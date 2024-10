Saints - Broncos Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2024

SPORT1 Betting 16.10.2024 • 16:00 Uhr Saints - Broncos Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Gewinnt Sean Payton bei seiner Rückkehr?

Unser Saints - Broncos Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 18.10.2024 lautet: Zwei Rookie-Quarterbacks werden im Wett Tipp heute auf die Probe gestellt. Diese Konstellation veranlasst uns dazu, auf die stärkere Defensive zu vertrauen.

Ein fantastischer Saisonstart mit zwei dominanten Siegen gegen die Panthers (47:10) und die Cowboys (44:19) wurde von vier Niederlagen in Serie abgelöst, die unsere Saints Broncos Prognose in eine bestimmte Richtung lenkt. Der wichtigere Faktor sind aber die beiden Rookie-Quarterbacks, die ihre Mannschaften in diesem Duell zum Sieg führen sollen.

Während Spencer Rattler (Saints) am vergangenen Spieltag sein Debüt gab, steht Bo Nix (Broncos) seit Anfang der Saison auf dem Feld. Im Saints Broncos Wett Tipp heute vertrauen wir der besseren Defensive, die wir bei den Gästen ausmachen. Deshalb wählen wir bei Intertops eine Quote von 1,72 für „Sieg Broncos“.

Darum tippen wir bei Saints vs Broncos auf „Sieg Broncos“:

Die Saints verloren 4 Spiele in Serie.

Die Broncos erlaubten nur 16,0 gegnerische Punkte pro Spiel (4.).

New Orleans ließ die meisten gegnerischen Yards pro Spiel zu (411,2).

Saints vs Broncos Quoten Analyse:

Bei der Rückkehr von Sean Payton an seine alte Wirkungsstätte favorisieren die Buchmacher den Gäste-Coach und sein Team. Im Wettanbieter Vergleich liegen die Saints Broncos Quoten für einen Auswärtssieg bei circa 1,80.

Die deutliche 27:51-Pleite am letzten Spieltag im Division-Duell gegen die Buccaneers hat den Saints Broncos Wettquoten ihren letzten Schubser gegeben. Zu Hause droht Dennis Allen und seiner Mannschaft bei Siegquoten bis 2,05 die fünfte Niederlage in Folge.

Saints vs Broncos Prognose: Das erste Rookie-Duell

Eine kurze Woche ist ohnehin für die meisten Franchises in der NFL eine große Herausforderung. Ausgerechnet nach einer solchen stehen sich erstmals in dieser Saison zwei Rookie-Quarterbacks im direkten Vergleich gegenüber.

Spencer Rattler übernahm am vergangenen Wochenende für den verletzten Derek Carr, der auch im Thursday-Night-Game gegen die Broncos fehlen wird. Rattler warf zwar einen Touchdown, ebenso aber zwei Interceptions. Zudem wurde er fünf Mal zu Boden gebracht und muss voraussichtlich im Saints Broncos Tipp auf seinen besten Receiver, Chris Olave, verzichten.

Die Umstände im Team von Head Coach Dennis Allen sind schwierig. In der Interior Offensive Line agieren aktuell drei Backups und dahinter ein Rookie-Quarterback. Auf die Defensive kann man in New Orleans in der Saints Broncos Prognose aktuell aber ebenso wenig bauen.

Bis jetzt erlaubten die Saints die meisten gegnerischen Yards pro Spiel (411,2) und kassierten im Schnitt 24,5 Punkte. Der Trend ist stark negativ. Gegen die Eagles erlaubte New Orleans nur 15 Punkte, danach je 26 gegen die Falcons und die Chiefs. Die bitterste Niederlage setzte es zuletzt gegen Tampa Bay (27:51).

Saints - Broncos Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saints: 27:51 Buccaneers (H), 13:26 Chiefs (A), 24:26 Falcons (A), 12:15 Eagles (H), 44:19 Cowboys (A).

Letzte 5 Spiele Broncos: 16:23 Chargers (H), 34:18 Raiders (H), 10:9 Jets (A), 26:7 Buccaneers (A), 6:13 Steelers (H).

Letzte 5 Spiele Saints vs. Broncos: 31:3 (A), 23:25 (H), 14:34 (A), 32:34 (A), 13:34 (H).

Wesentlich mehr Sicherheit gibt die Defensive der Broncos ihrem Quarterback Bo Nix. Die Verteidigung der Gäste ermöglichte es dem Team von Sean Payton, drei der letzten vier Spiele zu gewinnen, obwohl Bo Nix nicht wirklich überzeugend gespielt hat.

Mehr als durchschnittlich 16,0 gegnerische Punkte erlaubte Denver bisher nicht (4.) und auch in puncto erlaubte Yards pro Spiel (304,8) hatten die Gäste eine der fünf besten Verteidigungen der gesamten NFL.

Vier der fünf vorangegangenen Spieltage beendete das Team von Sean Payton mit „Unter 20,5 zugelassenen Punkten“. Selbst erzielten die Broncos zumindest in zwei der letzten vier Partien mehr als 20 Punkte.

Beide Mannschaften sind zudem extrem gut darin geschult, den gegnerischen Teams den Ball zu klauen. Die Broncos (1,5) und die Saints (2,2) sind in der Kategorie „Takeaways pro Spiel“ zwei Top-7-Teams, was wie im Saints Broncos Tipp beweisen wollen.

Unser Saints - Broncos Tipp: Sieg Broncos

Den Broncos trauen wir wegen ihrer starken Defensive einen höheren Floor zu, weswegen Bo Nix vermutlich weniger erzwingen muss als Spencer Rattler, der in der Saints vs. Broncos Prognose von seiner Mannschaft in der Verteidigung nicht viel erwarten kann.