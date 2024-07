Slask Wroclaw - FC Riga Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2024

Es war ein langer Ball in der sechsten Spielminute, der den einzigen Treffer des Tages im Hinspiel vorbereitet hat. Wroclaw-Torhüter Rafal Leszczynski blieb auf der Linie kleben, Ousseynou Niang nahm die Einladung dankend an. Viel mehr als den 1:0-Siegtreffer gab es in Lettland nicht zu sehen, sodass im Rückspiel noch alles möglich ist. Ein Fußballfest und Torchancen im Minutentakt erwarten wir im Wett Tipp heute allerdings nicht.

Darum tippen wir bei Slask Wroclaw vs FC Riga auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Slask Wroclaw vs FC Riga Quoten Analyse:

Coach Jacek Magiera spürt schon früh in der Saison den Druck auf seine Mannschaft. Slask Wroclaw hat in zwei Ligaspielen nur einen Punkt gesammelt und droht nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel aus der Conference-League-Qualifikation auszuscheiden.

Slask Wroclaw vs FC Riga Prognose: Fehler vermeiden

Das erste Ligaspiel gegen Lechia Gdansk startete nach knapp zwölf Minuten mit einem Ballverlust an der Mittellinie und einem Fernschuss-Gegentor von der Mittellinie unglücklich. Im folgenden Duell mit dem FC Riga geriet Slask Wroclaw ebenfalls früh (7. Minute) nach einem einfachen langen Ball hinter die Kette in Rückstand.

Slask Wroclaw - FC Riga Statistik & Bilanz:

Slask Wroclaw hat keines der ersten drei Pflichtspiele gewonnen, insgesamt nur ein Tor erzielt und wartet seit 2 Pflichtspielen in Serie auf einen Treffer. Der Tiefpunkt waren die 0,41 erwartbaren Tore am vergangenen Ligaspieltag.

Im Gegensatz zu Slask Wroclaw stehen die Gäste mit 24 absolvierten Ligaspielen aber voll im Saft und sind mit fünf Siegen in Serie in absoluter Topform. Vielleicht spricht euch deswegen ja in der AdmiralBet App die Quote von 1,90 für einen „Sieg FC Riga (HC +1)“ an.