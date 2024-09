Regensburg - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten 22.9.

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 23:00 Uhr Regensburg - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gewinnt der Jahn auch das 2. Aufsteiger-Duell?

Unser Regensburg - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.09.2024 lautet: In der Vorsaison gab es in beiden Duellen Tore auf beiden Seiten. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Nach Ulm am zweiten Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison erwartet der Jahn am Sonntag nun den anderen Mitaufsteiger im Kampf um drei Punkte für das Ziel Klassenerhalt. In unserer Regensburg Preußen Münster Prognose werfen wir unter anderem einen Blick auf den bisherigen Saisonverlauf beider Teams.

Dieser bringt jeweils eine Reihe von Niederlagen zum Vorschein. Die letzten direkten Duelle gingen an den Jahn, doch aktuell erachten wir eine Torwette als die bessere Alternative. Wir entscheiden uns für den Regensburg Preußen Münster Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,65 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Preußen Münster auf „Beide Teams treffen“:

Regensburg erzielte das bislang einzige Tor zu Hause gegen Aufsteiger Ulm.

Münster hat von allen 3 Aufsteigern bislang die meisten Tore geschossen (5).

Beide Duelle in der Vorsaison endeten mit Treffern auf beiden Seiten.

Regensburg vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher in diesem Aufsteiger-Duell schlägt sich leicht auf die Seite der Gastgeber. Regensburg Preußen Münster Quoten von bis zu 2,40 zeugen allerdings von allem anderen als von einer echten Favoritenstellung des Jahn. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man seinen Einsatz in etwa verdreifachen.

Tore auf beiden Seiten halten die Bookies genau wie wir für recht wahrscheinlich. Trotzdem sind die Regensburg Preußen Münster Wettquoten für „Beide Teams treffen“ noch so, dass man sie sinnvoll anspielen kann. Merkur Bets liefert mit der eingangs erwähnten 1,65 aktuell die Höchstquote. Mehr Infos zu diesem Bookie gibt es in unserem Merkur Bets Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Preußen Münster Prognose: Duell auf Augenhöhe

Regensburg war zuletzt die Schießbude der 2. Bundesliga. Nach dem 0:2 bei der Hertha und dem 0:4 zu Hause gegen Fürth ging auch die Partie am vergangenen Wochenende beim HSV mit 0:5 verloren. Es war für den Jahn die vierte Zu-Null-Pleite im fünften Zweitliga-Spiel dieser Saison.

Bereits zum Saisonauftakt verlor man ohne eigenen Treffer in Hannover (0:2). Überhaupt hat der SSV bisher nur ein einziges Tor zustande gebracht. Das reichte aber, um am zweiten Spieltag zuhause gegen Mitaufsteiger Ulm zu gewinnen und die bisher einzigen drei Punkte zu sammeln. Die besten Voraussetzungen für den Regensburg Preußen Münster Tipp sind das aber nicht.

Mit lediglich einem Treffer stellt der Jahn wenig überraschend die derzeit schwächste Offensive im Unterhaus. Drei Punkte nach fünf Spieltagen bedeuten für den SSV zudem den geteilt schwächsten Start in eine Zweitliga-Saison. Vor zwölf Jahren startete man genauso schlecht und stieg am Ende der Spielzeit als Letzter in die 3. Liga ab.

Nach alldem sind wir in der Regensburg Preußen Münster Prognose mit einem Tipp in Richtung der Gastgeber vorsichtig, auch wenn die Gäste sogar noch weniger Zähler auf dem Konto haben. Allerdings kommt zum Beispiel auch kein Team nach den bisherigen fünf Spieltagen auf so wenige Torabschlüsse wie der Jahn (13).

