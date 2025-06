River Plate - Urawa Reds Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2025

SPORT1 Betting 16.06.2025 • 10:00 Uhr River Plate - Urawa Reds Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Ist der japanische Teilnehmer konkurrenzfähig?

Unser River Plate - Urawa Reds Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 17.06.2025 lautet: Im Wett Tipp heute kontrolliert River Plate das Geschehen auf dem Platz und zeigt eine fehlerfreie Vorstellung.

River Plate darf sich in der Gruppe E durchaus Chancen auf einen Einzug in die K.O.-Phase berechnen. Der argentinische Top-Klub gilt in unserer River Plate Urawa Reds Prognose als klarer Favorit und sollte im Normalfall mit einem Sieg aus dem ersten Spieltag gehen.

Der japanische Kontrahent zählt zu den besten Klubs im asiatischen Fußball, wird aber nicht mit dem Niveau von El mas Grande mithalten können. So spielen wir mit einer Quote von 2,17 bei Merkur Bets den River Plate Urawa Reds Wett Tipp heute “Urawa Reds Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei River Plate vs Urawa Reds auf “Urawa Reds Unter 0,5 Tore”:

River Plate kassierte nur 16 Gegentore in 22 Pflichtspielen der aktuellen Saison.

Urawa Reds gewann nur 2 der letzten 6 Pflichtspiele.

Franco Armani ist wieder in herausragender Form.

River Plate vs Urawa Reds Quoten Analyse:

Macht ihr euch mit den River Plate Urawa Reds Wettquoten aus der übersichtlichen Merkur Bets App vertraut, dürfte euch unser River Plate vs. Urawa Reds Tipp kaum überraschen. Der 38-fache argentinische Meister genießt mit einer Siegquote von 1,55 den klaren Favoritenstatus.

Aktuell gibt es einen Merkur Bets Bonus, der aus einem 100% Einzahlungsbonus bis 100€ besteht. Das ist eine gute Gelegenheit, um die River Plate Urawa Reds Quoten nach einer passenden Wette zu durchforsten. Geeignet zu unserer River Plate - Urawa Reds Prognose bietet sich die Variante "River Plate gewinnt ohne Gegentor" an.

Hervorzuheben ist aber die Vielfalt an Wettmärkten, besonders spannend sind dabei die Wett-Boosts, der Wetten-Konfigurator oder auch der Kombiwetten-Boost.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

River Plate vs Urawa Reds Prognose: Im Fokus

Marcelo Gallardo ist erst 49 Jahre alt und doch schon eine Vereinslegende bei River Plate. Seit vergangenem Jahr befindet er sich in seinem zweiten Stint als Trainer von El mas Grande. Gallardo gilt als pragmatischer Trainer, der im Laufe seiner Karriere eine gewisse Anpassungsfähigkeit gezeigt hat.

War die Mannschaft aus Buenos Aires in seiner ersten Amtszeit noch für ihren rigorosen Angriffsfußball bekannt, verfolgt sie in der aktuellen Phase das Label als großartige Defensivmannschaft. Das können wir im River Plate vs. Urawa Reds Tipp bestätigen.

El Millonario absolvierte in der aktuellen Saison 22 Pflichtspiele, 16 davon in der nationalen Liga. Insgesamt erlaubte River Plate nicht mehr als 16 Gegentreffer und nur neun Gegentore im Ligaalltag. Mit diesen Zahlen im Hinterkopf wird die Tendenz der River Plate gegen Usawa Reds Prognose schnell klar.

Darüber hinaus hütet ein echter Experte das Gehäuse des 38-fachen argentinischen Meisters. Franco Armani ist nicht nur Kapitän seiner Mannschaft, sondern gehörte auch zum Aufgebot der argentinischen Nationalmannschaft beim WM-Triumph im Jahr 2022. Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase ist er wieder in Bestform und hat neun von 16 Ligaspielen ohne Gegentor bestritten.

