Servette Genf - FC Basel Tipp, Prognose, Quoten 11.8.2024

SPORT1 Betting 10.08.2024 • 08:00 Uhr Servette Genf - FC Basel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super League Schweiz Wette | Servette zurück auf Platz 1?

Unser Servette Genf - FC Basel Sportwetten Tipp zum Super League Schweiz Spiel am 11.08.2024 lautet: Die letzten direkten Duelle waren in der Regel torreich. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Treffer beider Teams.

Am vergangenen Spieltag gelang dem FC Basel der Befreiungsschlag: Bei den Grasshoppers aus Zürich holte der FCB die ersten Punkte der noch jungen Super-League-Saison 2024/25 in der Schweiz. Nun geht es für den Altmeister zum schweren Auswärtsspiel beim Vorjahres-Dritten und Pokalsieger Servette Genf.

Die Genfer wurden am vergangenen Wochenende von der Tabellenspitze gestoßen und wollen in der Servette Genf FC Basel Prognose im besten Fall direkt wieder dorthin. Die letzten Aufeinandertreffen mit dem kommenden Gegner waren meist torreich. Wir verzichten auf eine Siegwette und entscheiden uns stattdessen für den Servette Genf FC Basel Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Servette Genf vs FC Basel auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In jedem der bisherigen 4 Super-League-Spiele Genfs in dieser Saison gab es mindestens 3 Tore.

In jeder der bisherigen 3 Super-League-Partien Basels in dieser Spielzeit gab es mindestens 3 Tore.

Sowohl Servette als auch der FCB konnten in allen bisherigen Liga-Spielen in dieser Saison treffen.

Servette Genf vs FC Basel Quoten Analyse:

Falls ihr wissen wollt, wie Bwin im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, werft gerne einen Blick in unsere Bwin Bewertung. Was die Quotenverteilung für das bevorstehende Match angeht, sind sich die Buchmacher einig und schieben dem Gastgeber die Favoritenrolle zu.

Die Servette Genf FC Basel Quoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,76. Wer auf einen Sieg der Gäste setzt, darf hingegen aktuell mit Quoten bis 4,25 rechnen. Interessant erscheinen für uns auch Wetten auf „Über 3,5 Tore“. Diese werfen Servette Genf vs. FC Basel Wettquoten um 2,60 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Servette Genf vs FC Basel Prognose: Torchancen auf beiden Seiten

Mit drei Siegen aus den ersten drei Liga-Spielen hätte sich Servette Genf keinen besseren Start in die neue Super-League-Saison vorstellen können. Unter anderem wurde Serien-Meister Young Boys Bern zu Hause klar mit 3:1 geschlagen. Die Belohnung nach diesen ersten drei Partien war Platz 1 in der Tabelle.

Diesen mussten die Genfer allerdings am vergangenen Wochenende an den FC Lugano abgeben, gegen den sie das direkte Duell trotz einer 1:0-Führung bis zur 72. Minute auswärts noch mit 1:3 verloren. Anfang Juni hatte sich Servette in einem dramatischen Elfmeterschießen (9:8) gegen Lugano noch den Schweizer Pokal geholt.

Der Pokaltriumph erlaubt dem Klub die Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League. In der dritten Runde dieser Quali mussten die Genfer am Donnerstag bei Sporting Braga ran und konnten sich im Hinspiel ein zufriedenstellendes 0:0 erarbeiten. Ein früher eigener Treffer wurde dabei nach Videobeweis aberkannt.

In der heimischen Liga zeigten sich die Granatroten bisweilen sehr treffsicher. In jeder ihrer bisherigen vier Liga-Spiele in dieser Saison erzielten sie mindestens ein Tor. In drei dieser vier Partien trafen sie mindestens doppelt. In jeder der vier Liga-Begegnungen mit Beteiligung des SFC gab es mindestens drei Tore, in drei dieser vier Spiele sogar mindestens vier Treffer.

Servette Genf - FC Basel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 1:3 Lugano (A), 3:2 Yverdon Sport (H), 3:1 Young Boys (H), 2:1 FC Luzern (A), 1:2 Etoile Carouge (N)

Letzte 5 Spiele FC Basel: 0:0 Sporting Braga (A), 3:0 Grasshoppers Zürich (A), 1:2 Lugano (H), 2:3 Lausanne-Sport (A), 1:1 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele Servette Genf vs FC Basel: 1:2 (A), 4:1 (H), 1:0 (A), 3:3 (H), 2:2 (A)

Nicht zuletzt deswegen halten wir den Servette Genf FC Basel Tipp auf „Über 3,5 Tore“ für erfolgversprechend. Die diesbezüglichen Wettquoten um 2,60 sind jedenfalls lukrativ und wer sich unsicher ist, der kann diesen Tipp auch bei einem der Wettanbieter mit Startguthaben platzieren, um das persönliche Risiko zu minimieren.

Fakt ist, dass auch die bisherigen drei Liga-Spiele Basels recht torreich waren. In zwei Partien gab es drei Treffer und in der verbliebenen sogar fünf Tore. Die ersten beiden Begegnungen der neuen Spielzeit hat der FCB dabei verloren. Erst am vergangenen Wochenende gelang dem Meister von 2010 bis 2017 bei den Grasshoppers Zürich der erste Sieg (3:0).

Die vergangenen Saison hatten die Basler auf Rang 8 abgeschlossen. Es war die schlechteste Platzierung seit einem elften Platz in der Saison 1997/98 und soll sich in dieser Spielzeit nicht wiederholen. Die Begegnung in Genf wird zeigen, ob der Altmeister nach dem Sieg bei den Hoppers wirklich der Turnaround gelingen kann.

Das letzte Duell mit Servette hat Basel gewonnen. Davor aber blieb der FCB in sieben direkten Begegnungen in Folge sieglos, wobei er aber auch nur zwei davon verloren hat. Zwischen Mai 2022 und Mai 2023 hatte es zwischen diesen beiden Klubs fünf Remis in Folge gegeben. In Genf hat Basel zuletzt im März 2013 und damit vor über elf Jahren ein Auswärtsspiel gewonnen (5U, 4N).

Unser Servette Genf - FC Basel Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In vier der letzten fünf direkten Duelle gab es mindestens drei Tore zu sehen und in drei dieser letzten fünf Aufeinandertreffen sogar mindestens vier Treffer zu bestaunen. Die letzten Begegnungen in Genf endeten mit 3:3 und 4:1 für Servette. Nach alldem ist eine Torwette für uns die beste Option. Da in allen bisherigen Liga-Spielen der beiden Klubs in dieser Saison mindestens drei Tore gefallen sind und die beiden Mannschaften in jeder ihrer Liga-Partien treffen konnten, setzen wir auf die entsprechende Kombi.