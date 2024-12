Regensburg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 3.12.24

SPORT1 Betting 02.12.2024 • 09:14 Uhr Regensburg - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Haben die Schwaben verlernt zu gewinnen?

Unser Regensburg - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 03.12.2024 lautet: Im DFB-Pokal haben die Stuttgarter den Tabellenletzten des deutschen Unterhauses vor der Brust und wollen in unserem Wett Tipp heute ihre Formkrise beenden.

Erst in der vergangenen Spielzeit waren die Regensburger in die 2. Bundesliga aufgestiegen und drohen gleich in der ersten Saison die Klasse nicht halten zu können. Nur zwei Siege stehen nach 14 Spieltagen zu Buche. Das Tabellenschlusslicht zeigt bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz auf. In unserer Regensburg VfB Stuttgart Prognose soll der DFB-Pokal für Abwechslung sorgen. Mit den Kickern aus dem Schwabenland wartet jedoch keine einfache Aufgabe.

Der Bundesligist dürfte deutlich überlegen sein. Aus diesem Grund spielen wir unseren Regensburg VfB Stuttgart Wett Tipp heute auf “Sieg VfB Stuttgart (Handicap -1)‟ zu einer Quote von 1,65 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Regensburg vs VfB Stuttgart auf “Sieg VfB Stuttgart (Handicap -1)”:

Der VfB spielt eine Klasse über den Kickern aus Bayern.

Regensburg belegt den letzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga.

Die Schwaben haben die letzten 3 Duelle gegen den Underdog teilweise sehr deutlich gewonnen.

Regensburg vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Regensburg VfB Stuttgart Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt lassen kaum Zweifel am Sieg des Bundesligisten zu. Sollte sich dieser nämlich durchsetzen, steht lediglich der durchschnittlich 1,25-fache Wetteinsatz im Raum. Für einen Triumph des Zweitligisten servieren die Bookies sogar den bis zu zehnfachen Wetteinsatz. Hierbei ist jedoch ein stark erhöhtes Verlustrisiko zu berücksichtigen.

Wettanbieter ohne Steuer gehen von einer offensiv geführten Paarung aus und bewerten drei oder mehr Tore mit durchschnittlichen Regensburg VfB Stuttgart Wettquoten von 1,35.

Regensburg vs VfB Stuttgart Prognose: Wer kommt ins Viertelfinale?

Galavorstellungen hat Regensburg im bisherigen Verlauf des Pokals nicht geboten, ist aber dennoch keineswegs zu unterschätzen. Bereits in der ersten Runde wurde mit dem VfL Bochum ein Bundesligist aus dem Turnier geworfen (1:0).

Die 2. Runde führte gegen die Kleeblätter von Greuther Fürth ebenfalls zu einem knappen 1:0-Triumph. Mit Stuttgart wartet jedoch nun die erste richtig große Hürde.

Zumal der Jahn zuletzt in der 2. Bundesliga keineswegs überzeugte. Selbst die Entlassung von Trainer Joe Enochs bzw. das Engagement von Andreas Patz als Interimstrainer scheint keine Früchte zu tragen. Nur ein Punkt resultierte aus den vergangenen drei Liga-Duellen. Dem torlosen Remis gegen Braunschweig stehen zwei Niederlagen gegen Magdeburg (0:1) und Schalke (0:2) gegenüber.

Die Offensive verpasste in den vergangenen drei Liga-Duellen einen eigenen Treffer und stellt mit fünf Toren insgesamt die schwächste im deutschen Unterhaus dar. Gleichzeitig kassierte die Abwehr mit 33 Gegentoren die meisten Buden in der 2. Bundesliga. In unserem Regensburg VfB Stuttgart Tipp lässt sich auch diesmal auf Tore schließen.

Regensburg - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:0 Eintracht Braunschweig (A), 0:1 Magdeburg (H), 0:2 FC Schalke 04 (A), 1:0 SV Elversberg (H), 1:0 Greuther Fürth (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:2 Werder Bremen (A), 1:5 Roter Stern Belgrad (A), 2:0 VfL Bochum (H), 2:3 Eintracht Frankfurt (H), 0:2 Atalanta Bergamo (H).

