Royale Union SG - AS Rom Tipp, Prognose, Quoten 7.11.2024

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 09:00 Uhr Royale Union - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Steht Roma-Coach Juric schon vor dem Aus?

Unser Royale Union SG - AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.11.2024 lautet: Bei der Roma läuft in dieser Saison bisher nicht viel zusammen. Auch im Wett Tipp heute zu Gast in Brüssel trauen wir den Giallorossi nicht mehr als einen Punkt zu.

Nach drei Spieltagen der Europa-League-Saison 2024/25 warten noch neun Mannschaften auf den ersten Sieg. Dazu gehört auch Royale Union Saint-Gilloise. Der belgische Pokalsieger kommt nach Partien gegen Fenerbahce (1:2), Bodö/Glimt (0:0) und Midtjylland (0:1) nur auf einen Zähler. Auf den ersten Blick verspricht das Heimspiel am Donnerstag gegen die AS Roma auch keine Besserung. Doch die Quoten der Royale Union AS Rom Prognose gehen von einem Fight auf Augenhöhe aus.

Wir trauen den Hausherren auch etwas zu und spielen mit einer Quote von 1,52 bei AdmiralBet den Royale Union SG AS Rom Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Royale Union SG vs AS Rom auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Royale Union hat wettbewerbsübergreifend lediglich 2 der vergangenen 12 Heimspiele verloren (6S, 4U)

Die Roma ist auswärts saisonübergreifend seit 11 Pflichtspielen ohne Sieg

Nur Genk hat nach 13 Spieltagen der belgischen Liga mehr Niederlagen kassiert als Saint Gilloise



Royale Union SG vs AS Rom Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen die “Giallorossi” weit vorne. Denn hier kommen die Italiener auf 332 Millionen Euro, während der Kader der Belgier gerade mal mit 82 Mio. Euro bewertet wird. Trotzdem schlagen sich die Royale Union SG vs AS Rom Quoten nur ganz leicht auf die Seite der Gäste.

So bekommt ihr für einen Sieg der Gäste Quoten zwischen 2,40 und 2,60. Bei den Buchmachern, die in großer Anzahl auch Sportwetten mit PayPal anbieten, gibt es für einen Dreier der Hausherren aber auch nur Royale Union SG gegen AS Rom Wettquoten zwischen 2,75 und 2,88.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Royale Union SG vs AS Rom Prognose: Kriegen die Giallorossi endlich die Kurve?

In der Saison 2020/21 stieg Union erstmals seit 1972 wieder in die belgische First Division A auf. Der Aufsteiger sorgte im Oberhaus gleich für Furore. In den ersten drei Jahren kämpfte der Verein jeweils bis zum Schluss um die Meisterschaft mit, musste sich am Ende aber mit zwei zweiten und einem dritten Platz begnügen. Trösten konnte man sich in der Spielzeit 2023/24 mit dem ersten Pokal-Titel seit 110 Jahren. Der Erfolg der “Unionistes” weckte aber viele Begehrlichkeiten.

Zahlreiche Stammspieler und Trainer verließen den Verein in den vergangenen Jahren. So scheint der Aufschwung in diesem Jahr unter Coach Sebastien Pocognoli vorerst zu Ende zu gehen. Nach 13 Spieltagen der laufenden Saison steht der Pokalsieger mit 16 Punkten (3S, 7U, 3N) nur auf Rang 10 der Tabelle. Der Rückstand auf Tabellenführer Genk beträgt schon 15 Zähler. In der Europa League hatte USG in dieser Saison vor allem Probleme vor dem gegnerischen Tor. Bei einem Torschussverhältnis von insgesamt 49:33 steht der Verein aus dem Stadtteil von Brüssel immer noch ohne Sieg da, auch im Royale Union SG AS Rom Tipp wird dies ein schwieriges Unterfangen.

Erst Mitte September hatte Ivan Juric die AS Roma als Nachfolger von Daniele De Rossi übernommen. Die Bilanz unter dem kroatischen Coach ist mit vier Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen bisher aber sehr durchwachsen. Vor allem in der Serie A machen die Giallorossi keine Fortschritte. Mit 13 Punkten aus den ersten elf Partien stehen die Römer gerade mal auf Rang 12 und haben schon acht Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz.

