23:00 Uhr Regensburg - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Klettern die Geißböcke in der Tabelle nach oben?

Unser Regensburg - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.12.2024 lautet: Die Kölner vergaben zuletzt auf heimischem Boden einen fast sicher geglaubten Sieg gegen Hannover. In unserem Wett Tipp heute sollen beim Tabellenschlusslicht in Regensburg drei Punkte herausschauen.

Für Regensburg wird die Luft langsam dünner. Mit nur acht Punkten belegt der Aufsteiger im deutschen Unterhaus den letzten Platz und hat in unserer Regensburg Köln Prognose mit dem Effzeh keinen einfachen Gegner vor der Brust. Die Domstädter holten zuletzt drei Siege und ein Remis. Ein weiterer Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht dürfte fest eingeplant sein.

Spielerisch können die Regensburger den Gästen nicht das Wasser reichen und werden voraussichtlich trotz Heimvorteils keinen leichten Stand haben. In unserem Regensburg Köln Wett Tipp heute spielen wir “Sieg Köln & Unter 4,5 Tore” zu einer Quote von 1,87 bei Betano .

Darum tippen wir bei Regensburg vs Köln auf “Sieg Köln & Unter 4,5 Tore”:

Köln weist den teuersten Kader der 2. Bundesliga auf.

Regensburg stellt die schwächste Heim-Offensive der Liga (2 Tore).

Der Effzeh holte kürzlich auswärts 2 Liga-Erfolge.

Regensburg vs Köln Quoten Analyse:

Die Regensburg Köln Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt tendieren ganz klar in Richtung Auswärtssieg. Für diesen servieren die Bookies den durchschnittlich 1,5-fachen Wetteinsatz. Wer jedoch zu einem Triumph der Gastgeber tendiert, erhält den bis zu sechsfachen Wetteinsatz. Hierbei bietet sich der Einsatz einer Gratiswette an, um eigene Verluste auszuschließen.

Wenngleich Regensburg nicht gerade für das Torschießen bekannt ist, gehen die Wettanbieter von drei oder mehr Toren aus und stellen durchschnittliche Regensburg Köln Wettquoten von 1,65 in Aussicht. Auch Tore auf beiden Seiten sind keineswegs ausgeschlossen.

Regensburg vs Köln Prognose: Tankt Regensburg wieder Mut?

Andreas Patz ersetzte Ende Oktober in Regensburg den bis dato erfolglosen Trainer Joe Enochs. Der 41-Jährige hätte kaum besser ins Amt starten können. Die ersten beiden Liga-Duelle führten zu knappen Erfolgen gegen Greuther Fürth und SV Elversberg. In beiden Ansetzungen hielt Regensburg die Null.

Die starken Leistungen wurden jedoch zuletzt keineswegs bestätigt. Nur ein Remis konnte aus den vergangenen vier Spielen wettbewerbsübergreifend geholt werden. Dieses kam nach einem 0:0 gegen Eintracht Braunschweig zum Vorschein. Die anderen drei Duelle gingen gegen Schalke (0:2), Magdeburg (0:1) und den VfB Stuttgart (0:3, DFB-Pokal) verloren.

Nach dem Ausscheiden aus dem Pokal liegt nun der Fokus voll und ganz auf dem Klassenerhalt. Dazu gilt es in erster Linie, die Heimbilanz aufzubessern. Nur eine Sieg resultierte aus den letzten sechs Heimspielen (1U, 4N).

In unserem Regensburg Köln Tipp besteht für die Hausherren die Hauptaufgabe darin, die Offensive zu beleben. In sieben Heimspielen konnten nur zwei Tore erzielt werden. Die Abwehr musste auf der anderen Seite zu Hause elf Gegentore hinnehmen.

Regensburg - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:3 VfB Stuttgart (H), 0:0 Eintracht Braunschweig (A), 0:1 Magdeburg (H), 0:2 FC Schalke 04 (A), 1:0 SV Elversberg (H).

Letzte 5 Spiele Köln: 2:1 n.V. Hertha BSC (H), 2:2 Hannover 96 (H), 1:0 Preußen Münster (A), 1:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Hertha BSC (A).