Letzte 5 Spiele Regensburg vs. VfB Stuttgart: 0:2 (A), 2:3 (H), 0:8 (A), 3:0 (H), 1:1 (H).

Stuttgart spielte im Vorjahr eine sehr starke Saison und beanspruchte hinter Bayer Leverkusen die Vizemeisterschaft. Ähnlich wie die Werkself mussten auch die Schwaben in dieser Spielzeit einen Leistungseinbruch hinnehmen und rutschten in der Tabelle auf Rang 9 ab.

Nur eines der vergangenen vier Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem 2:0 gegen das Tabellenschlusslicht aus Bochum stehen auf der anderen Seite zwei Remis und eine Niederlage gegenüber.

Wesentlich erfolgreicher zeigten sich die Schwaben im Pokal und setzten sich in der ersten Runde souverän mit 5:0 gegen den Zweitligisten Preußen Münster durch. Die zweite Runde führte gegen Kaiserslautern zu einem 2:1-Triumph. Somit endeten im Pokal beide Paarungen mit drei oder mehr Toren. Ähnlich verhält es sich auch in der Bundesliga. In dieser absolvierten die Kicker aus dem Schwabenland 75 Prozent ihrer Paarungen mit drei oder mehr Toren.

So seht ihr Regensburg - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

03. Dezember 2024, 18:00 Uhr, Jahnstadion Regensburg, Regensburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Übertragungsrechte für die Paarung zwischen Regensburg und dem VfB Stuttgart liegen bei Sky.

Um das Match verfolgen und den Regensburg VfB Stuttgart Tipp live überprüfen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender erforderlich.

Regensburg vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt - Wurm, Ochojski, L. Breunig - Viet, Geipl, S. Ernst, Hein, Pröger, Kother - Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Bittroff, Galjen, Huth, Ouro-Tagba, Ziegele, Ganaus, Hottmann

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou, Chase, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Vagnoman, Rieder, Führich - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, P. Stenzel, Keitel, Malanga, Hendriks, Rouault, Millot, Woltemade

Rasim Bulic muss gegen Stuttgart seine Sperre absitzen und könnte durch Neuzugang Nico Ochojski ersetzt werden. Darüber hinaus haben die Regensburger mit Florian Ballas (IV), Oscar Schönfelder (LV), Benedikt Saller (RV) sowie Max Meyer (LA) einige Ausfälle zu beklagen. Dem Zweitligisten fehlt es an einem durchschlagskräftigen Spieler in der Offensive. Kein einziger Akteur hat in der laufenden Saison mehr als ein Liga-Tor erzielt.

Die Recken aus dem Schwabenland haben ebenfalls mit Deniz Undav (MS), El Bilal Toure (MS), Jamie Leweling (RA), Dan-Axel Zagadou (IV) und Ameen Al-Dakhil (IV) einige Ausfälle zu kompensieren, sind aber in der Breite wesentlich besser aufgestellt als die Hausherren. Vor allem hat der VfB mit Ermedin Demirovic in der Offensive einen Knipser. Der Bosnier glänzte zuletzt gegen Bremen mit einem Doppelpack und gilt auch in unserer Regensburg VfB Stuttgart Prognose als heißer Kandidat auf einen weiteren Treffer.

Unser Regensburg - VfB Stuttgart Tipp: Sieg VfB Stuttgart (Handicap -1)

Mit 313,73 Millionen Euro zeigen die Schwaben mehr als den 30-fachen Kader-Marktwert der Hausherren aus Regensburg (10,15 Millionen Euro) auf und sind auf sämtlichen Positionen spürbar überlegen. Die Kicker aus dem Schwabenland dürften den Pokal nutzen, um sich den angestauten Frust von der Seele zu schießen. Die Mittel sind diesbezüglich auf jeden Fall vorhanden. Alles andere als ein deutlicher Sieg des Bundesligisten würde uns überraschen.