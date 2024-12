Schalke - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2024

SPORT1 Betting 12.12.2024 • 23:00 Uhr Schalke - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Trifft das Schalker Sturm-Duo erneut?

Unser Schalke - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Zwei der acht besten Torjäger im deutschen Unterhaus tragen das Trikot der Knappen und werden im Wett Tipp heute gebraucht.

Siegreich und überzeugend schlossen beide Mannschaften ihr vergangenes Wochenende ab, weshalb eine Schalke Düsseldorf Prognose mit Bedacht gewählt werden muss. Den Fortunen fehlen nach ihrem Kantersieg gegen Braunschweig (5:0) plötzlich nur noch zwei Zähler auf den Tabellenführer.

Bedanken dürfen sich die Gäste bei ihrem kommenden Gegner aus Gelsenkirchen, der Paderborn in der vergangenen Woche mit einem 4:2-Auswärtssieg keine Punkte übrig gelassen hat. Unseren Schalke Düsseldorf Wett Tipp heute geben wir auf “Schalke Über 1,5 Tore” und eine Quote von 2,08 bei LeoVegas ab.

Darum tippen wir bei Schalke vs Düsseldorf auf “Schalke Über 1,5 Tore”:

Schalke erzielte in 4 der letzten 6 Zweitliga-Begegnungen “Über 1,5 Tore”

Kenan Karaman (9) und Moussa Sylla (8) zählen bisher zu den 8 erfolgreichsten Torschützen im deutschen Unterhaus.

Schalke hat die fünftbeste Schussverwandlungs-Quote der 2. Bundesliga (18,1 Prozent).

Schalke vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Selten haben die Schalke Düsseldorf Quoten lauter nach einer Gratiswette gefordert als in dieser Begegnung. Beide Mannschaften erhalten von den Buchmachern für einen Sieg in der Spitze eine Quote von 2,65.

Überprüft ihr die letzten direkten Aufeinandertreffen nach Hinweisen für eine geeignete Wette, werdet ihr auf jeden Fall fündig. Sieben der acht vorangegangenen Paarungen enthielten “Über 2,5 Tore”. Eine solche Wette ruft bei den Schalke Düsseldorf Wettquoten den 1,70-fachen Gewinn hervor.

Schalke vs Düsseldorf Prognose: Das letzte Heimspiel des Jahres

Kenan Karaman trägt in dieser Spielzeit die Kapitänsbinde beim FC Schalke 04 und ist zugleich der beste Torjäger seiner Mannschaft (9 Tore). Über die letzten vier Liga-Spiele ging der 30-Jährige mit vier Treffern voran.

Der Angreifer hat in sieben unterschiedlichen Begegnungen dieser Zweitliga-Spielzeit getroffen. Sechs Partien mit einem Karaman-Treffer endeten mit mindestens einem Punkt für die Königsblauen.

Ähnlich stark fällt die Bilanz seines kongenialen Partners in der Schalker Sturmspitze aus. Moussa Sylla steht nach seinem Treffer gegen den SC Paderborn (4:2) bei acht Saisontoren.

Diese erzielte der Sommer-Neuzugang an sechs unterschiedlichen Spieltagen, von denen das Team aus Gelsenkirchen in fünf Paarungen gepunktet hat. Kees van Wonderen braucht seine beiden Top-Spieler in Bestform, um das letzte Heimspiel des Jahres mit einem Erfolg im Schalke Düsseldorf Tipp zu beenden und die heimischen Fans versöhnlich ins neue Jahr zu schicken.

Schalke - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 4:2 Paderborn (A), 0:3 Kaiserslautern (H), 2:2 HSV (A), 2:0 Regensburg (H), 0:0 Ulm (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 5:0 Braunschweig (H), 2:2 Nürnberg (A), 0:2 Elversberg (H), 1:1 Paderborn (H), 0:1 Münster (A).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Düsseldorf: 1:1 (H), 3:5 (A), 1:2 (A), 3:1 (H), 1:2 (A).

Ausgeschlossen ist ein positives Ergebnis für die Knappen nicht. Schalke erzielte in vier der sechs vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen mindestens zwei Treffer und konnte aus vier der letzten fünf Partien mindestens einen Zähler holen.

Vor dem Duell in der Schalke vs Düsseldorf Prognose sind die Gastgeber natürlich gewarnt. Die Fortuna gewann am vergangenen Spieltag mit 5:0 gegen Braunschweig und beendete damit eine Serie von fünf sieglosen Zweitliga-Partien in Folge.

Doch ebenso wie bei Schalke plagt die Mannschaft von Daniel Thioune das Problem der fehlenden Konstanz in den Ergebnissen. F95 gewann nur zwischen dem dritten und fünften Spieltag mehr als eine Partie in Folge. Ansonsten folgte auf einen Sieg noch kein Dreier.

Zudem ist die Verteidigung der Gäste nicht immer stabil aufgetreten. Düsseldorf ließ an fünf der zehn vorangegangenen Spieltage mindestens zwei Gegentore zu, in zwei Begegnungen sogar “Über 2,5 Gegentore”.

Zusätzlich waren die letzten Vergleiche zwischen Schalke und Düsseldorf stets mit mehreren Treffern ausgestattet und überschritten in sieben der acht vorherigen Aufeinandertreffen die Marke von “Über 2,5 Tore”.

So seht ihr Schalke - Düsseldorf im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 13 Uhr, VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Sogar ein Ergebnis mit mindestens vier Treffern auf der Anzeigetafel halten wir in diesem direkten Duell für eine passende Einschätzung und würden daher diesen LeoVegas Bonus für den Schalke vs. Düsseldorf Tipp und die Quote von 2,70 ins Gespräch bringen.

Zuletzt wurden fünf von acht Paarungen zwischen Schalke und Düsseldorf mit “Über 3,5 Toren” in der Partie abgepfiffen.

Schalke vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski. Murkin, Bachmann, Seguim, Aydin, Karaman, Younes, Sylla

Ersatzbank Schalke: Hoffmann, Sanchez, Kalas, Donkor, Gantenbein, Grüger, Hamache, Antwi-Adjei, Hojlund

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Siebert, Hoffmann, Oberdorf, Lunddal, Sobottka, Haag, Iyoha, Johannesson, Appelkamp, Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch, Quarshie, Zimmermann, Rossmann, Van Brederode, Klaus, Niemiec, Pejcinovic, Vermeij

Schalke hat nur eine der letzten fünf Zweitliga-Partien verloren und im Duell mit dem Tabellenführer aus Paderborn satte 2,54 erwartbare Treffer herausgespielt. Das Potenzial für einen versöhnlichen Jahresabschluss steht den Knappen in der Schalke gegen Düsseldorf Prognose auf jeden Fall zur Verfügung.

Während Schalke mit Kenan Karaman (9) und Moussa Sylla (8) gleich zwei der acht besten Torschützen aufbieten kann, hat im Team der Fortunen kein einziger Spieler mehr als fünf Saisontore auf dem Konto.

Unser Schalke - Düsseldorf Tipp: Schalke Über 1,5 Tore

Wir erwarten emotionalisierte Schalker im letzten Heimspiel des Jahres, die mit derselben Energie wie im letzten Duell gegen Paderborn antreten werden. Ebenso wie an drei der vier vorangegangenen Zweitliga-Spieltagen sehen wir mindestens zwei Tore der Gastgeber.