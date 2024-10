Schweiz - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2024

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 11:36 Uhr Schweiz - Dänemark Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Reißt die Nati das Ruder herum?

Unser Schweiz - Dänemark Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.10.2024 lautet: Die Eidgenossen warten in der Nations League bisher weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Ob es in unserem Wett Tipp heute gegen Dänemark soweit ist, bleibt abzuwarten.

Die Dänen holten in der Nations League bisher sechs Punkte und haben somit sechs Zähler mehr auf dem Konto als die Schweizer. Dennoch brachte der letzte Matchday eine knappe 0:1-Niederlage in Spanien zum Vorschein. Mit null Punkten auf der Habenseite wusste die Nati in der Nations League nicht zu überzeugen und steht weiterhin mit leeren Händen da.

In unserer Schweiz Dänemark Prognose legen wir uns auf keinen Favoriten fest, räumen aber den Gästen aus Dänemark aufgrund der besseren Formkurve leichte Vorteile ein. Wir spielen unseren Schweiz Dänemark Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Betway.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Dänemark auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Die Schweiz verlor alle 3 NL-Spiele.

Nur ein Tor brachten die Eidgenossen im bisherigen Turnierverlauf zum Vorschein.

Die Nati hat nur eines der letzten 5 Heimspiele gegen Dänemark gewonnen (3U, 1N).

Schweiz vs Dänemark Quoten Analyse:

Obwohl die Schweiz im bisherigen Verlauf der Nations League weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis wartet, zeigt sie am Drei-Weg-Markt durchschnittliche Schweiz Dänemark Quoten von 2,30 auf. Sollte sich hingegen Dänemark auf dem Platz behaupten, steht mehr als der dreifache Gewinn im Raum.

Die Bookies gehen von maximal zwei Toren im direkten Duell aus und rechnen mit einem defensiv geführten Match. Eine durchschnittliche Quote von 1,55 untermauert diesen Aspekt. Um Gewinne mit den Schweiz Dänemark Wettquoten zügig ausgezahlt zu bekommen, könnte sich die Nutzung von einem Wettanbieter mit schneller Auszahlung anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs Dänemark Prognose: Kassieren die Dänen die zweite Niederlage?

Die Zentraleuropäer stehen nach drei Spielen in der Nations League mit dem Rücken zur Wand und warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Alle drei Begegnungen gingen nämlich verloren. Bereits zum Auftakt setzte es gegen Dänemark eine 0:2-Pleite. Direkt im Anschluss kassierten die Eidgenossen zu Hause gegen Spanien eine vernichtende 1:4-Niederlage. Zuletzt ging die Nati in Serbien nach einem 0:2 ebenfalls leer aus.

Die Offensive sah in der Nations League keine Sonne und erzielte nur einen mageren Treffer in den ersten drei Begegnungen. Der Abwehrverbund musste sich auf der anderen Seite satte acht Gegentore ankreiden lassen. Nur Finnland und Israel kassierten bisher mehr Gegentore in der Nations League, das soll sich im Schweiz Dänemark Tipp ändern.

Auf jeden Fall eine sehr bittere Pille, da die Schweizer im Zuge der EM 2024 guten Fußball spielten und sogar bis ins Viertelfinale eingezogen sind. Dort war im Elfmeterschießen nach einem 3:5 gegen England Endstation. Alle fünf EM-Spiele brachten in der regulären Spielzeit weniger als 4,5 Tore zum Vorschein.

Schweiz - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:2 Serbien (A), 1:4 Schweiz (H), 0:2 Dänemark (A), 3:5 n.E. England (A), 2:0 Italien (H).

Letzte 5 Spiele Dänemark: 0:1 Spanien (A), 2:0 Serbien (H), 2:0 Schweiz (H), 0:2 Deutschland (A), 0:0 Serbien (H).

Letzte Spiele Schweiz vs. Dänemark: 0:2 (A), 0:0 (A), 0:1 (A), 3:3 (H), 1:2 (A).