Letzte Spiele Regensburg vs. Köln: 4:3 n.E. (H), 4:3 n.E. (H), 5:3 (A), 1:3 (H), 1:2 (A).

Erst in der vergangenen Spielzeit sind die Geißböcke aus Köln als Tabellenvorletzter direkt aus dem deutschen Oberhaus abgestiegen und hegen in dieser Saison den Anspruch, in die Bundesliga zurückzukehren. Die Mittel sind zweifelsohne vorhanden. Immerhin verfügt der Effzeh mit 63,2 Millionen Euro über den teuersten Kader der 2. Bundesliga.

Kürzlich war ein Aufwärtstrend bei der Elf von Trainer Gerhard Struber zu verzeichnen. Zehn von möglichen zwölf Punkten resultierten nämlich aus den vergangenen vier Spieltagen. In der Tabelle kletterten die Recken aus der Domstadt auf Rang 7 und zeigen nur noch einen Zähler Rückstand zur Aufstiegszone auf, was sie für die Regensburg Köln Prognose zusätzlich motiviert.

Nachdem die ersten vier Fernduelle im deutschen Unterhaus nur einen Sieg mit sich gebracht haben, steigerten die Kölner zuletzt auswärts ihre Leistungen und setzten sich gegen Hertha BSC und Preußen Münster durch. Beide Erfolgserlebnisse wurden mit einem knappen 1:0 verbucht. Fünf der bisherigen sechs Begegnungen in der Ferne führten zu weniger als 4,5 Toren.

So seht ihr Regensburg - Köln im TV oder Stream:

08. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Jahnstadion Regensburg, Regensburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Begegnung zwischen Regensburg und Köln ist nur bei Sky zu sehen. Eine Tatsache, die darauf zurückzuführen ist, dass der Bezahlsender die kompletten Rechte für die 2. Bundesliga besitzt, zusätzlich überträgt Sport1 jeweils das Top-Spiel am Samstagabend.

Wer das Duell am Sonntag ab 13:30 schauen möchte, benötigt aber ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky.

Regensburg vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt - Wurm, Bittroff, L. Breunig - Ochojski, Bulic, S. Ernst, Hein - Pröger, Kother - Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Weidinger, Ziegele, Eisenhuth, Ouro-Tagba, Ganaus, Huth, Hottmann, Galjen

Startelf Köln: Schwäbe - Pauli, Hübers, Heintz - Thielmann, Martel, Huseinbasic, Finkgräfe - Ljubicic - Lemperle, Maina

Ersatzbank Köln: Köbbing, Pentke, Urbig, Bakatukanda, R. Carstensen, Kilian, Paqarada, Soldo, Kainz, Obuz, Olesen, Wäschenbach, Adamyan, F. Dietz, Downs, S. Tigges, Uth, Waldschmidt

Regensburg muss im Mittelfeld auf Andreas Geipl verzichten. Der 32-Jährige ist für die Begegnung gesperrt. Darüber hinaus fallen Oscar Schönfelder, Christian Schmidt und Max Meyer verletzungsbedingt aus.

Bis auf Jacob Christensen haben die Gäste aus der Domstadt keine Ausfälle zu beklagen und können mit ihrer besten Elf auflaufen. Für offensive Durchschlagskraft dürfte dabei einmal mehr Tim Lemperle sorgen. Der Neuner spielt eine sehr starke Saison und erzielte sieben Tore in 14 Spielen. Ein weiterer Treffer ist in unserer Regensburg Köln Prognose keineswegs ausgeschlossen.

Unser Regensburg - Köln Tipp: Sieg Köln & Unter 4,5 Tore

Der Aufsteiger aus Regensburg legte zuletzt vor allem offensiv sehr große Probleme an den Tag und versäumte in drei Liga-Spielen einen Torerfolg. Auch im DFB-Pokal blieb ein eigener Treffer aus.

Wesentlich stärker präsentieren sich hingegen die Geißböcke, die wettbewerbsübergreifend fünf der jüngsten sechs Spiele siegreich gestalteten.

In einem defensiv geführten Kräftemessen räumen wir den Gästen klare Vorteile ein und tendieren zum Auswärtssieg.