River Plate vs Urawa Reds Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele River Plate: 1:1 Universitario Dep. (H), 2:4 n.E. Platense (H), 6:2 Ind. del Valle (H), 3:0 Barracas (H), 3:2 Barcelona SC Guayaquil (A)

Letzte 5 Spiele Urawa Reds: 2:1 Yokohama (H), 0:0 Cerezo O (H), 1:2 Nagoya (A), 2:2 Kawasaki (A), 3:2 Tokyo (H)

Letzte 5 Spiele River Plate vs Urawa Reds: -

Der Fokus auf die Defensive und die Spielkontrolle ist eine Abkehr vom vorherigen Spielstil. Diese Wandlung hat etwas Zeit benötigt und zu 22 Punkteteilungen in den ersten 50 Partien der zweiten Amtszeit von Gallardo geführt.

Zuletzt haben sich die Spieler aber immer besser in den Abläufen zurechtgefunden und vier von sechs Pflichtspielen vor der FIFA Klub WM 2025 für sich entschieden. Dennoch empfehlen wir, am ersten Spieltag von einem Handicapsieg abzusehen.

Die Urawa Reds zählen zwar zu den besten Mannschaften des asiatischen Kontinents, stecken aber in einer unruhigen Phase. Begonnen hat diese Zeit mit dem dritten und letzten Siegeszug in der AFC Champions League 2022.

Auf nationaler Ebene hat der japanische Erstligist erst eine Meisterschaft gefeiert. Es ist ungewöhnlich, aber die Mannschaft von Maciej Shorza agiert auf internationalem Parkett besser als im eigenen Land.

Das ist ein weiterer Fakt, den wir in der River Plate vs. Urawa Reds Prognose berücksichtigen und der uns von einer Wette mit mehreren Toren Vorsprung für River Plate Abstand nehmen lässt.

Nach 90 Minuten erwarten wir dennoch drei Punkte für El mas Grande. Urawa gewann nur zwei der sechs vorangegangenen Pflichtspiele und bringt nicht die Offensivkraft mit, um die starke Verteidigung des argentinischen Vertreters in Verlegenheit zu bringen.

So seht ihr River Plate vs Urawa Reds im TV oder Stream:

17. Juni 2025, 21 Uhr, Lumen Field, Seattle

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Deutlich mehr Potenzial schreiben wir dem Personal von River Plate zu. Große Aufmerksamkeit erhält vor allem das erst 17-jährige Talent Franco Mastantuono. Gerne könnt ihr dieser Anleitung zur Anmeldung bei Merkur Bets folgen und auf “Mastantuono trifft” setzen.

Als Spielmacher vom rechten Flügel imitiert er viele Angriffe seiner Mannschaft. Zudem löste er vor kurzem Lionel Messi als jüngsten Debütanten der argentinischen Nationalmannschaft ab.

River Plate vs Urawa Reds: Die möglichen Aufstellungen

Startelf River Plate: Armani - Bustos, Martinez Quarta, Pezzela, Acuna - Nacho Fernandez, Perez, Castano - Mastantuono, Driussi, Colidio

Ersatzbank River Plate: Ledesma, Gattoni, Casco, Kranevitter, Aliendro, Galoppo, Simon, Martinez, Lanzini, Subiabre, Tapia, Borja

Startelf Urawa Reds: Nishikawa - Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Ogiwara - Yasui, Gustafson - Kaneko, Matheus Savio, Watanabe - Matsuo

Ersatzbank Urawa Reds: Niekawa, Inoue, Matsumoto, Naganuma, Sekine, Haraguchi, Okubo, Nagakura, Thiago

Seine technischen Fähigkeiten sowie starken Nerven präsentierte Mastantuono ebenfalls. Im Duell mit den Boca Juniors, dem ewigen Rivalen von River Plate, verwandelte der 17-Jährige einen traumhaften Freistoß. Vor großen Momenten scheut der Linksfuß offensichtlich nicht zurück.

Möglicherweise wird es einen genialen Moment von ihm brauchen, um River Plate auf die Siegerstraße zu bugsieren.

Unser River Plate vs Urawa Reds Tipp: Urawa Reds Unter 0,5 Tore

River Plate zählt zu den besten Klubs im südamerikanischen Raum. Die Verteidigung wurde von Marcelo Gallardo deutlich aufgewertet und ihr eine hohe Priorität eingeräumt. Diese Entwicklung nutzen wir und verwehren den Urawa Reds einen Torjubel am ersten Spieltag.