Danish Dynamite hat bereits am ersten Spieltag der Nations League gezündet und setzte sich gegen die Schweiz auf heimischem Boden souverän mit 2:0 durch. Der zweite Matchday führte vor heimischer Kulisse zu einem weiteren 2:0-Erfolg gegen Serbien. Zuletzt luden die Spanier zum Gipfeltreffen bzw. dem Spiel um den Platz an der Sonne. Am Ende setzte sich der Europameister knapp, aber keineswegs unverdient mit 1:0 durch und bescherte den Dänen die erste Niederlage in der Nations League.

Das Team, bei dem der Augsburger Individualtrainer Lars Knudsen zum vierten Mal interimsmäßig an der Seitenlinie in Erscheinung tritt, absolvierte alle drei NL-Duelle mit weniger als 2,5 Toren. Darüber hinaus endeten zwei der drei Ansetzungen mit Weißer Weste, was auch in der Schweiz Dänemark Prognose nicht unmöglich erscheint.

Im Zuge der Europameisterschaft absolvierten die Dänen die komplette Gruppenphase sieglos, zogen aber mit drei Unentschieden dennoch ins Achtelfinale ein. Dort setzte es gegen den EM-Gastgeber aus Deutschland eine 0:2-Niederlage, die das Ausscheiden besiegelte. Auch im Rahmen der EM brachten alle vier Ansetzungen weniger als 2,5 Treffer mit sich.

So seht ihr Schweiz - Dänemark im TV oder Stream:

15. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Kybunpark, St. Gallen (Schweiz)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Sportwetten-Fans aus der Schweiz können die Begegnung im Free-TV anschauen. Da es sich um ein Nations-League-Spiel mit Schweizer Beteiligung handelt, strahlt SRF 2 das Match aus.

In Deutschland überträgt DAZN die Paarung und somit ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, um das Duell im TV zu verfolgen.

Schweiz vs Dänemark: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweiz: Kobel - Elvedi, Akanji, R. Rodriguez - Widmer, Freuler, G. Xhaka, Aebischer - Amdouni, Embolo, Ndoye

Ersatzbank Schweiz: Köhn, Mvogo, Cömert, Zesiger, Garcia, Fernandes, Sierro, Monteiro, Ugrinic, Witzig, Rieder, Zeqiri

Startelf Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Vestergaard, Nelsson - Bah, Hjulmand, Höjbjerg, Kristiansen - Eriksen, Dolberg, Grönbaek

Ersatzbank Dänemark: Hermansen, Rönnow, Dorgu, Maehle, Sörensen, Bidstrup, Stage, Isaksen, Skov Olsen, Höjlund, Poulsen, Wind

Spielerisch sind die Schweizer als eine herbe Enttäuschung zu bezeichnen. Nach drei Begegnungen steht die Elf weiterhin mit leeren Händen da und ließ jeglichen Zug zum gegnerischen Gehäuse vermissen. Das bisher einzige Turniertor erzielte Zeki Amdouni. Neuner Breel Embolo, der in allen drei Paarungen gesetzt war, wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer.

Die Dänen agierten zuletzt gegen Spanien im 3-4-2-1 und haben das Mittelfeld extrem eng gemacht. Somit wurden dem Konkurrenten kaum Räume geboten. Mit einer ähnlichen Spielausrichtung in der Schweiz vs. Dänemark Prognose dürfte auch gegen die Nati zu rechnen sein. Bereits im Hinspiel machte Danish Dynamite den Eidgenossen auf diesem Weg das Leben schwer.

Unser Schweiz - Dänemark Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Die Dänen verfügen über einen hochkarätigen Kader, liegen aber im FIFA-Ranking fünf Plätze hinter der Nati. Wir rechnen mit einem engen, vor allem aber defensiv geführten Kräftemessen.

Im Turnierverlauf holten die Dänen sechs Punkte mehr als die Recken aus Zentraleuropa und dürften sich auch von der knappen Niederlage gegen Spanien nicht aus der Fassung bringen lassen. Ob es am Ende zu einem Sieg reicht, bleibt abzuwarten.