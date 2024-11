Rumänien - Kosovo Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2024

SPORT1 Betting 14.11.2024 • 12:00 Uhr Rumänien - Kosovo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Verteidigen die Rumänen den ersten Platz?

Unser Rumänien - Kosovo Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.11.2024 lautet: Im Spitzenspiel der Nations-League-Gruppe C2 wollen die Rumänen den ersten Platz mit einem weiteren Sieg zementieren. Das muss man den formstarken Hausherren im Wett Tipp heute auch zutrauen.

In der Nations-League-Gruppe C2 sind schon zwei Entscheidungen gefallen. Litauen (0 Punkte) und Zypern (3 Punkte) haben keine Chance mehr auf einen der ersten beiden Plätze. Den direkten Aufstieg machen sich an den letzten beiden Spieltagen Rumänien (12 Punkte) und Kosovo (9 Punkte) untereinander aus. Dabei könnten die „Tricolorii“ am Freitag mit einem Heimsieg gegen die „Dardanet“ schon für eine Vorentscheidung sorgen. Laut den Quoten der Rumänien Kosovo Prognose ist ein Erfolg der Hausherren am wahrscheinlichsten.

Wir kommen zum gleichen Fazit und entscheiden uns mit einer Quote von 2,28 bei Merkur Bets für den Wett Tipp heute „Sieg Rumänien & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rumänien vs Kosovo auf „Sieg Rumänien & Über 1,5 Tore“:

Der Kosovo ist noch ohne Sieg gegen die Rumänen

Die „Tricolorii“ haben alle Länderspiele nach dem EM-Aus gewonnen

Heimvorteil und Platzierung im FIFA-Ranking sprechen klar für die Hausherren

Rumänien vs Kosovo Quoten Analyse:

Durch die jüngsten Erfolge sind die „Tricolorii“ in der Weltrangliste auf Rang 43 geklettert. Die „Dardanet“ verpassten dagegen knapp die Top 100 (101.). Zusammen mit dem Heimvorteil kommen die Rumänien vs Kosovo Quoten somit zu einem recht klaren Ergebnis.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 1,75 und 1,80. Auf der Gegenseite belohnen die besten Buchmacher einen Dreier der Gäste mit Rumänien gegen Kosovo Wettquoten im Schnitt von 4,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rumänien vs Kosovo Prognose: Die Rumänen setzen auf das Momentum

Die rumänische Nationalmannschaft hatte sich in der Gruppe I als Erster vor der Schweiz für die EM 2024 qualifiziert. Bei der Endrunde in Deutschland sicherten sich die „Tricolorii“ dann auch noch den Sieg in der Gruppe E vor Belgien, der Slowakei und der Ukraine. Damit durfte das Land sein erstes K.o.-Spiel bei einem Turnier seit der EM 2000 bestreiten. In diesem setzte es dann eine klare 0:3-Pleite gegen die Niederlande. Trotzdem war man stolz auf das Abschneiden. Allerdings wurde auch klar, dass zur internationalen Spitze noch viel fehlt.

Nach der EURO trat Coach Edward Iordanescu aus privaten Gründen von seinem Amt zurück. Als Nachfolger wurde die 79-jährige Trainerlegende Mircea Lucescu verpflichtet. Von 1981 bis 1986 hatte Lucescu schon einmal die Auswahl seines Landes betreut. Die Mannschaft setzte in der Nations League den Aufwärtstrend ungebrochen fort. Alle vier NL-Partien seit dem Aus bei der EM wurden gewonnen. Das Torverhältnis in diesem Zeitraum steht bei 11:2. Im Rumänien Kosovo Tipp soll es eine Fortsetzung geben.

Der Kosovo wurde erst 2015 als Mitglied der FIFA und UEFA zugelassen. Für die Turniere seitdem (WM 2018, WM 2022, EM 2021, EM 2024) konnte sich das kleine Balkanland allerdings noch nicht qualifizieren. Damit diese Serie möglichst schnell ein Ende findet, verpflichtete der Verband im Februar 2024 mit Franco Foda einen neuen Nationaltrainer. Nach sieben Spielen unter dem neuen Coach steht die Bilanz der „Dardanet“ bei vier Siegen und drei Niederlagen.