Auch in der Europa League konnten die Männer aus der Hauptstadt noch nicht überzeugen. In den Heimspielen gegen Athletic Bilbao (1:1) und Dynamo Kiew (1:0) holte man immerhin vier Punkte. Am zweiten Spieltag setzte es aber eine peinliche 0:1-Pleite bei IF Elfsborg. So steht Juric gerüchteweise schon wieder kurz vor der Entlassung. Vor allem in der Fremde tut sich die Roma extrem schwer. Saisonübergreifend ist die Mannschaft auswärts seit elf Pflichtspielen ohne Sieg (6U, 5N).

Royale Union SG - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Royale Union: 1:1 KV Mechelen (A), 3:0 KAS Eupen (A), 1:3 Cercle Brügge (H), 0:1 Midtjylland (A), 0:0 KAA Gent (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:3 Hellas Verona (A), 1:0 FC Turin (H), 1:5 AC Florenz (A), 1:0 Dynamo Kiew (H), 0:1 Inter Mailand (H)

Letzte Spiele Royale Union vs AS Rom: 1:4 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 2:0 (H)



Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre trafen beide Vereine im Messestädte-Pokal, dem Vorgänger des UEFA-Pokals, viermal aufeinander. Dabei war die Bilanz mit jeweils einem Sieg und zwei Remis komplett ausgeglichen.

Diese Ergebnisse haben für unsere Royale Union AS Rom Prognose natürlich keine Relevanz. Immerhin sind die Römer seit 14 Duellen und der Saison 1975/76 gegen belgische Vereine ungeschlagen (9S, 5U).

In acht der vergangenen elf Heimspiele von USG fielen maximal zwei Tore. Auch dieses Mal rechnen wir eher mit einer torarmen Partie und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Betano den Royale Union vs. AS Rom Tipp “Unter 2,5 Tore”.

Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, können wir euch den Betano Bonus empfehlen. Hier bekommt ihr eine 20-Euro-Freiwette sowie 100 Prozent auf eure Ersteinzahlung bis zu 80 Euro.

So seht ihr Royale Union SG - AS Rom im TV oder Stream:

07. November 2024, 18:45 Uhr, Stade Roi Baudouin, Brüssel

Übertragung Stream: RTL+



Im deutschen Raum hat sich RTL die Rechte für die Europa-League-Saison 2024/25 gesichert. Im Free-TV sind allerdings lediglich die Partien mit deutscher Beteiligung zu sehen. Das Duell zwischen Royal Union und der AS Roma wird nur im Stream bei RTL+ übertragen.

Los geht es im Stade Roi Baudouin von Brüssel am Donnerstag um 18:45 Uhr.

Royale Union SG vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Royale Union SG: Moris - Sykes, Burgess, Machida - Niang, Lazare Amani, Vanhoutte, Sadiki, Lapoussin - David, Ivanovic

Ersatzbank Royale Union SG: Chambaere (Tor), Ait El Hadj, Kabangu, Khalaili, Terho, Van de Perre, Fuseini, Rodriguez, Leysen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Ndicka, Angelino - Celik, Koné, Le Fee, Zalewski, Soulé, Lo. Pellegrini - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Marin, Ryan (Tor) - Abdulhamid, Dahl, Hummels, Sangaré, Pisilli, Shomurodov, El Shaarawy, Dybala, Cristante, Baldanzi, Paredes

Bei den Hausherren fallen am Donnerstag Spieler wie Hermoso und Saelemaekers aus.

Bei den Gästen können laut Royale Union SG gegen AS Rom Prognose Boufal, Castro-Montes, Traore und Teklab nicht mitwirken.

Unser Royale Union SG - AS Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Auf dem Papier sind die Hausherren klar unterlegen. Auch die Formkurve des belgischen Pokalsiegers ist in dieser Spielzeit nicht so überzeugend. Doch die “Unionistes” sind schwer zu schlagen und stehen in der Liga gerade mal bei drei Niederlagen.

Dieser Wert wird nur von Tabellenführer Genk unterboten. Zudem hat Royale Union wettbewerbsübergreifend lediglich zwei der vergangenen zwölf Heimspiele verloren (6S, 4U). Auf der Gegenseite tut sich die Roma auf des Gegners Platz extrem schwer. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem rechnen wir nicht mit allzu vielen Toren.