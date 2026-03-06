SC Freiburg vs Bayer Leverkusen Prognose, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 07.03.2026

SPORT1 Betting 06.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellste SC Freiburg vs Bayer Leverkusen Prognose unseres Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 07.03.2026.

Freiburg ist seit sechs Bundesligaduellen gegen Leverkusen sieglos (2U, 4N). Und auch dieses Mal rechnen wir nicht unbedingt mit einem Dreier für die Breisgauer. Im Bundesliga-Topspiel am Samstag, den 07.03.2026, um 15:30 Uhr empfängt der SC Freiburg Bayer Leverkusen.

Unsere Analyse deutet auf ein Unentschieden hin, da die Heimstärke der Breisgauer auf die auswärtsschwankenden Leistungen der Werkself trifft. Die Freiburg vs Leverkusen Quoten sind ausgeglichen. So rechnen wir mit einer Punkteteilung in einem spannenden Match.

Angesichts der starken Heimserie der Freiburger und der Historie der Begegnungen halten wir ein Unentschieden für realistisch und sehen bei bet365 mit einer Quote von 3,30 einen interessanten Wert für den Wett Tipp auf eine Punkteteilung.

Analyse der Formkurven und Quoten

Für beide Mannschaften steht in dieser Phase der Saison viel auf dem Spiel. Während der SC Freiburg die Hoffnung auf eine Qualifikation für den europäischen Wettbewerb noch nicht aufgegeben hat, kämpft Bayer Leverkusen um einen wichtigen Platz in der Champions League.

Ein Auswärtssieg gegen die heimstarken Freiburger wäre für die Moral der Werkself von enormer Bedeutung. Die Freiburg vs Leverkusen Prognose wird durch die gegensätzlichen Formkurven beider Teams geprägt: Freiburg ist zu Hause eine Macht, während Leverkusen auswärts oft strauchelt.

Die Breisgauer sind wettbewerbsübergreifend seit 14 Heimspielen ungeschlagen, wobei drei dieser Partien mit einem Unentschieden endeten – allesamt gegen Teams aus den Top Sieben der Bundesliga. Demgegenüber steht die Auswärtsschwäche von Leverkusen. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand konnte in dieser Saison nur eine einzige weiße Weste in zwölf Auswärtsspielen wahren.

Die aktuellen Freiburg vs Leverkusen Team-News deuten zudem auf Verletzungssorgen auf beiden Seiten hin, was die Ausgangslage zusätzlich beeinflusst. Statistisch gesehen versprechen die Begegnungen zwischen Freiburg und Leverkusen Tore. In den letzten Aufeinandertreffen fielen im Schnitt 4,0 Tore pro Spiel.

Die Freiburg vs Leverkusen Quoten spiegeln ein enges Spiel wider, wobei die implizite Siegwahrscheinlichkeit für Leverkusen bei 40,8 Prozent und für Freiburg bei 36,4 Prozent liegt. Dies unterstreicht die offene Natur dieser Partie und stützt unsere Freiburg vs Leverkusen Prognose auf eine mögliche Punkteteilung.

SC Freiburg vs Bayer Leverkusen: Wett Tipps und Quoten im Detail

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Freiburg und Leverkusen zusammengestellt. Hier ist unsere detaillierte Freiburg vs Leverkusen Prognose mit den entsprechenden Quoten:

Unentschieden ( Quote 3,30 bei bet365 ): Die außergewöhnliche Heimform der Freiburger ist ein entscheidender Faktor. Die Breisgauer sind seit 14 Spielen vor eigenem Publikum ungeschlagen und konnten auch gegen Top-Teams wie Leverkusen punkten. Da die Werkself auswärts oft Probleme hat und zwei der letzten vier Duelle in Freiburg unentschieden endeten, erscheint eine Punkteteilung zu einer Quote von 3,30 bei bet365 als eine plausible Option.

Die außergewöhnliche Heimform der Freiburger ist ein entscheidender Faktor. Die Breisgauer sind seit 14 Spielen vor eigenem Publikum ungeschlagen und konnten auch gegen Top-Teams wie Leverkusen punkten. Da die Werkself auswärts oft Probleme hat und zwei der letzten vier Duelle in Freiburg unentschieden endeten, erscheint eine Punkteteilung zu einer Quote von 3,30 bei bet365 als eine plausible Option. Beide Teams treffen - Ja ( Quote 1,63 bei bet365 ): Freiburg hat in allen elf Heimspielen dieser Saison mindestens ein Tor erzielt. Leverkusen wiederum hat in zwölf Auswärtsspielen nur ein einziges Mal zu null gespielt. Vier der letzten fünf direkten Duelle sahen Tore auf beiden Seiten. Angesichts dieser Statistiken und dem Offensivdrang beider Mannschaften scheint der Tipp, dass beide Teams treffen, zu einer Quote von 1,63 bei bet365 sehr naheliegend.

Freiburg hat in allen elf Heimspielen dieser Saison mindestens ein Tor erzielt. Leverkusen wiederum hat in zwölf Auswärtsspielen nur ein einziges Mal zu null gespielt. Vier der letzten fünf direkten Duelle sahen Tore auf beiden Seiten. Angesichts dieser Statistiken und dem Offensivdrang beider Mannschaften scheint der Tipp, dass beide Teams treffen, zu einer Quote von 1,63 bei bet365 sehr naheliegend. Leverkusen unter 0,5 Tore in der 1. Halbzeit (Quote 1,69 bei bet365): Freiburg verfügt über die fünftbeste Heimdefensive der Liga und ist bekannt dafür, in der Anfangsphase kompakt zu stehen. Die Breisgauer haben in den letzten 19 Pflichtspielen gerade mal drei Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert. Leverkusen blieb zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Partien vor der Pause torlos. Eine Wette darauf, dass Leverkusen in der ersten Hälfte nicht trifft, wird bei bet365 mit einer Quote von 1,69 angeboten.

