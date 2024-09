Sinner - Draper Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 13:16 Uhr Sinner - Draper Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Wird der Weltranglisten-Erste seiner Favoritenrolle gerecht?

Unser Sinner - Draper Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Auf dem Papier spricht beim Halbfinale in Flushing Meadows alles für den Südtiroler. Doch im Wett Tipp heute trauen wir dem krassen Außenseiter auf jeden Fall einen Satzgewinn zu.

Bei den US Open 2024 ist von den Top 11 der ATP-Weltrangliste mit Jannik Sinner nur noch ein Spieler übrig. Kontrahenten wie Novak Djokovic, Carlos Alcaraz oder Alexander Zverev sind schon ausgeschieden. Im Halbfinale von Flushing Meadows bekommt es die Nummer 1 der Welt nun auch noch mit Jack Draper, dem auf dem Papier einfachsten Gegner zu tun. So schlagen sich die Wettquoten in der Sinner Draper Prognose überdeutlich auf die Seite des Favoriten.

Wir entscheiden uns beim Sinner Draper Wett Tipp heute aber mit einer Quote von 1,62 bei Betano für „Sieg Jack Draper HC +2,5″.

Darum tippen wir bei Sinner vs Draper auf „Sieg Jack Draper HC +2,5″:

Sinner ist die Nummer 1 der Welt (Draper steht auf Rang 25)

Der Italiener steht bei einer Saisonbilanz von 55-5 (Draper bei 30-17)

Draper ist bei den US Open noch ohne Satzverlust und hat nur 3 Aufschlagspiele verloren

Sinner vs Draper Quoten Analyse:

Wenig überraschend schicken die besten Buchmacher den Weltranglisten-Ersten bei den Sinner Draper Quoten als Favoriten ins Rennen. Obwohl der Brite die Teilnahme am US-Open-Halbfinale auch nicht geschenkt bekam, fällt der Unterschied aber extrem deutlich aus.

Für einen Sieg des Italieners bekommt ihr gerade mal eine Höchstquote von 1,17. Auf der Gegenseite warten für ein Weiterkommen des jungen Engländers Sinner Draper Wettquoten bis zu 5,75 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Draper Prognose: Kann der Brite seine Serie ausbauen?

Vor dem Beginn der US Open fiel es Jannik Sinner schwer, sich auf Tennis zu konzentrieren. Der Weltranglisten-Erste war im März auf eine verbotene Substanz getestet worden, wurde aber von einem unabhängigen Gericht freigesprochen, da das verbotene Mittel durch eine Massage versehentlich in seinen Körper gekommen sei. Zum Auftakt des Majors in New York konnte der Südtiroler nicht sein gewohntes Niveau abrufen und verlor beispielsweise in Runde 1 den ersten Satz gegen Mackenzie McDonald (ATP Nr. 140) mit 2:6. Danach fing sich der 23-Jährige aber und zog ohne weiteren Satzverlust ins Viertelfinale ein.

Dort setzte sich Sinner mit 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 gegen Daniil Medvedev (ATP Nr. 5) durch. Dabei gewann der Italiener 28 von 33 Punkten am Netz, profitierte aber auch von 57 Unforced Errors seines Gegners. Der Mann aus Innichen ist nun der vierte aktive Spieler, der bei allen Majors mindestens das Halbfinale erreicht hat. In diesem Jahr holte sich Sinner schon bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Sieg und steht für 2024 bei einer tollen Bilanz von 55-5. Auch das Vorbereitungsturnier von Cincinnati hatte der Südtiroler im August auf Hardcourt gewonnen.

Schon lange waren sich die Experten sicher, dass Jack Draper nach dem Rücktritt von Andy Murray der neue Star in der britischen Tennisszene wird. In diesem Jahr startet der Youngster so richtig durch, auch in der Sinner Draper Prognose. Gleich zu Beginn der Saison stand der Profi aus London im Endspiel des Turniers von Adelaide. Dann holte sich der 22-Jährige im Juni in Stuttgart seinen ersten Titel auf der Tour. Nun hat Draper das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner noch jungen Karriere erreicht. Am Mittwoch überzeugte Draper mit einem souveränen 6-3, 7-5, 6-2 gegen den formstarken Alex de Minaur (ATP Nr. 10).

Bei den US Open hat die Nummer 25 der Welt noch keinen Satz liegen gelassen. Seit Daniil Medvedev im Jahr 2020 zog kein Spieler in Flushing Meadows mehr ohne Satzverlust ins Halbfinale ein. Zudem konnte der Engländer 25 von 28 Break-Punkten im laufenden Turnier abwehren. Der Brite hat 61,7 Prozent der Punkte gewonnen, die vier oder weniger Schläge betrugen, und in 47 Prozent seiner Return-Spiele gelang ihm ein Break. Das sind jeweils die Bestwerte unter den im Wettbewerb verbliebenen Spielern. Seit Andy Murray 2012 stand kein Spieler von der Insel mehr bei den US Open unter den letzten Vier.

Sinner - Draper Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:1 Medvedev, 3:0 Paul, 3:0 O‘Connell, 3:0 Michelsen, 3:1 McDonald

Letzte 5 Spiele Draper: 3:0 De Minaur, 3:0 Machac, 3:0 Van de Zandschulp, 3:0 Diaz Acosta, 1:0 Zhang

Letzte Spiele Sinner vs Draper: 0:2

2021 trafen beide Spieler zum ersten Mal im Queen‘s Club aufeinander. Sinner stand damals in der Weltrangliste auf Platz 23, Draper auf 309. Der Brite setzte sich in der ersten Runde in zwei Sätzen (7:6, 7:6) durch.

Wird dieses Mal im Sinner Draper Tipp auch mindestens ein Durchgang im Tie-Break entschieden, bekommt ihr dafür bei Bet365 Wettquoten von 1,80. Am besten spielt ihr diesen Tipp in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Aktionscode.

Unser Sinner - Draper Tipp: Sieg Jack Draper HC +2,5

Natürlich ist Jannik Sinner in dieser Partie zurecht der Favorit und wird sich vermutlich auch durchsetzen. Der Weltranglisten-Erste hat die Doping-Vorwürfe inzwischen verarbeitet und kann sich wieder voll und ganz aufs Tennis konzentrieren. Doch der Italiener sollte seinen Gegner nicht unterschätzen. Draper spielt ein unglaubliches Turnier. Der Brite ist noch ohne Satzverlust und gab im laufenden Turnier gerade mal drei Aufschlagspiele ab.