Regensburg - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:5 HSV (A), 5:1 Unterhaching (H), 0:4 Fürth (H), 0:2 Hertha (A), 1:0 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 3:3 Paderborn (H), 3:2 Bremen (H), 1:4 HSV (A), 0:5 Stuttgart (H), 0:1 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs Preußen Münster: 3:1 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 3:1 (H), 0:3 (A)

Mit fünf Treffern haben die Gäste aus Münster von allen drei Aufsteigern die meisten. Allein drei Tore erzielten die Preußen am vergangenen Wochenende beim 3:3 gegen das noch ungeschlagene Paderborn. Dabei bewiesen sie nach zweimaligem Rückstand und dem 2:3 in der 85. Minute Moral und erzielten in der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand.

Für den SCP war es nach dem torlosen Remis gegen Hannover am zweiten Spieltag der zweite Punkt der laufenden Zweitliga-Saison. Die anderen drei Partien hat der Aufsteiger mit insgesamt 2:8 Toren verloren. Dennoch sehen wir die Gäste in unserem Regensburg Preußen Münster Tipp keinesfalls chancenlos.

Zeit für einen Sieg der Münsteraner wäre es jedenfalls mal wieder. Ihr letzter Erfolg in der 2. Bundesliga datiert vom Mai 1991, als sie bei den Stuttgarter Kickers mit 2:0 gewannen. Zusammen mit den restlichen Partien aus der damaligen Saison hat der SCP keines der letzten elf Spiele im Unterhaus gewonnen (3U, 8N).

Auch für die Gäste bedeuten die zwei Punkte nach fünf Spieltagen den schlechtesten Start in ihrer Zweitliga-Historie. Zusammen mit dem dritten Aufsteiger Ulm kommen die Zweitliga-Rückkehrer auf insgesamt nur einen Sieg an den ersten fünf Spieltagen - und dieser resultiert auch noch aus einem direkten Duell. Noch nie starteten drei Aufsteiger so schlecht.

So seht ihr Regensburg - Preußen Münster im TV oder Stream:

22. September 2024, 13:30 Uhr, Jahnstadion Regensburg, Regensburg

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Es bedarf wohl keiner sonderlichen Erwähnung, dass die Partien der 2. Bundesliga auch in dieser Saison wieder bei Sky im TV und Stream laufen. Gerne wird in diesem Zusammenhang aber auch der Streaming-Anbieter WOW vergessen, der im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos diese Partien ebenfalls zeigt.

In der Vorsaison gingen beide Vergleiche an den Jahn, der damit seine Serie gegen den SCP auf vier Siege in Folge hochschrauben konnte. Ob dieser in der Regensburg Preußen Münster Prognose dieser Serie einen weiteren Dreier hinzufügen kann?

Regensburg vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt; Ochojski, Ballas, Breunig, Schönfelder; Geipl, Ernst, Pröger, Viet, Kother; Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Ziegele, Bauer, Bulic, Hein, Hottmann, Meyer, Ganaus, Wurm

Startelf Preußen Münster: Schenk; ter Horst, Paetow, Frenkert, Kirkeskov; Preißinger, Kyerewaa, Hendrix; Mees, Fridjonsson, Lorenz

Ersatzbank Preußen Münster: Bräuer, Grodowski, Bouchama, Koulis, Nemeth, Scherder, Deters, Makridis

Nur Braunschweig kassierte an den bisherigen fünf Spieltagen mehr Gegentreffer (16) als der Jahn (13) und der SCP (11). Entsprechend könnte man den Regensburg Preußen Münster Tipp auch um den Zusatz „Über 2,5 Tore“ erweitern.

Für diese Kombi gibt es zum Beispiel bei Bet365 eine Quote von 2,00. Mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode erhalten Neukunden derzeit 100 Prozent bis zu 100 Euro in Wett-Credits auf die erste Einzahlung.

Unser Regensburg - Preußen Münster Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Klubs zeichneten sich in der bisherigen Saison vor allem durch eines aus: Gegentore! Allein an den letzten beiden Spieltagen klingelte es neun Mal im Kasten der Regensburger, während der Ball in den letzten zwei Zweitliga-Partien sieben Mal im Tor von Münster einschlug. Der Jahn will zu Hause den nächsten Mitaufsteiger schlagen, während der SCP endlich den ersten Dreier einfahren will. Es könnte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten ergeben.