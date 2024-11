Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quote

SPORT1 Betting 26.11.2024 • 09:00 Uhr Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holt Serbiens Meister erstmals Punkte?

Unser Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 27.11.2024 lautet: Der VfB wäre nach jetzigem Stand aus der Königsklasse ausgeschieden. Im Wett Tipp heute bei „Crvena Zvezda“ dürfen sich die Schwaben aber etwas Zählbares ausrechnen.

Als eine von fünf Mannschaften ist Roter Stern Belgrad in dieser Champions-League-Saison noch ohne Punkt. Der serbische Serienmeister kassierte bisher Heimpleiten gegen Benfica (1:2) und Barcelona (2:5) sowie Niederlagen zu Gast bei Inter (0:4) und Monaco (1:5).

Damit stehen die „Crveno-beli“ auf dem vorletzten Platz. Im Heimspiel am Mittwoch gegen den VfB, der immerhin schon vier Zähler auf dem Konto hat, wollen die Gastgeber punkten. Geht man bei der Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart Prognose nach der Einschätzung der Bookies, haben aber die Schwaben bei diesem Duell klare Vorteile.

Auch wir sehen das so und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home den Roter Stern Belgrad VfB Stuttgart Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Roter Stern Belgrad vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Von den letzten 8 Heimpartien gegen deutsche Teams konnte Belgrad nur 2 für sich entscheiden

Der VfB hat in dieser CL-Saison schon 4 Punkte gesammelt, Roter Stern steht noch ohne Punkte da

Seit 6 Spielen wartet „Crvena Zvezda“ auf einen Sieg gegen eine Mannschaft aus Deutschland (1U, 5N)

Roter Stern Belgrad vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Der Kader des serbischen Meisters kommt gerade mal auf einen Wert von 78 Millionen Euro. Das schwäbische Aufgebot wird dagegen mit 313 Millionen Euro bewertet. Da die Gäste in der laufenden CL-Saison auch mehr Punkte gesammelt haben, sprechen sich die Roter Stern Belgrad vs VfB Stuttgart Quoten für die Brustringträger aus.

Bei den Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, klettern die Quoten für einen Sieg des Bundesligisten bis auf einen Schnitt von knapp über 1,70. Für einen Dreier der Hausherren warten dagegen Roter Stern Belgrad gegen VfB Stuttgart Wettquoten zwischen 4,33 und 4,60 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Roter Stern Belgrad vs VfB Stuttgart Prognose: Was erwartet die Gäste im Hexenkessel von Belgrad?

2023/24 wurde „Crvena Zvezda“ zum siebten Mal in Folge Meister in Serbien und sicherte sich auch im vierten Jahr in Folge den Pokal-Titel. In dieser Spielzeit liegen die Männer von Coach Vladan Milojevic in der Heimat erneut auf Kurs. Von den 14 Spielen in der laufenden Saison konnten die „Crveno-beli“ 13 gewinnen und ließen nur bei einem Remis Punkte liegen. Das Torverhältnis von 44:8 ist ebenfalls mit Abstand das beste in der serbischen Liga. In sieben der 14 Liga-Partien erzielte die Mannschaft mindestens vier Tore. Cherif Ndiaye führt die Torjägerliste in Serbien mit neun Toren an.

In der Königsklasse kann der Verein aber nur selten mithalten. Im Vorjahr konnte Roter Stern in der CL-Gruppenphase in sechs Spielen gerade mal einen Punkt holen. In der Champions-League-Gruppen- oder Liga-Phase stehen insgesamt bisher nur zwei Siege und zwei Unentschieden zu Buche, bei 18 Niederlagen. Schaut man auf alle Europapokal-Heimspiele gab es in den jüngsten 23 Partien immerhin nur sechs Niederlagen (12S, 5U). Mit 16 Gegentoren hat Belgrad vor dem Roter Stern Belgrad VfB Stuttgart Tipp die schwächste Abwehr in dieser CL-Spielzeit.

Der VfB muss in dieser Saison mit einigen Handicaps klarkommen. Zunächst musste man im Sommer einige Stammspieler wie Anton oder Guirassy ziehen lassen, zudem macht sich durch zahlreiche Verletzte die Dreifachbelastung mit Champions League, Liga und Pokal bemerkbar. So waren die Schwaben in dieser BL-Saison noch nie besser als auf Rang 7 platziert. Mit dem 2:3 gegen Frankfurt vor der Länderspielpause war auch noch die Serie von 16 Heimspielen in der Liga ohne Niederlage zu Ende gegangen (11S, 5U).