Vor allem die letzten drei Partien mit zwei Siegen gegen Zypern (4:0, 3:0) und einem Erfolg gegen Litauen (2:1) machen Hoffnung. Der erste Platz in der Gruppe C2 ist noch in Reichweite. Dafür müssten die Kosovaren allerdings am Freitag in Rumänien gewinnen. Zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle erschweren diese Aufgabe in der Rumänien vs. Kosovo Prognose. Drei Tage später empfängt man in Pristina Litauen. Als Tabellenzweiter könnte der Kosovo aber auch über die Playoffs den Aufstieg in die Liga B schaffen.

Rumänien - Kosovo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rumänien: 2:1 Litauen (A), 3:0 Zypern (A), 3:1 Litauen (H), 3:0 Kosovo (A), 0:3 Niederlande (H)

Letzte 5 Spiele Kosovo: 3:0 Zypern (H), 2:1 Litauen (A), 4:0 Zypern (A), 0:3 Rumänien (H), 0:3 Norwegen (A)

Letzte Spiele Rumänien vs Kosovo: 3:0 (A), 2:0 (H), 0:0 (A)

Beide Nationen trafen in der Quali für die EM 2024 erstmals aufeinander. Die Rumänen holten ein 0:0 in Pristina und gewannen das Rückspiel daheim mit 2:0. Auch das Hinspiel im laufenden Wettbewerb ging an die „Tricolorii“.

Bei Statistiken wie den erwarteten Toren (2,44 zu 0,61) und den Gesamtschüssen (15:12) lagen die Gäste vorne und erspielten sich am Ende einen klaren 3:0-Sieg. Zudem ließ man keine Großchance der Kosovaren zu.

Bisher warten die „Dardanet“ noch auf den ersten Sieg und das erste Tor gegen die Rumänen. Diese Serie könnte sich am Freitag durchaus fortsetzen. So bekommen wir bei Betano für den Rumänien Kosovo Tipp „Kosovo Unter 0,5 Tore“ eine Quote von 2,30.

Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann nichts wie los und sichert euch vor eurer ersten Wette den Betano Bonus.

So seht ihr Rumänien - Kosovo im TV oder Stream:

15. November 2024, 20:45 Uhr, Arena Nationala, Bukarest

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr möglichst viele Spiele der UEFA Nations League live verfolgen wollt, braucht ihr dafür ein Abo bei DAZN. Denn der Streaming-Anbieter überträgt einen Großteil der Spiele exklusiv - so auch das Duell zwischen Rumänien und dem Kosovo.

Der Anpfiff in der Arena Nationala von Bukarest erfolgt am Freitag um 20:45 Uhr.

Rumänien vs Kosovo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Rumänien: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Dragus, Mihaila

Ersatzbank Rumänien: Tarnovanu, Sava (Tor), Manea, Rus, Ilie, Pascanu, Hagi, Olaru, Mitrita, Sorescu, Coman, Sut, Miculescu, Alibec, Birligea

Startelf Kosovo: Muric - Vojvoda, Am. Rrahmani, Aliti, Rrudhani - Jashari, V. Berisha; Zhegrova, Muslija, Bytyqi - Muriqi

Ersatzbank Kosovo: Bekaj, Saipi (Tor), Hadergjonaj, Krasniqi, Dellova, Hoti, Sadriu, Rexhbecaj, Emerllahu, Smakaj, A. Rrahmani, Asllani, Zabergja

Bei den Hausherren wurden George Puscas und Alexandru Chipciu nicht berücksichtigt. Coach Lucescu kann personell aus dem Vollen schöpfen. Die Gäste werden dagegen Spieler wie Milot Rashica (Besiktas), Ermal Krasniqi (Sparta Prag), Bersant Celina (AIK) und Leart Paqarada (Köln) schmerzlich vermissen.

Dafür steht Rekord-Angreifer Vedat Muriqi (28 Tore in 56 Länderspielen) von RCD Mallorca laut Rumänien gegen Kosovo Prognose nach einer Verletzung wieder zur Verfügung.

Unser Rumänien - Kosovo Tipp: Sieg Rumänien & Über 1,5 Tore

Die Rumänen gehören aktuell zu den formstärksten Nationalmannschaften in Europa. Natürlich hat der Kosovo bisher auch keine schwache Nations-League-Saison gespielt, doch schon im Hinspiel waren die „Tricolorii“ klar besser.

Wir können uns nicht vorstellen, dass die Kosovaren an diesen Kräfteverhältnissen in Bukarest nun etwas ändern können. Die Qualität, der Heimvorteil, die Platzierung in der Weltrangliste und der direkte Vergleich sprechen für die Gastgeber. Zudem müssen die Gäste viele Stammspieler ersetzen. Wir rechnen dabei mit ein paar Treffern.