Am Samstag konnte Stuttgart mit dem 2:0 daheim gegen Bochum für etwas Wiedergutmachung sorgen. Nun wollen die Männer von Coach Sebastian Hoeneß in der Königsklasse nach einer 0:2-Heimpleite gegen Atalanta wieder Punkte sammeln. Auf dem aktuellen Rang 27 würde man das Weiterkommen verpassen. In den nächsten drei Partien gegen Belgrad, die Young Boys und Slovan Bratislava muss etwas Zählbares her, denn zum Abschluss geht es noch gegen PSG. Von den bisher insgesamt 13 CL-Gastspielen konnte der VfB gerade mal drei gewinnen (7N).

Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 1:0 OFK Beograd (A), 2:5 Barcelona (H), 3:0 Vojvodina (H), 7:0 Tekstilac Odzaci (A), 5:1 Spartak Subotica (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:0 Bochum (H), 2:3 Eintracht Frankfurt (H), 0:2 Atalanta Bergamo (H), 0:0 Bayer Leverkusen (A), 2:1 Kaiserslautern (H)

Letzte Spiele Roter Stern Belgrad vs VfB Stuttgart: -

Beide Vereine kreuzen am Mittwoch in der Roter Stern Belgrad VfB Stuttgart Prognose erstmals die Klingen. In 20 Heimspielen gegen deutsche Kontrahenten musste Roter Stern bei elf Siegen lediglich vier Niederlagen hinnehmen (5U). Von den letzten acht Heimpartien gegen Teams aus der Bundesliga konnte Belgrad aber nur noch zwei für sich entscheiden (3U, 3N).

Seit sechs Spielen wartet „Crvena Zvezda“ auf einen Sieg gegen eine Mannschaft aus Deutschland (1U, 5N). Die Schwaben spielten lediglich in der Gruppenphase des UEFA Cups 2008/09 gegen ein Team aus Serbien. Damals gewann der VfB daheim durch einen Doppelpack von Mario Gomez mit 2:0 gegen Partizan Belgrad.

Roter Stern kassierte in bislang jedem Champions-League-Spiel dieser Saison mindestens zwei Gegentreffer. Auch dieses Mal rechnen wir mit einigen Gegentoren für die Hausherren. So bekommen wir für den Roter Stern Belgrad VfB Stuttgart Tipp „VfB Stuttgart Über 1,5 Tore“ in der ODDSET App eine Quote von 1,63.

So seht ihr Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

27. November 2024, 18:45 Uhr, Stadion Rajko Mitic, Belgrad

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Jeden Dienstag darf Amazon Prime in dieser Saison ein CL-Spiel exklusiv übertragen. Da die Partie zwischen Roter Stern Belgrad und dem VfB Stuttgart aber am Mittwoch ausgetragen wird, ist die Partie exklusiv bei DAZN zu sehen.

Das Spiel im Stadion Rajko Mitic von Belgrad wird am Mittwoch schon um 18:45 Uhr angepfiffen.

Roter Stern Belgrad vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Roter Stern Belgrad: Ilic - Seol, Djiga, Spajic, Rodic - Krunic, Elsnik - Silas, Ivanic, Maksimovic - Ndiaye

Ersatzbank Roter Stern Belgrad: Draskic, Gutesa (Tor), Milosavljevic, Jovanovic, Sremcevic, Lekovic, Drkusic, Kanga, Dalcio, L. Ilic, Katai, Milson

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Stiller, Karazor - Rieder, Millot, Führich - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow (Tor), P. Stenzel, Keitel, Malanga, Chase, Stergiou

Die Hausherren müssen ohne Olayinka und Mimovic auskommen. Bei den Schwaben herrscht ohne Jamie Leweling, Deniz Undav und El Bilal Toure vor allem in der Offensive Personalnot.

Spieler wie Nick Woltemade, Ramon Hendriks und Justin Diehl sind in der Königsklasse nicht spielberechtigt und spielen somit auch in der Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart Prognose keine Rolle.

Unser Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Belgrad hatte bisher in der Königsklasse wirklich ein schwieriges Auftaktprogramm. Gegen einen ersatzgeschwächten VfB hoffen die Hausherren nun auf die ersten Punkte. Die Stuttgarter zeigen aber auswärts in der Champions League in diesem Jahr ihre besten Leistungen.

So verloren die Schwaben nur knapp und unglücklich bei Real Madrid (1:3). Zudem siegten die Männer von Coach Sebastian Hoeneß bei Juventus Turin (1:0). Zusätzlich müssen wir noch berücksichtigen, dass das Liga-Spiel des serbischen Meisters am Wochenende abgesagt wurde.

Am Ende sehen wir die Gäste knapp vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt da. Dabei rechnen wir, wie in allen Partien mit Beteiligung von Roter Stern in dieser Saison, mit einigen Toren auf beiden Seiten.